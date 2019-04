Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,05% à 9559 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,07% à 9563,71 points - SLI (jeudi): -0,08% à 1476,05 points - SPI (jeudi): -0,10% à 11'356,35 points - CAC 40 (jeudi): -0,09% à 5463,80 points - Dax (jeudi): +0,28% à 11'988,01 points - FTSE-100 (jeudi): -0,22% à 7401,94 points - Dow Jones (jeudi): +0,64% à 26'384,63 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,05% à 7891,78 points - S&P 500 (jeudi): +0,21% à 2879,39 points - Nikkei (vendredi): +0,38% à 21'807,50 points AMBIANCE - dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - EFG International revoit la composition du conseil d'administration - Leclanché 2018: chiffre d'affaires 48,7 (18,0) mio CHF Ebitda -39,1 (-31,8) mio CHF perte nette 50,7 (38,5) mio CHF - Alpiq: EDF vend sa part de 25% à Primeo Energie et EOS prix de vente de 489 mio CHF de la part de 25% d'EDF les actionnaires veulent faire décoter le titre - Orascom DH 2018: chiffre d'affaires 340,4 (244,4) mio CHF Ebitda 70,2 (33,4) mio CHF perte nette 41,5 (-41,4) mio CHF 2019: ventes attendues à 400 mio, Ebitda ajusté 74-77 mio CHF - Ems-Chemie T1: chiffre d'affaires 604 mio CHF (cons. AWP: 575 mio) 2019: ventes et Ebit attendus au moins stables PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bénéfice net divisé par quatre pour le groupe Pax en 2018 - Espace Real Estate 2018: bénéfice +9,2% à 13,06 mio CHF dividende de 4,75 CHF par action valeur du portefeuille immobilier à 671,8 mio CHF SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Novartis attaque Amgen à cause d'Aimovig (anti-migraine) - Santhera accroît ses liquidités jusqu'à 22,1 millions de francs suisses - Le Campus "The Hive" d'Hiag signe un bail avec un locataire de référence - Nebag a souffert en 2018 de l'environnement boursier difficile - Intershop: propositions validées en bloc par les actionnaires - PSP: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Realstone Swiss Property vend un immeuble et en achète deux - Mobimo a déjà loué les trois quarts du complexe Aeschbach à Aarau - Swisscanto: les fonds IFCA et Swiss Commercial versent un dividende stable - Groupe Minoteries veut l'UDC Céline Amaudruz dans son conseil d'administration - Rieter: toutes les propositions ont été acceptées par les actionnaires - Mobilezone: les actionnaires ont tout approuvé - L'aéroport de Berne-Belp adopte une nouvelle stratégie - Hapimag: assemblée générale houleuse en vue, nouveau candidat pour le conseil - Ventes et bénéfice en hausse pour Liebherr en 2018 - Aebi Schmidt franchit la barre des 400 millions en 2018 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises fin mars 09:00 Rigi-Bahnen: CPB 2018, Lucerne 10:00 Valora: CP paiements des achats sans caisse, Zurich 09:00 Straumann: as. g., Bâle 15:00 Forbo: as. g., Zoug 15:00 Tamedia: as. g., Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: les demandes hebdomadaires d'allocations chômage au plus bas depuis 1969 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1231 - USD/CHF: 0,9998 - future Conf: - (jeudi: -7 pb à 156,75%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,276%) - Allemagne: la production industrielle rebondit de 0,7% en février (CVS) - Japon: la consommation des ménages augmente de 1,7% en février sur un an DIVERS jeudi: Suisse: - Année 2018 record pour les loueurs de voitures suisses - L'écologiste Franz Weber est décédé à l'âge de 91 ans - Taux d'imposition des PME: le Valais veut être le premier de classe - Swiss Medtech s'inquiète pour l'approvisionnement en dispositifs médicaux international: - Trump: Washington "très proche" d'un accord avec Pékin sur le commerce - Trump songe à nommer à la Fed un politicien controversé, Herman Cain - Brexit: Theresa May plus isolée que jamais - La BCE s'est inquiétée en mars de l'impact des taux bas pour les banques aujourd'hui: Suisse: - Votation fédérale: forte approbation du paquet fiscal lié à l'AVS (sondage) international: - Trump recule sur la fermeture de la frontière avec le Mexique - Bouteflika parti, les Algériens dans la rue pour un 7e vendredi consécutif - Commerce: Trump optimiste, Xi appelle à la conclusion rapide de l'accord plus tard: - prochaine échéance Eurex: 19 avril - Modifications extraordinaires des indices les 9/10 avril SMI: Alcon remplace Julius Bär SLI: Alcon remplace Dufry SMIM: Julius Bär remplace Aryzta - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (finalisation au T4) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (9 avril, immédiatement au SMI) Stadler (prévue le 12 avril) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Geberit (10,80 francs suisses) - Sulzer (3,50 francs suisses) - Zurich Insurance (19,0 francs suisses) plus tard: 08.04: - Bobst (1,50 franc) - Intershop (22,0 francs suisses) - PSP (3,50 francs suisses) 09.04: - Novartis (ex Alcon) - Mobilezone (0,60 franc) - Rieter (5,0 francs suisses) - Straumann (5,25 francs suisses) - Tamedia (4,50 francs suisses) 10.04: - Bossard (4,50 francs suisses) - Forbo (21,0 francs suisses) - SHL (1,0 dollar) 11.04: - Gurit (20,0 francs suisses) - Oerlikon (1,0 franc) - Sika (2,05 francs suisses) - VZ (4,90 francs suisses) - Zug Estates (28,0 francs suisses) 12.04: - Ascom (0,45 franc) - Bachem (2,75 francs suisses) - Huber+Suhner (2,50 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Sunrise (4,20 francs suisses) - Tornos (0,28 franc) 15.04: - Emmi (9,0 francs suisses) - Kardex (4,0 francs suisses) - Nestlé (2,45 francs suisses) - Orior (2,24 francs suisses) - SFPI (3,60 francs suisses) 16.04: - Allreal (6,50 francs suisses) - Arbonia (0,20 franc) - Hochdorf (4,0 francs suisses) - Hiag (3,90 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) - Titlis (9,40 francs suisses) 17.04: - Calida (0,80 franc) - BC de Lucerne (12,05 francs suisses) 18.04: - Conzzeta (18,0 francs suisses) - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (7,0 francs suisses) - Tecan (2,10 francs suisses) 23.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) - Mikron (0,20 franc) 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - BC de Glaris (1,0 franc) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - KTM (0,30 euro) - Investis (2,35 francs suisses) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) 06.05: - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 13.05: - Panalpina (3,75 francs suisses) 15.05: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Paragon lève 35 millions à 4,0%, échéance 2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Temenos: Wellington passe à 3,01% - Sonova: Blackrock monte à 5% - PSP: T. Rowe Price Associates recule à 2,98% - Meyer Burger: Credit Suisse tient brièvement 13,05% en positions d'achat - Landis+Gyr: Fir Tree passe sous 3% de participation - Givaudan: Blackrock recule à 4,94% - Galenica: Norges Bank relève sa participation à 3,001% - Cassiopea: UBS passe sous le seuil des 3% - Ceva Logistics: Société Générale abaisse sa position d'achat à 0,003056% - Arundel: Usigh relève sa position d'achat à 12,2%

jh/al