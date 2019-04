Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,07% à 9542,69 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,07% à 9549,26 points - SLI (jeudi): +0,21% à 1478,15 points - SPI (jeudi): -0,07% à 11'400,54 points - CAC 40 (jeudi): +0,66% à 5485,72 points - Dax (jeudi): +0,25% à 11'935,20 points - FTSE-100 (jeudi): -0,05% à 7417,95 points - Dow Jones (jeudi): -0,05% à 26'143,05 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,21% à 7947,36 points - S&P 500 (jeudi): +0,00% à 2888,32 points - Nikkei (vendredi): +0,73% à 21'870,56 points AMBIANCE - Stadler Rail sous les feux des projecteurs pour son entrée en Bourse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS reprend WLN Indonesia - revenus de 1,9 mio CHF SPI: - Stadler Rail: prix de souscription fixé à 38 francs suisses par action flottant attendu entre 38,16 et 43,41% - Airesis 2018: chiffre d'affaires +9% à 152,9 mio CHF bénéfice net Le Coq Sportif 1,0 (0,7) mio résultat net -0,8 (-2,8) mio CHF - Aduno 2018: chiffre d'affaires + 12% à 514,9 mio CHF bénéfice net - 44,5% à 106,4 mio CHF - Polyphor: la FDA octroie un statut QID au murepavadin - LUKB T1: afflux net de 147(379 mio CHF) mio CHF résultat d'exploitation 59,3 (58,8) mio CHF bénéfice net 50,7 (50,4 Mio) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES: SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Tecan nomme Wael Yared à la direction comme directeur développement - Emmi: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Hiag: les actionnaires ont donné leur feu vert à toutes les propositions - BB Biotech boucle son programme de rachat d'actions et en relance un nouveau - Axpo: Martin Keller représentant du canton d'Argovie au conseil d'administration - Schweiter Technologies: pas de surprises en assemblée générale - SIG Combibloc: les actionnaires ont tout accepté - Kardex: toutes les propositions du conseil d'administration acceptées - Orior: les actionnaires valident les propositions du conseil - Castle AI: l'actionnaire BKS Global réclame un dividende extraordinaire - Fundamenta Real Estate: blanc-seing de l'assemblée aux propositions du conseil - Banque Profil de Gestion: avertissement sur résultats pour le 1er trimestre - Nestlé CEO: en bonne voie pour les objectifs 2020 - Swiss: légère hausse du trafic passagers au 1er trimestre - Novartis: le NICE rechigne à recommander une combinaison du Kisqali - Lantal Textiles a franchi les 100 millions de recettes l'an dernier NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Stadler Rail: 1er jour de cotation sur SIX (prévu) 10:00 Titlisbahnen: as. g., Engelberg 14:00 Arbonia: as. g., Rorschach 14:00 Polyphor: as. g., Bâle 16:00 Allreal: as. g., Zurich 17:00 Hochdorf: as. g., Hochdorf - Asmallworld: as. g. PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Brésil: production de céréales et oléagineux en hausse, soja en baisse - USA: les demandes hebdomadaires d'allocations chômage poursuivent leur recul aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1313 - USD/CHF: 1,0026 - future Conf: - (jeudi: -11 pb à 156,79%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,266%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - ras international: - Mise en garde contre les prêts de la Chine aux pays pauvres - Dette: Lagarde (FMI) pas convaincue par la "Théorie monétaire moderne" - Les Etats membres approuvent l'ouverture de négociations avec les Etats-Unis - La France s'oppose seule à l'ouverture de négociations commerciales UE/USA - Brexit: Theresa May exhorte les députés à trouver un "consensus" aujourd'hui: Suisse: - Votations fédérales: la tendance à deux oui le 19 mai confirmée par un sondage international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: 19 avril - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (finalisation au T4) - prochaines cotations sur SIX: Stadler (ce vendredi) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Ascom (0,45 franc) - Bachem (2,75 francs suisses) - Huber+Suhner (2,50 francs suisses) - Julius Bär (1,50 franc) - Kudelski (0,10 franc) - Sunrise (4,20 francs suisses) - Tornos (0,28 franc) plus tard: 15.04: - Emmi (9,0 francs suisses) - Kardex (4,0 francs suisses) - Nestlé (2,45 francs suisses) - Orior (2,24 francs suisses) - SFPI (3,60 francs suisses) 16.04: - Allreal (6,50 francs suisses) - Arbonia (0,20 franc) - Hochdorf (4,0 francs suisses) - Hiag (3,90 francs suisses) - Schweiter (40,0 francs suisses) - Titlis (9,40 francs suisses) 17.04: - Calida (0,80 franc) - BC de Lucerne (12,05 francs suisses) 18.04: - Conzzeta (18,0 francs suisses) - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (7,0 francs suisses) - Tecan (2,10 francs suisses) 23.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Comet (1,20 franc) - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) - Mikron (0,20 franc) 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - EFG International (0,30 franc) - BC de Glaris (1,0 franc) - BNS (15,0 francs suisses) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - Investis (2,35 francs suisses) - KTM (0,30 euro) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Coltene (3,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - BC de Genève (3,40 francs suisses) - BC du Jura (1,85 franc) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) - Varia US (2,50 francs suisses) 06.05: - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 15.05: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS jeudi: - Schön Klinik lève 80 millions en deux tranches échéance 2022 et 2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Kuros: Nice&Green annonce 7,97% - New Venturetec: Siegrist/Mari/Biner/Erni totalisent 22,17% - Givaudan: Blackrock a abaissé à 4,97% - Ceva Logistics: différentes annonces après l'offre de CMA-CGM - Sonova: BlackRock recule à 4,99% - Sunrise: Norges Bank réduit à 2,996% - Alpiq: Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG relève légèrement 87,92% - Temenos annonce des participations propres de 2,54%/5,026%

