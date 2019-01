Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,44% à 8789,53 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,30% à 8828,22 points - SLI (vendredi): +0,28% à 1361,24 points - SPI (vendredi): +0,26% à 10'293,34 points - CAC 40 (vendredi): +0,51% à 4781,34 points - Dax (vendredi): -0,31% à 10'887,46 points - FTSE-100 (vendredi): -0,36% à 6918,18 points - Dow Jones (vendredi): -0,04% à 23'995,95 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,21% à 6971,48 points - S&P 500 (vendredi): -0,01% à 2596,26 points - Nikkei (lundi): fermé aujourd'hui AMBIANCE - Plombée d'entrée par le commerce extérieur chinois NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär veut le président de SIX aux commandes du conseil d'administration - Temenos et Bloomberg collaborent SPI: - Arbonia prend une participation minoritaire dans le berlinois Kiwi PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - Energiedienst: Eric Peytremann ne renouvellera pas son mandat - Genève Aéroport: faible croissance du nombre de passagers en 2018 - Raymond Weil veut rajeunir la clientèle et se redynamiser en Chine SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - The Native a remboursé un emprunt convertible - Migros: Denner a augmenté son chiffre d'affaires de 4,3% en 2018 - Würth nomme un nouveau directeur marketing - Lonza et Takeda obtiennent l'homologation d'Alunbrig NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Salon horloger SIHH (jusqu'au 17.01), Genève PRESSE VENDREDI - les investisseurs de GAM vont récupérer presque tout leur argent Bloomberg PRESSE DU WEEK-END - La Suisse mise à l'écart: un désastre, selon le président de l'EPFZ Joël Mesot Le Temps et NZZ am Sonntag - Berlin veut récupérer les médecins allemands venus en Suisse SonntagsBlick PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Fitch confirme la note "A-" de l'Espagne, perspective stable - Espagne: la production industrielle chute de 2,6% en novembre - USA: les prix à la consommation reculent de 0,1% en décembre sur un mois, +1,9% sur un an aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1457 - USD/CHF: 0,9844 - future Conf: - (vendredi: +12 pb à 157,80%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,132%) - Chine: l'excédent commercial a baissé en 2018, sauf avec les USA DIVERS vendredi: Suisse: - Accord-cadre avec l'UE: Ueli Maurer affiche ses doutes à Vienne - Le salon horloger SIHH s'ouvre dans un climat de confiance mesurée - WEF 2019: après Trump, désistement d'Emmanuel Macron international: - Bonds: la France a emprunté au total 10,3 milliards d'euros à long terme - Brexit: les milieux d'affaires britanniques anxieux avant un vote clé week-end: Suisse: - Fédérales 2019: les partis du centre misent sur des apparentements - Pour les Verts, le climat sera au coeur des fédérales de 2019 - Suisse-UE: le PBD réaffirme son soutien à la voie bilatérale - PLR: le Parti est prêt à monter sur le ring pour les élections fédérales Karin Keller-Sutter présente ses convictions personnelles en politique aucune voix pour soutenir l'initiative populaire contre le mitage Soutien massif au projet fiscal AVS Discours offensif de Petra Gössi qui fustige les adversaires du PLR international: - "Shutdown": des voix républicaines s'élèvent contre une déclaration d'urgence - L'impact économique inédit du plus long shutdown de l'histoire américaine - En 2019, la Chine s'attèlera à régler ses différends commerciaux avec Washington - Brexit: May met en garde contre "une rupture" de la confiance démocratique - Pour Trump, le "shutdown" historique pourrait être réglé en 15 minutes - USA: le "shutdown" devient le plus long de l'histoire américaine aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Syrie: Trump menace l'économie turque en cas d'attaque contre les Kurdes plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - Leonteq décroche la note "BBB-", perspective "positive" de Fitch EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Geberit: BlackRock augmente sa participation à 5,05% - Vifor: Remo et Manuela Stoffel détiennent 13,03% - Basilea: CS annonce une participation de 9,59%/2,15% - Barry Callebaut: BlackRock annonce une participation de 3,09% - Ascom: Norges Bank annonce une participation de 2,999% - Adecco: BlackRock annonce une participation de 5,18% - Zur Rose: le groupe de lock-up détient 4,25%

