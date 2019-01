Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,44% à 8668 points (à 08h20) - SMI (mardi): +1,10% à 8629,48 points - SLI (mardi): +0,97% à 1329,09 points - SPI (mardi): +1,07% à 10'077,94 points - CAC 40 (mardi): +1,15% à 4773,27 points - Dax (mardi): +0,52% à 10'803,98 points - FTSE-100 (mardi): +0,74% à 6861,60 points - Dow Jones (mardi): +1,09% à 23'787,45 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,08% à 6897,00 points - S&P 500 (mardi): +0,97% à 2574,41 points - Nikkei (mercredi): +1,10% à 20'427,06 points AMBIANCE - Bourse attendue en hausse, prolongation des discussions sino-américaines NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - La BNS anticipe une perte de 15 mrd CHF en 2018 perte sur stocks d'or de 0,3 mrd CHF perte sur positions en devises étrangères d'environ 16 mrd CHF 2 mrd CHF distribués à la Confédération et aux cantons - Orascom DH se donne deux ans pour reprendre la majorité dans ASA - Basilea: données d'étude positives pour le derazantinib - KTM explose encore son record de ventes de motos en 2018 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Intershop propose Kurt Ritz pour le conseil d'administration - Debiopharm reprend d'Allergan les droits de licence pour Trelstar - Rigi Bahnen frôle le million de passagers NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises décembre 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI décembre 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Médias suisses: journée des Trois Rois, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La croissance mondiale légèrement abaissée à 2,9% en 2019 à cause des tensions commerciales (Banque mondiale) prévision de croissance des Etats-Unis en 2020 à 1,7%, après 2,5% en 2019 (Banque mondiale) - Canada: aggravation du déficit commercial en novembre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1246 - USD/CHF: 0,9811 - future Conf: - (mardi: -29 pb à 157,87%) - taux au comptant: - (mardi: -0,137%) - Suisse: CPI décembre -0,3% à 101,5 points, inflation sur un an +0,7% renchérissement (CPI) moyen de 0,9% en 2018 (2017: +0,5%) - Allemagne: l'excédent commercial repart à la hausse et atteint 19,0 mds EUR en novembre(CVS) DIVERS mardi: Suisse: - Pierre Maudet soupçonné d'avantages venant du groupe Manotel - "Stopper le mitage": partisans et opposants défendent leur position international: - Les émissions de CO2 aux Etats-Unis ont augmenté en 2018 (étude indépendante) - Le Brésil envisage la privatisation ou fermeture de 100 entreprises publiques - Bonds: la France a emprunté au total 5,429 milliards d'euros à court terme - Les banques centrales encore loin de lancer des monnaies numériques (BRI) - Les discussions commerciales avec la Chine "se passent très bien" (Trump) - Les catastrophes naturelles coûtent plus mais tuent moins (Munich Re) - "Shutdown", mur, immigration: Trump face à l'Amérique aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Commerce: les négociations Chine-USA jouent les prolongations - Le "shutdown" résonne aussi à Wall Street - Brexit: le sort de l'accord de divorce entre les mains des députés - Financement des start-up: Londres ralentit mais reste numéro 1 européen - USA: Trump défend le mur sur un ton solennel mais reste inflexible plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Zur Rose annonce <3% en propre, Acxit Capital détient 4,25% - The Native: Whiteridge Investment Funds passe sous le seuil des 3% - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer ramènent leur participation à 4,96% - Sunrise: Norges Bank monte à 3,31% - Kuros: Incubation détient 16,73% après la hausse de capital - Cosmo: Credit Suisse annonce 9,58% en positions d'achat - Comet: Veraison SICAV relève son engagement à 10,04% - Basilea: Credit Suisse annonce 9,68%/2,16%

jh/lk