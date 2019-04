Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,58% à 9533 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,76% à 9477,84 points - SLI (vendredi): +1,11% à 1450,76 points - SPI (vendredi): +0,71% à 11'241,19 points - CAC 40 (vendredi): +1,02% à 5350,53 points - Dax (vendredi): +0,86% à 11'526,04 points - FTSE-100 (vendredi): +0,62% à 7279,19 points - Dow Jones (vendredi): +0,82% à 25'928,68 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,78% à 7729,32 points - S&P 500 (vendredi): +0,67% à 2834,40 points - Nikkei (lundi): +1,43% à 21'509,03 points AMBIANCE - soutenu par des données solides de Chine, Panalpina dans le viseur NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis rachète IFM Tre verse à IFM Tre 310 mio USD, au total 1,3 mrd en paiements d'étapes - Roche: débuts cliniques prometteurs pour Tecentriq+ipatasertib SPI: - Panalpina va être repris par DSV prix implicite de 195,80 CHF par action assemblée générale extraordinaire ajournée valorisée à 4,6 mrd CHF principaux actionnaires favorables à la transaction finalisation de la transaction attendue au 4e trimestre 2019 fondation Ernst Göhner sera principal actionnaire de DSV avec 11% - Nebag: la valeur nette d'inventaire progresse au 1er trimestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - GS Banque et Banca Arner s'appellent désormais One Swiss Bank SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI - Acrevis: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Energiedienst: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Gategroup: HNA vend 100% à RRJ Capital RRJ sera le seul actionnaire, Temasek investi via emprunt - BKW: feu vert pour la phase post-exploitation de Mühleberg - Also: les actionnaires ont accepté toutes les propositions du conseil - Lalique Group rachète 50% de la distillerie The Glenturret - Stadler Rail communique les détails de son entrée en Bourse fouchette d'émission entre 33 et 41 francs suisses par titre l'IPO porte sur jusqu'à 40'250'000 actions existantes capitalisation boursière de 3,3 à 4,1 milliards de francs suisses 1er jour de négoce sur SIX prévu le 12 avril 2020: chiffre d'affaires env. 4 mrd CHF, dont 80% déjà commandé marge Ebit proche de la fourchette de 8-9% taux de croissance à 1 chiffre moyen en pourcent après 2020 - Les CFF inaugurent un nouvel atelier d'entretien des trains à Olten - La Poste: quatre cantons n'utiliseront pas le système de vote électronique - Valora recueille l'aval de ses actionnaires sur tous les points NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Indice des directeurs d'achat (PMI) mars 2019 10:30 Clariant: Assemblée générale, Bâle 17:30 Belimo: Assemblée générale, Rapperswil PRESSE DU WEEK-END - Stadler Rail: le patron table sur un bond de la croissance Sonntagszeitung - Le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer critique son parti Sonntagsblick - La Suisse veut poursuivre le Nigeria pour un navire immobilisé Sonntagszeitung - Swiss envisage de supprimer le Zurich-Lugano Sonntagsblick PRESSE DU JOUR - A l'économie, Guy Parmelin s'attaque à la "régulationnite aiguë" Tribune de Genève, 24 Heures DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - L'Italie va vers une croissance nulle en 2019 (ministre Economie) - Chine: l'activité manufacturière s'est redressée en mars (indice officiel) - USA: l'inflation annuelle tombe à 1,4% en janvier, plus bas depuis fin 2016 croissance de l'activité ralentie dans la région de Chicago en mars les ventes de maisons neuves à leur plus haut depuis près d'un an la confiance des consommateurs confirme son rebond en mars (Uni Michigan) des hausses de taux peut-être encore nécessaires (Quarles/Fed) - Espagne: le déficit public passe sous les 3% en 2018, 1ère fois en dix ans - Portugal: le chômage recule à 6,3% en février (provisoire) - Nouvelle hausse du chômage au Brésil, à 12,4% entre décembre et février aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1187 - USD/CHF: 0,9957 - future Conf: - (vendredi: -23 pb à 157,76%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,352%) - OFS: recettes du commerce de détail février -0,2% (nominal) sur un an - Le marché automobile français en baisse de 2,3% en mars - Japon: les ventes de véhicules neufs en recul de 4,7% en mars le moral des grandes entreprises manufacturières chute (enquête Tankan) - Chine: l'activité manufacturière au plus haut depuis 8 mois DIVERS vendredi: Suisse: - Accord-cadre: Ignazio Cassis évoque des retouches mais pas de renégociations "oui" des Vert'libéraux et "oui mais" des Verts le Conseil fédéral doit faire ses devoirs dit le PS - Uni à Morval, Intesa Sanpaolo lance l'offensive depuis Genève - Logistique: la bataille du dernier kilomètre international: - La Maison Blanche voudrait une nette baisse des taux de la Fed (Kudlow) - Les députés britanniques rejettent une 3e fois le Traité de Brexit - Un Brexit sans accord est "désormais un scénario probable" (Commission) - Brexit: Tusk convoque un sommet européen le 10 avril week-end: Suisse: - Le PS de retour au gouvernement de Bâle-Campagne - Lucerne surfe sur la vague verte - L'hiver a souri aux stations suisses de ski - Crans-Montana s'en tire bien malgré les affaires - L'UDC unie contre l'UE, mais désunie sur le compromis fiscalité/AVS international: - Brexit: Theresa May envisage un quatrième vote des députés aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Turquie: défait à Ankara, le parti d'Erdogan s'accroche à Istanbul - Le Venezuela prend des mesures draconiennes contre les coupures de courant - Brexit: l'UE a eu "beaucoup de patience" avec les britanniques (Juncker) les députés britanniques tentent de trouver une alternative à May plus tard: - prochaine échéance Eurex: 19 avril - offres de rachat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses/action (délai supplémentaire du 19.03 au 02.04) Edmond de Rothschild: Familie B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 09.05 au 06.06) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (9 avril, immédiatement au SMI) Medacta ("le ou autour" du 4 avril) Stadler (dans les "prochains mois") - prochaine décotation sur SIX: Banque Cler (aujourd'hui) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Autoneum (3,60 francs suisses) - Givaudan (60,0 francs suisses) - Implenia (0,50 franc) - Zehnder (0,80 franc) plus tard: 02.04: - Also (3,0 francs suisses) - Energiedienst (0,75 franc) - Inficon (17,0 francs suisses) - Swiss Prime Site (3,80 francs suisses) - Valora (12,50 francs suisses) 03.04: - Belimo (100,0 francs suisses) 04.04: - Clariant (0,55 franc) - Mobimo (10,0 francs suisses) - Swisscom (22,0 francs suisses) - Vontobel (2,10 francs suisses) 05.04: - Geberit (10,80 francs suisses) - Sulzer (3,50 francs suisses) - Zurich Insurance (19,0 francs suisses) 08.04: - Bobst (1,50 franc) - Intershop (22,0 francs suisses) - PSP (3,50 francs suisses) 09.04: - Novartis (ex Alcon) - Mobilezone (0,60 franc) - Rieter (5,0 francs suisses) - Straumann (5,25 francs suisses) - Tamedia (4,50 francs suisses) 10.04: - Bossard (4,50 francs suisses) - Forbo (21,0 francs suisses) - SHL (1,0 dollar) 11.04: - Gurit (20,0 francs suisses) - Oerlikon (1,0 franc) - Sika (2,05 francs suisses) - VZ (4,90 francs suisses) - Zug Estates (28,0 francs suisses) 12.04: - Ascom (0,45 franc) - Bachem (2,75 francs suisses) - Huber+Suhner (2,50 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Sunrise (4,20 francs suisses) - Tornos (0,28 franc) 15.04: - Emmi (9,0 francs suisses) - Kardex (4,0 francs suisses) - Nestlé (2,45 francs suisses) - Orior (2,24 francs suisses) - SFPI (3,60 francs suisses) 16.04: - Allreal (6,50 francs suisses) - Arbonia (0,20 franc) - Hochdorf (4,0 francs suisses) - Hiag (3,90 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) - Titlis (9,40 francs suisses) 17.04: - Calida (0,80 franc) - BC de Lucerne (12,05 francs suisses) 18.04: - Conzzeta (18,0 francs suisses) - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (7,0 francs suisses) 23.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) - Tecan (2,10 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) ? 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - BC de Glaris (1,0 franc) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - KTM (0,30 euro) - Investis (2,35 francs suisses) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) 06.05: - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 13.05: - Panalpina (3,75 francs suisses) 15.05: - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Mobimo: Blackrock passe sous la barre des 5% - Medartis: NexMed Holding détient 7,84% après la dissolution d'un groupe - Landis+Gyr: Norges Bank voit ses parts passer sous la marque des 3% - Huber+Suhner: Abegg Holding rabote son engagement sous les 3% - GAM: Blackrock passe la barre des 3% - Coltene: dissolution du groupe HUWA/Esola - Meyer Burger: Oxford PV annonce 9,99% - Siegfried: Credit Suisse Funds remène ses parts à 2,99%

buc/al