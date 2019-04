Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,2% à 9563 points (à 08h00) - SMI (mardi): +0,37% à 9582,22 points - SLI (mardi): +0,05% à 1475,27 points - SPI (mardi): +0,31% à 11'429,49 points - CAC 40 (mardi): +0,65% à 5436,42 points - Dax (mardi): -0,94% à 11'850,57 points - FTSE-100 (mardi): -0,35% à 7425,57 points - Dow Jones (mardi): -0,72% à 26'150,58 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,56% à 7909,28 points - S&P 500 (mardi): -0,61% à 2878,20 points - Nikkei (mercredi): -0,53% à 21'688 points AMBIANCE - prudence de mise après la révision à la baisse des prvéisions du FMI et dans l'attente de la BCE NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco a émis une obligation de plus de 7 milliards de yens SPI: - Panalpina: Thomas Kern désigné à la présidence du conseil d'administration demande de renoncement au versement d'un dividende en 2019 - Cosmo confie la commercialisation d'un dispositif pour coloscopie à Medtronic - Airopack: le Tribunal cantonal de Zoug prolonge le sursis concordataire PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Migros va fermer son Obi à Aigle d'ici une année - Admicasa: net recul du bénéfice en 2018 - Ruag Space décroche une commande pour des structures de fusées SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Affaire Novartis: un député grec appelé à "s'expliquer" devant le Parlement - Sika: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Un mois pour trouver un accord entre Pascal Broulis et Tamedia - Alpine Select 2018: perte IFRS 15,8 millions de francs suisses (bénéfice 32 mio) dividende 0,30 franc par action proposé - Kudelski: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Gurit T1: chiffre d'affaires net +54,9% à 142,7 millions de francs suisses - VZ Holding: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Zug Estates: les actionnaires ont donné leur feu vert à toutes les propositions - Oerlikon: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Scindé en trois, feu groupe Pouly prend un nouveau départ - Schilthornbahn a franchi les 30 millions de recettes en 2018 - Bank Frick et Bitcoin Suisse émettent un certificat sur le bitcoin et l'Ether NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 CS: CP prévoyance professionnelle privée, Zurich 09:15 UBS: CP l'avenir de l'Europe, une récession menace-t-elle?, Zurich 10:00 Barry Callebaut: CP S1, Zurich 11:00 Romande Energie: CPB 2018, Lausanne 13:00 Swiss: statistiques mars 09:30 Fundamenta: as. g., Zurich 10:00 Hiag Immobilien: as. g., Biberist 10:00 Orior: as. g., Dübendorf 10:30 Schweiter: as. g., Horgen 14:30 Nestlé: as. g., Lausanne 14:30 SIG Combibloc: as. g., Schaffhouse 16:00 Emmi: as. g., Lucerne 16:00 Kardex: as. g., Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Rome abaisse sa prévision de croissance à 0,2%, contre 1%, en 2019 - Le FMI abaisse encore sa prévision de croissance mondiale 2019, à 3,3% révise en baisse sa prévision de croissance aux Etats-Unis en 2019, à 2,3% - France: record de touristes en 2018 malgré les grèves et les "gilets jaunes" les défaillances d'entreprises en hausse au mois de janvier aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1269 - USD/CHF: 1,0004 - future Conf: - (lundi: -3 pb à 156,53%) - taux au comptant: - (lundi: -0,258%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - Programme d'armement: les coupes ont été rejetées en commission préparatoire - Suisse-UE: motion pour des négociations complémentaires sur l'accord cadre - Le secteur du tourisme optimiste pour la saison d'hiver - Toujours plus de monde en Suisse - Optimisme des entreprises du Jura bernois pour le 2e trimestre international: - Les Etats-Unis doivent se préparer à un "Brexit dur" (Trésor américain) - Nette révision à la hausse des stocks de blé mondiaux et de maïs américains - Conflit USA/Canada sur le bois: l'OMC donne raison aux USA sur un point crucial - L'Autriche emprunte à un taux de -0,39%, son nouveau plus bas historique - Brexit: un nouveau report se dessine, au prix de frictions entre les 27 - Commerce: l'UE doit arrêter de "profiter" des Etats-Unis, menace Trump aujourd'hui: Suisse: - Le conseiller national UDC lucernois Franz Grüter vise les Etats international: - Tibet: le dalaï lama hospitalisé à New Delhi pour des douleurs thoraciques - Un Brexit sans accord profiterait à Pékin et Washington, dit l'ONU plus tard: - prochaine échéance Eurex: 19 avril - Modifications extraordinaires des indices les 9/10 avril SMI: Alcon remplace Julius Bär SLI: Julius Bär remplace Dufry SMIM: Julius Bär remplace Aryzta - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (finalisation au T4) - prochaines cotations sur SIX: Stadler (prévue le 12 avril) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bossard (4,50 francs suisses) - Forbo (21,0 francs suisses) - SHL (1,0 dollar) plus tard: 11.04: - Gurit (20,0 francs suisses) - Oerlikon (1,0 franc) - Sika (2,05 francs suisses) - VZ (4,90 francs suisses) - Zug Estates (28,0 francs suisses) 12.04: - Ascom (0,45 franc) - Bachem (2,75 francs suisses) - Huber+Suhner (2,50 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Sunrise (4,20 francs suisses) - Tornos (0,28 franc) 15.04: - Emmi (9,0 francs suisses) - Kardex (4,0 francs suisses) - Nestlé (2,45 francs suisses) - Orior (2,24 francs suisses) - SFPI (3,60 francs suisses) 16.04: - Allreal (6,50 francs suisses) - Arbonia (0,20 franc) - Hochdorf (4,0 francs suisses) - Hiag (3,90 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) - Titlis (9,40 francs suisses) 17.04: - Calida (0,80 franc) - BC de Lucerne (12,05 francs suisses) 18.04: - Conzzeta (18,0 francs suisses) - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (7,0 francs suisses) - Tecan (2,10 francs suisses) 23.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) - Mikron (0,20 franc) 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - EFG International (0,30 franc) - BC de Glaris (1,0 franc) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - Investis (2,35 francs suisses) - KTM (0,30 euro) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Coltene (3,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) 06.05: - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 13.05: - Panalpina (3,75 francs suisses) 15.05: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - le canton de Bâle-Ville lève 250 millions en deux tranches - New York Life Global Funding lève 650 millions de francs suisses à 0,25% aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Wisekey: Mark Angelo étoffe sa participation à 26,37% - Vifor: BNP Paribas réduit sa participation à 1,08% - Temenos annonce une participation propre de 2,54%/5,0549% - Sonova: Blackrock étoffe sa participation à 5,01% - Rieter: Credit Suisse Funds accroît sa participation à 5,03% - Medacta: The Capital Group détient une participation de 4,651% - Galenica: Norges Bank réduit ses parts à 2,78% - Ascom: Loys Investment annonce une participation de 3,01%

