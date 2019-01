Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: %0,27% à 8848,91 points (à 08h25) - SMI (mardi): +0,74% à 8824,73 points - SLI (mardi): +0,55% à 1359,73 points - SPI (mardi): +0,72% à 10'292,77 points - CAC 40 (mardi): +0,49% à 4786,17 points - Dax (mardi): +0,33% à 10'891,79 points - FTSE-100 (mardi): +0,58% à 6895,02 points - Dow Jones (mardi): +0,65% à 24'065,59 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,71% à 7023,83 points - S&P 500 (mardi): +1,07% à 2610,30 points - Nikkei (mercredi): -0,55% à 20'442,75 points AMBIANCE - Le rejet du projet de Brexit par le parlement britannique laisse les marchés de marbre - Panalpina sous les projecteurs après une offre non sollicitée de DSV NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Temenos lance deux nouvelles solutions logicielles - SIHH 2019: Roger Dubuis (Richemont) réalise la meilleure performance du groupe SPI: - Newron: Zambon décroche une homologation pour le Safinamide au Canada - DKSH: accord de distribution avec Novo Nordisk Pharmatech pour 11 marchés - Airopack révise ses résultats du premier semestre 2018 résultat 2018 nettement inférieur aux attentes équilibre Ebitda pas atteint avant 1er semestre 2020 - Panalpina a reçu une offre d'achat non sollicitée de DSV offre de DSV en liquide et en actions DSV se monte à 170 francs suisses le conseil d'administration étudie l'offre de DSV PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - Swiss Estates propose Peter Grote comme président du conseil d'administration SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Les actionnaires de Schaffner acceptent un dividende à 6,50 francs suisses - Acron Helvetia I: feu vert à une augmentation de capital - Lonza: le chef du personnel Fridtjof Helemann partira fin mars - Banque Cramer & Cie acquiert A.M.&C. Finance à Lugano - Ricola réorganise sa direction, patron extérieur au sérail familial - Nestlé peut allier santé et barres chocolatées, selon Peter Brabeck - Rhenus Alpina s'empare de DissolveTech - Valiance: le français Origin prend une participation majoritaire - Immobilier et blockchain: Swissroc investit dans Tokenestate - Landis+Gyr reprend l'exploitation de compteurs intelligents en Finlande NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 Swiss Life AM: CP perspectives 2019, Zurich 10:00 KPMG: CP importance croissante du Private Equity dans les opérations de fusions-acquisitions, Zurich - Crypto Finance Conference (jus. 18.1), St. Moritz PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Argentine: le taux d'inflation en 2018 a atteint 47,6% - USA: premier recul des prix à la production depuis un an en décembre la croissance de l'activité manufacturière ralentit encore en janvier aujourd'hui: (à 08h25) - EUR/CHF: 1,1279 - USD/CHF: 0,9885 - future Conf: - (mardi: +0,06 pb à 157,84%) - taux au comptant: - (mardi: -0,144%) - Le marché automobile européen stable en 2018 malgré une fin d'année difficile - Allemagne: l'inflation confirmée à 1,7% en décembre DIVERS mardi: Suisse: - La base du PLR genevois continue de faire confiance à Pierre Maudet - Dossier européen: les experts divisés sur l'accord-cadre avec l'UE - Le marché suisse des TIC poursuit sa croissance - Télécom: une commission maintient des divergences dans la révision de la loi - Tribunal fédéral: les recours des entreprises qui paient en euros sont admis - WEF 2019: le Forum de Davos veut "faire fonctionner la globalisation" international: - Brexit: Les députés britanniques rejettent massivement l'accord de Brexit l'UE exhorte Londres à "clarifier" ses intentions après le rejet l'Allemagne attire 45 banques étrangères (Bafin) - Hausses des taux de la Fed: Esther George plaide pour une pause - La BCE souligne des performances de l'économie "plus faibles que prévu" (Draghi) - Banques italiennes: vent d'inquiétude après des recommandations de la BCE - Fiscalité: Bruxelles veut abandonner la règle de l'unanimité dans l'UE aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Chine: des statistiques peut-être embellies masquant des vulnérabilités - GB: lourdement défaite sur le Brexit, Theresa May face à une motion de censure - Brésil: le patron de la Banque centrale "positif" sur la réforme des retraites plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 janvier - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Temenos: Affiliated Managers annonce une participation de 2,96% - Sika: Capital Group Companies détient une part de 3,369% - Partners Group détient une participation propre de 0,7%/4,98% - Leonteq: Credit Suisse Funds réduit ses parts à 2,999% - Geberit: Marathon annonce une participation de 2,998%

jh/