Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,10% à 9014 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +1,23% à 9023,96 points - SLI (vendredi): +1,52% à 1401,57 points - SPI (vendredi): +1,12% à 10'525,14 points - CAC 40 (vendredi): +1,70% à 4875,93 points - Dax (vendredi): +2,63% à 11'205,54 points - FTSE-100 (vendredi): +1,95% à 6968,33 points - Dow Jones (vendredi): %+1,38 à 24'706,35 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,03% à 7157,23 points - S&P 500 (vendredi): +1,32% à 2670,71 points - Nikkei (lundi): 0,26% à 20'719 points AMBIANCE - le SM devrait marque une pause, Wall Street fermé en raison d'un jour férié NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Interroll 2018: chiffre d'affaires 560,1 mio CHF (cons. AWP: 535,0 mio) entrées de commandes 592,6 (458,1) mio CHF - Coltene: l'integration de SciCan et Micro-Mega en bonne voie - Ascom remporte un contrat aux USA, volume de 1 mio USD - DKSH conclut un partenariat avec Cyrcadia - Helvetia lève des fonds pour étoffer son portefeuille immobilier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Un bâtiment d'Ems-Chemie prend feu dans les Grisons: pas de blessés - Herceptin de Roche fait face à un nouveau concurrent aux Etats-Unis - Renault Suisse a vu ses immatriculations baisser en 2018 - Vitol et IFM finalisent l'acquisition de VTTI - Axpo: le conseil d'administration reconduit - CFF Cargo 2018: retour dans les chiffres noirs - Amag: chiffre d'affaires stable de 4,6 milliards en 2018 - Stadler a décroché une commande en Biélorussie - Il y a dix ans, UBS dévoilait une perte abyssale NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:45 Baumann & Cie: CP résultats 2018, Bâle - Congrès annuel Blockchain, Genève PRESSE VENDREDI - Vetropack: le CEO veut miser sur l'Italie comme marché de croissance Finanz und Wirtschaft PRESSE DU WEEK-END - Le patron d'ABB veut "écrire l'histoire" Finanz und Wirtschaft - Pierre Maudet règle ses comptes avec la présidence du PLR Matin Dimanche - La liberté d'achat des CFF est déjà très restreinte, avance Meyer CH-Media PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Russie: l'excédent commercial bondit de 69% en 2018 - USA: la production industrielle termine 2018 sur une note positive confiance des consommateurs au plus bas depuis l'élection de Donald Trump - Canada: l'inflation repart à la hausse en décembre à 2% - La Banque d'Italie prévoit une croissance du PIB de 0,6% en 2019 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1328 - USD/CHF: 0,9950 - future Conf: - (vendredi: -21 pb à 157,33%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,099%) - La croissance chinoise progresse au rythme le plus faible en 28 ans DIVERS vendredi: Suisse: - SA: le Conseil d'Etat ne se repenchera pas sur la réforme avant cet été - Assurances maladie: les franchises devraient croître régulièrement - La révision de la liste du matériel médical remboursé est adéquate - WEF 2019: Bolsonaro vedette d'un Forum rattrapé par le Brexit et le shutdown une cinquantaine de rencontres pour les conseillers fédéraux international: - Dette française: Fitch maintient la perspective à "stable" - Les discussions pour un accord de libre-échange Canada-Chine au point mort - L'UE prête à négocier avec Trump sur l'industrie mais pas l'agriculture - Brexit: May informe l'UE des "prochaines étapes" du côté britannique - Les USA pourraient perdre 1 pt de croissance si le shutdown dure (Williams/Fed) - Espagne: le gouvernement adopte une taxe sur les géants du numérique - L'Europe, nouveau terrain de chasse pour les fonds activistes week-end: Suisse: - WEF 2019: un Forum sans Trump pour discuter des crises mondiales des centaines de personnes se mobilisent contre le WEF - Le PDC veut des précisions sur le projet d'accord-cadre avec l'UE - Fédérales 2019: les Vert'libéraux visent 3 sièges supplémentaires au National international: - Shutdown: Trump attaque les démocrates qui refusent son offre de sortie de crise - Brexit: le cabinet de May s'inquiète de "complots" parlementaires - Trump offre un statut temporaire à des immigrants en échange du mur - Commerce: des progrès avec la Chine mais "rien n'est résolu" aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: 15 février - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Logitech: Norges Bank relève à 3,26% - AMS annonce une participation propre de 3,17%/9,1%

buc/al