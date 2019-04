Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,17% à 9525,16 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,24% à 9541,15 points - SLI (vendredi): -0,08% à 1474,81 points - SPI (vendredi): +0,26% à 11'385,65 points - CAC 40 (vendredi): +0,23% à 5476,20 points - Dax (vendredi): +0,18% à 12'009,75 points - FTSE-100 (vendredi): +0,61% à 7446,87 points - Dow Jones (vendredi): +0,15% à 26'424,90 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,59% à 7938,69 points - S&P 500 (vendredi): +0,46% à 2892,74 points - Nikkei (lundi): -0,21% à 21'761,65 points AMBIANCE - prudence pour l'entame d'une semaine chargée NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: Fabio Bariletti nommé CEO de Kairos SPI: - Helvetia rembourse un emprunt de 150 mio CHF arrivant à échéance en 2019 - Ceva: CMA CGM détient 97,89% selon le résultat définitif final - Bossard T1: chiffre d'affaires 232,2 mio CHF (cons. AWP: 230,2 mio) 2019: chiffre d'affaire entre 900 et 920 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Parfums d'ambiance: Cosmo Fragrances ferme et licencie à Nyon - Griesser: ventes et profits à la hausse en 2018 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - NZZ: les actionnaires ont confirmé le président Jornod, dividende 200 francs suisses - Pilatus-Bahnen a transporté près de 600'000 personnes au sommet en 2018 - Inauguration d'un nouveau téléphérique à Sedrun (GR) - Ceva: chiffre d'affaires 2 mois 19: 1,11 mrd USD, Ebitda ajusté 98,2 mio USD - BFW nomme Andreas Brügger au poste de directeur financier - Credit Suisse: la fondation Ethos recommande un rejet des rémunérations - Rigi Bahnen: nouvel exercice record en 2018 - Meyer Burger: Elysium Capital propose un candidat presque gratuit au conseil - Straumann: assemblée générale sans surprise - Evolva: départ non remplacé d'un administrateur NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 15:00 Evolva: as. g., Bâle 16:00 Bossard: as. g., Zoug 18:00 BC Bâle-Campagne: ag. des détenteurs de bons de participation, Bâle PRESSE DE VENDREDI - Des e-cigarettes de Philip Morris potentiellement nocives SonntagsZeitung - SoftwareONE planifie son entrée en Bourse suisse Reuters - Swatch: Nick Hayek préfère ses propres évènements Finanz und Wirtschaft PRESSE DU WEEKEND - L'agriculture bio loin d'être épargnée par les néonicotinoïdes NZZ am Sonntag - Un cadre de Ruag fait l'éloge de la politique de Bolsonaro Blick PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - Russie: l'inflation continue à s'accélérer en mars - Canada: perte de 7000 emplois en mars, le chômage se maintient à 5,8% - USA: rebond des créations d'emplois en mars (196'000), taux de chômage à 3,8% léger progrès des crédits à la consommation en février weekend: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1217 - USD/CHF: 0,9991 - future Conf: - (vendredi: -11 pb à 156,65%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,271%) - Allemagne: l'excédent commercial progresse en février DIVERS vendredi: Suisse: - La région des Trois Lacs veut être entendue: association constituée - Comment tordre le cou à l'initiative pour des multinationales responsables - Suisse-UE: le gouvernement doit assumer ses responsabilités sur l'accord cadre - Encore des divergences au Parlement sur le milliard de cohésion - Assurance maladie: les cantons devraient participer aux coûts de l'ambulatoire international: - Le FMI débourse près de 11 milliards de dollars pour l'Argentine - Brexit: May demande un report au 30 juin, Tusk suggère jusqu'à un an - L'Américain David Malpass officiellement nommé président de la Banque mondiale - Bonds: la France a emprunté au total 11,254 milliards d'euros à long terme - Trump persiste et signe: il veut une baisse des taux d'intérêts de la Fed - UE: les banques retiennent leur souffle à l'orée d'une possible consolidation - Les ministres des Finances de la zone euro inquiets du ralentissement économique - Feu vert de la zone euro pour un déboursement d'aide à la Grèce weekend: Suisse: - Tessin: rocade au sein du gouvernement - Paolo Beltraminelli sort de scène - Le GSsA soutient la révision de la législation sur les armes - Le salon Mednat a attiré 15'000 visiteurs à Beaulieu Lausanne - Plusieurs milliers de personnes mobilisées pour le climat en Suisse - Les délégués verts favorables à la réforme de la loi sur les armes - Oui des Vert'Lib à la loi sur les armes, non à la réforme fiscale international: - Brexit: Barnier "ouvert" sur les relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni - Avec Donald Trump, une Fed bientôt sous influence? - Trump s'attaque à la réforme clé du refinancement immobilier - Imbroglio sur le Brexit : "il est temps que cette situation s'arrête" - Brexit: le gouvernement n'a "pas de lignes rouges" avec l'opposition (Hammond) - Climat: le CO2 au plus haut depuis 3 millions d'années - Commerce: Trump voit des progrès avec Pékin mais ne veut en prédire l'issue aujourd'hui: Suisse: - Hausse du nombre d'annonces d'emplois en début d'année (Adecco) international: - Zone euro: la BCE devrait temporiser face à des menaces intactes plus tard: - prochaine échéance Eurex: 19 avril - Modifications extraordinaires des indices les 9/10 avril SMI: Alcon remplace Julius Bär SLI: Julius Bär remplace Dufry SMIM: Julius Bär remplace Aryzta - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (finalisation au T4) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (9 avril, immédiatement au SMI) Stadler (prévue le 12 avril) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bobst (1,50 franc) - Intershop (22,0 francs suisses) - PSP (3,50 francs suisses) plus tard: 09.04: - Novartis (ex Alcon) - Mobilezone (0,60 franc) - Rieter (5,0 francs suisses) - Straumann (5,25 francs suisses) - Tamedia (4,50 francs suisses) 10.04: - Bossard (4,50 francs suisses) - Forbo (21,0 francs suisses) - SHL (1,0 dollar) 11.04: - Gurit (20,0 francs suisses) - Oerlikon (1,0 franc) - Sika (2,05 francs suisses) - VZ (4,90 francs suisses) - Zug Estates (28,0 francs suisses) 12.04: - Ascom (0,45 franc) - Bachem (2,75 francs suisses) - Huber+Suhner (2,50 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Sunrise (4,20 francs suisses) - Tornos (0,28 franc) 15.04: - Emmi (9,0 francs suisses) - Kardex (4,0 francs suisses) - Nestlé (2,45 francs suisses) - Orior (2,24 francs suisses) - SFPI (3,60 francs suisses) 16.04: - Allreal (6,50 francs suisses) - Arbonia (0,20 franc) - Hochdorf (4,0 francs suisses) - Hiag (3,90 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) - Titlis (9,40 francs suisses) 17.04: - Calida (0,80 franc) - BC de Lucerne (12,05 francs suisses) 18.04: - Conzzeta (18,0 francs suisses) - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (7,0 francs suisses) - Tecan (2,10 francs suisses) 23.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) - Mikron (0,20 franc) 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - BC de Glaris (1,0 franc) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - Investis (2,35 francs suisses) - KTM (0,30 euro) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Coltene (3,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) 06.05: - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 13.05: - Panalpina (3,75 francs suisses) 15.05: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - SIG Combibloc: Janus Anderson réduit son engagement à 2,98% - Sonova: Blackrock ramène son engagement à 4,99% - Givaudan: Blackrock passe un cap, à 5,01% - Mobilezone: Blackrock rehausse sa participation à 3,01% - U-blox: Norges Bank franchit un seuil, à 3,08% - BFW Liegenschaften étoffe son engagement propre à 4,295%

al/jh