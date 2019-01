Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,18% à 9950 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,50% à 8966,34 points - SLI (mardi): -0,66% à 1391,73 points - SPI (mardi): -0,44% à 10'465,61 points - CAC 40 (mardi): -0,42% à 4847,53 points - Dax (mardi): -0,41% à 11'090,11 points - FTSE-100 (mardi): -0,99% à 6901,39 points - Dow Jones (mardi): -1,22% à 24'404,48 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,91% à 7020,36 points - S&P 500 (mardi): -1,42% à 2632,90 points - Nikkei (mercredi): -0,14% à 20'593,72 points AMBIANCE - la guerre commerciale de retour sur le devant de la scène NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant entame un partenariat de recherche avec ExxonMobil pour le Biodiesel - Sika a placé un emprunt convertible obligatoire, coupon de 3,75% SPI: - EFG nomme Robert Rausch à la tête de la banque privée au Tessin - Barry Callebaut T1: ventes 1881,4 mio CHF (cons. AWP: 1927 mio) ventes en volumes +1,7% (cons. AWP: +2,8%) en bonne voie pour les objectifs 2018/19 objectifs à moyen terme 2021/22 prolongés - Obseva publie des données d'étude positives pour OBE022 - Warteck Invest rachète trois propriétés pour un total de 47,5 mio CHF obtient une autorisation supplémentaire au Dreispitz à Bâle - Autoneum 2018: ventes 2281,5 mio CHF (cons. AWP: 2273 mio) les activités avec les Etats-Unis ont pesé sur la rentabilité - Zur Rose 2018: ventes 1207 mio CHF (cons. AWP: 1205 mio) table sur un Ebitda équilibré dès 2018 - Airopack: Okko Filius se retire dès à présent du conseil d'administration - VP Bank 2018: bénéfice de 55 mio CHF (-17%) afflux net d'argent frais de 3,2 mrd CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES mardi - Skyguide: le trafic a augmenté de 5% en 2018 - Meyer Burger nomine Remo Lütolf pour a présidence du conseil d'administration le président Vogel et d'autres membres ne se représentent pas - CERN: contacts avec Elon Musk pour la construction du nouvel accélérateur - Sika émet un emprunt convertible de 1,3 milliard de francs suisses - BLKB: plusieurs départs au conseil de banque - Axa fonde l'entreprise "ryd suisse" avec une start-up allemande - Logitech CFO: conflit USA-Chine coûte 0,5 point de pourc. au niv marge brute - Maxon renforce sa présence en Asie du Sud-Est avec une nouvelle société - MycoSolutions, émanation de l'Empa, trouve un nouvel actionnaire principal - Ferring étend son partenariat de recherche avec l'Institut Karolinska NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BC d'Appenzell: CPB 2018, Appenzell 09:00 Biscuits Hug: CPB 2018, Malters 11:00 JLL: CP étude marché des bureaux 2019 en Suisse, Zurich - WEF 2019, Davos (jus. 25.1) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: les reventes de logements chutent de 6,4% en décembre et de -10,3% sur l'année (NAR) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1341 - USD/CHF: 0,9977 - future Conf: - (mardi: +28 pb à 157,47%) - taux au comptant: - (mardi: -0,126%) - Le Japon enregistre l'an dernier son premier déficit commercial depuis 2015 la BoJ abaisse fortement sa prévision d'inflation pour 2019 DIVERS mardi: Suisse: - Politique agricole 22+: l'UDC au secours des familles paysannes - Fédérales 2019: le PS veut briser la majorité de droite au Parlement - Fribourg: la réforme fiscale des entreprises pas combattue finalement - Financement des partis: une commission veut la transparence WEF 2019: - Deux conseillers fédéraux inaugurent la Maison Suisse à Davos - La pharma doit assurer un accès plus rapide aux médicaments - Bolsonaro veut ouvrir l'économie du Brésil - Mike Pompeo fait un parallèle entre Macron, Trump et le Brexit - Le patron d'ABB va échanger avec Abe et Bolsonaro - Vibrant appel à une action en faveur du climat au Forum de Davos - Davos répond oui, mais... à plus de justice fiscale - Pas de "désastre" en vue pour l'économie chinoise veut-on croire international: - Bonds: l'Espagne lève 10 milliards d'euros pour sa première émission 2019 - Après un mois de "shutdown", les Etats-Unis toujours dans l'impasse - Sans accord de Brexit, il y aura une "frontière dure" en Irlande (UE) - Italie: pas de changement du budget malgré des prévisions de croissance moindres aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Japon: Fitch confirme la note A, perspective stable - Les négociations avec la Chine restent sur les rails selon la Maison Blanche - Le Sénat vote jeudi pour arrêter le "shutdown", sans réel espoir d'avancée - Jeux vidéos: hausse de 18% des ventes annuelles aux Etats-Unis plus tard: - prochaine échéance Eurex: 15 février - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Cosmo: Credit Suisse abaisse ses positions à 9,84%/1,16% - Wisekey: ExWorks Capital passe sous la barre des 3% - Tecan: T. Roew Price abaisse sa participation à 2,99% - Schaffner: Credit Suisse Funds détient une participation de 3,77% - Geberit: Blackrock relève sa participation à 5,03% - Aryzta: JO Hambro relève légèrement sa participation à 5,85%

