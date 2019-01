Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,41% à 8950 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,45% à 8914,14 points - SLI (jeudi): +0,45% à 1380,65 points - SPI (jeudi): +0,48% à 10'408,94 points - CAC 40 (jeudi): -0,34% à 4794,37 points - Dax (jeudi): -0,12% à 10'918,62 points - FTSE-100 (jeudi): -0,40% à 6834,92 points - Dow Jones (jeudi): +0,67% à 24'370,10 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,71% à 7084,46 points - S&P 500 (jeudi): +0,76% à 2635,96 points - Nikkei (vendredi): +1,29% à 20'666,07 points AMBIANCE - entame vigoureuse attendue, détente sur le front commercial NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär nomme Alain Ucari responsable pour l'Afrique et la Turquie Régis Burger responsable pour le Moyen-Orient - Dufry se réorganise au niveau géographique avec quatre divisions Yves Gerster devient CFO, Roger Fordyce membre de la direction prévoit de nouvelles petites acquisitions cette année SPI: - BB Biotech 2018: perte de près de 471 mio CHF (2017: bénéfice de 688 mio CHF) - Hypo Lenzburg 2018: bénéfice net de 20,8 mio francs suisses (2017: 22,1 mio francs suisses) dividende de 110 francs suisses (2017: 110 francs suisses + 40 francs suisses) - Zehnder 2018: chiffre d'affaires de 602,3 mio EUR (consensus AWP: 606,8 mio) CFO: léger mieux au niveau opérationnel au 2e semestre environnement toujours exigeant en 2019 - Nebag: dividende de 0,50 franc par action (année précédente: 0,80 franc) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - Glencore réorganise la direction de sa filiale Katanga SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Wisekey 2018: chiffre d'affaires provisoire 53 (43,1) millions de dollars 2019 sera une année de forte prestation opérationnelle - Acron Helvetia I fixe le prix de ses nouvelles actions - SHL prévoit une nouvelle assemblée générale extraordinaire - EuroAirport: cap des 8 millions de passagers franchi l'an dernier - UBP 2018: apports nets d'actifs de 7,3 mrd CHF masse sous gestion 126,8 (125,3) mrd CHF - Tribunal fédéral: peine définitive pour les dirigeants d'Alkopharma - Manor: Jérôme Gilg succède à Stéphane Maquaire à la tête de l'enseigne - Swisscard propose le système de paiement sans contact de Swatch NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:00 Commerzbank Suisse: présentation de l'étude 'Big Data, Smart Data', Zurich PRESSE JEUDI - Roche retire ses activités de sécurité des médicaments de Grande-Bretagne Wall Street Journal PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - France: le patrimoine net des ménages a augmenté de 3,8% en 2017 - USA: l'activité manufacturière augmente dans la région de Philadelphie (janvier) baisse des allocations hebdomadaires au chômage aujourd'hui: (à 08h50) - EUR/CHF: 1,1328 - USD/CHF: 0,9940 - future Conf: - (jeudi: +2 pb à 157,56%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,141%) - OFS: indice PPI (total) en décembre -0,6% sur un mois, +0,6% sur un an - Japon: accélération de l'inflation en 2018, fin d'année médiocre - La Chine révise à la baisse son taux de croissance en 2017 DIVERS jeudi après-midi: Suisse: - WEF 2019: Theresa May annule sa participation pour se consacrer au Brexit international: - Espagne: ralentissement de la croissance du tourisme en 2018 - Acier: l'UE va rendre définitives des mesures contre les effets des taxes US aujourd'hui: Suisse: - Echéance Eurex - Bombardier défend son nouveau train à deux étages "FV-Dosto" international: - Donald Trump annule le déplacement de la délégation américaine à Davos plus tard: - prochaine échéance Eurex: 15 février - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - l'Alberta lève 325 millions de francs suisses à 0,375%, échéance 2029 - CIBC lève 100 millions de francs suisses à 0,6%, échéance 2025 - ABB lève 430 millions de francs suisses en deux tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Geberit: Marathon détient 2,9997%, Blackrock 4,77% - Santhera: le groupe Bertarelli réduit ses parts à 7,12% - Adecco: Blackrock annonce une participation de 5,19% - Allreal: Blackrock monte à 5,01% - Galenica: Norges Bank détient une participation de 3,06%

