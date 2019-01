Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,25% à 8824 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +1,31% à 8801,48 points - SLI (jeudi): +1,14% à 1357,49 points - SPI (jeudi): +1,16% à 10'266,56 points - CAC 40 (jeudi): -0,16% à 4805,66 points - Dax (jeudi): +0,26% à 10'921,59 points - FTSE-100 (jeudi): +0,52% à 6942,87 points - Dow Jones (jeudi): +0,51% à 24'001,92 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,42% à 6986,07 points - S&P 500 (jeudi): +0,45% à 2596,64 points - Nikkei (vendredi): +0,97% à 20'360,70 points AMBIANCE - plutôt favorable, prises de bénéfices attendues NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont T3: ventes 3,92 mrd EUR (cons. AWP: 3,88 mrd) croissance organique +5% (cons. AWP: +5%) liquidités nettes au 31.12 2,3 (5,1) mrd EUR croissance à deux chiffres en Chine, recul en Europe - Credit Suisse: programme de rachat d'actions à hauteur de 1,5 mrd CHF début du rachat d'actions prévu au 14 janvier 2019 SPI: - CI Com réduit sa provision sur titres ADC SIIC de 54'000 francs suisses - DKSH décroche une commande de Thai Meiji Pharmaceutical - Airopack reporte l'AG extraordinaire et sa recapitalisation - MCH: Florian Faber désigné à la tête de Life Marketing Solutions - Peach Property achète 200 appartements à Kaiserlautern PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Inficon 2028: ventes 410 millions, bénéfice d'exploittin 81,5 millions USD - Grosse opération après un incident chimique chez Lindt & Sprüngli NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - Straumann se trouve en "phase de digestion", selon son président NZZ DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1332 - USD/CHF: 0,9830 - future Conf: - (stable à 157,68% jeudi) - taux au comptant: - (-0,132% jeudi) - La Banque de France confirme sa prévision de croissance au 4e trimestre - Japon: la consommation des ménages décline de 0,6% en novembre sur un an DIVERS jeudi: - WEF 2019: Trump annule sa participation au Forum de Davos - Une remarque du patron de la Fed inquiète à nouveau les marchés - Un long "shutdown" aurait un "effet notable" sur l'économie américaine - France: S&P s'attend à "moins de nuages" pour l'économie en 2019 - L'Arabie saoudite a emprunté 7,5 mrd USD, taux relativement stables Suisse: - Train duplex de Bombardier: "fiabilité insatisfaisante" selon les CFF - Ignazio Cassis veut renforcer la coopération économique avec Pretoria - Nombre record de passagers à l'aéroport de Zurich aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Adecco: Blackrock à 5,21% - Logitech. Wellington Management baisse à 2,76% - Siegfried: Norges Bank à 2,96% - Basilea: CS à 10,29%/2,16%

op/buc