Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,21% à 89255,80 points (à 08h35) - SMI (jeudi): -0,22% à 8937,39 points - SLI (jeudi): +0,05% à 1391,41 points - SPI (jeudi): -0,16% à 10'451,43 points - CAC 40 (jeudi): +0,65% à 4871,96 points - Dax (jeudi): +0,53% à 11'130,18 points - FTSE-100 (jeudi): -0,35% à 6818,95 points - Dow Jones (jeudi): -0,09% à 24'554,24 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,68% à 7073,46 points - S&P 500 (jeudi): +0,14% à 2642,33 points - Nikkei (jeudi): +0,97% à 20'773,56 points AMBIANCE - détendue à l'orée du week-end, Givaudan à contre-courant NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan 2018: chiffre d'affaires 5527 mio CHF (cons. AWP: 5501 mio) Ebitda 1145 mio CHF (cons. AWP: 1168 mio) marge Ebitda à 20,7% (2017: 21,6%) bénéfice net 663 mio CHF (cons. AWP: 715 mio) dividende 60 (58) CHF par action (cons. AWP: 61,19 CHF) objectifs à moyen terme confirmés de croissance 4-5%, FCF 12-17% SPI: - Conzzeta vend Bystronic Glass à Glaston pour 68 mio EUR - Wisekey: partenariat avec Censof en Malaisie - HBM 9 mois: bénéfice de 81 mio CHF confirmé - Meier Tobler: Silvan Meier prend 10% du capital-actions - Goldbach retiré de SIX dès février - CFT améliore ses recettes en 2018 - SFS 2018: chiffre d'affaires 1739 mio CHF (cons. AWP: 1772 mio) excédent opérationnel de 243 mio CHF, marge de 14% - Starrag 2018: chiffre d'affaire 389 (405) mio CHF entrées de commandes 461 (349) mio CHF marge Ebit nettement inférieure à 2017 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES - Hilti 2018: chiffre d'affaires de +10% à 5,6 mrd CHF SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Amundi Suisse: Christian Trixl nommé directeur général - Swatch a racheté des actions pour 959 millions, programme achevé - Ascom: Jeannine Pilloud nominée pour la présidence du cons. d'administration - La jeune pousse Mt Pelerin a levé 2 millions auprès du public - Roche: Genentech nomme Alexander Hardy au poste de CEO NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 15:00 CC Givaudan: Résultats 2018 - WEF 2019, Davos (jus. 25.1) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: les demandes d'allocations chômage au plus bas depuis 50 ans hausse des stocks de brut de 8 millions de barils à 445 Mb au 18/01 (EIA) - Zone euro: la BCE maintient ses taux directeurs au plus bas les données économiques sont "plus faibles" que prévu (Draghi) les risques pesant sur l'économie ont augmenté en zone euro (Draghi) la BCE "pas à court d'instruments" si l'économie se dégrade (Draghi) - Le gouvernement français maintient sa prévision de 1,7% de croissance en 2019 aujourd'hui: (à 08h35) - EUR/CHF: 1,1274 - USD/CHF: 0,9957 - future Conf: - (jeudi: +33 pb à 157,87%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,169%) - DIVERS jeudi: Suisse: - "Cervin" et "Matterhorn", des marques déposées par Zermatt Tourisme - La Confédération verse moins d'argent aux caisses de chômage - La volatilité des marchés sans grande influence sur l'économie - Le Top 50 des cryptos suisses a vu sa valeur fondre en fin d'année - Nagra: nouvelle autorisation de forage pour des recherches - Véritable envolée des volumes de produits structurés en 2018 WEF 2019: - Soros s'en prend à Xi Jinping, ennemi des sociétés démocratiques - Guy Parmelin a parlé d'huile de palme avec son homologue malaisien - impossible de vivre sans accord avec l'UE pour Ignazio Cassis - mises en garde en cascade sur le climat - l'OCDE espère poser les bases d'un accord pour taxer le numérique - Roche défend sa stratégie dans la lutte contre la malaria - António Guterres appelle à un meilleur travail de persuasion - Alain Berset tire un bilan positif de sa participation international: - "Shutdown": républicains et démocrates reprennent les négociations - Trump mis en échec au Sénat, pas d'issue imminente au "shutdown" - Les USA exporteront dès 2020 plus d'énergie qu'ils n'en importeront (EIA) - Berlin va nettement abaisser ses prévisions de croissance - USA: "à des miles et des miles d'une résolution" du conflit avec la Chine - Davantage de désastres naturels attendus dans le monde en 2019 - Brexit: Carney (BoE) alerte sur le manque de préparation logistique aujourd'hui: Suisse: - ras international: - USA: Trump mis en échec au Sénat, les négociations reprennent sur le shutdown plus tard: - prochaine échéance Eurex: 15 février - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (publication du prospectus reportée au 28 janvier par la Copa) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.03: - Hypothekarbank Lenzburg (110 francs suisses) 06.05: - UBS (0,70 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Geberit: Blackrock ramène ses positions d'achat à 4,75% - Comet: Credit Suisse Funds passe au-dessous de 3%

