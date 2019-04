Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,42% à 9620 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,70% à 9579,85 points - SLI (mardi): +0,93% à 1497,40 points - SPI (mardi): +0,62% à 11'498,81 points - CAC 40 (mardi): +0,36% à 5528,67 points - Dax (mardi): +0,67% à 12'101,32 points - FTSE-100 (mardi): +0,44% à 7469,92 points - Dow Jones (mardi): +0,26% à 26'452,66 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,30% à 8000,23 points - S&P 500 (mardi): +0,05% à 2930,75 points - Nikkei (mercredi): +0,25% à 22'277,97 points AMBIANCE - le changement surprise à la tête d'ABB en ligne de mire NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscom a mis en service son réseau 5G - ABB: départ du directeur général Ulrich Spiesshofer Peter Voser nommé directeur général ad-interim T1: bénéfice net de 535 millions de dollars revenus en hausse de 4% Roche T1: chiffre d'affaires 14,83 mrd CHF (cons. AWP: 14,26 mrd) revenus Pharma 11,93 mrd CHF (cons. AWP: 11,2 mrd) revenus Diagnostics 2,90 mrd CHF (cons. AWP: 3,05 mrd) revenus Ocrevus 836 mio CHF (cons. AWP: 746 mio, T4: 680 mio) revenus Tecentriq 336 mio CHF (cons. AWP: 262 mio, T4: 284 mio) revenus Rituxan 1,69 mrd CHF (cons. AWP: 1,61 mrd, T4: 1,64 mrd) 2019: prévision de croissance relevée autour de 5% CEO: finalisation de la reprise de Spark espérée au 1er semestre impact biosimilaires croissant aux USA dès le 2e semestre - Novartis revendique un succès d'étape contre l'amyotrophie spinale SPI: Inficon T1: chiffre d'affaires 95,7 mio USD (cons. AWP: 95,5 mio) Ebit 16,7 mio USD (cons. AWP: 16,7 mio) bénéfice net 12,8 mio USD (cons. AWP: 13,1 mio) 2019: revenus de 400 mio USD et marge 19% confirmés Panalpina T1: Ebit 28,1 (24,4) mio CHF bénéfice net 19,2 CHF (16,6 mio) CEO: la reprise par DSV n'entrâve pas les affaires GAM T1: AuM Investment Management 55,1 mrd CHF (fin 2018: 56,1 mrd) reflux d'argent dans Investment Management -4,0 mrd CHF (+2,5 mrd) ARBF liquidés entre 80 et 95% d'ici deux semaines S1 2019: nettement inférieur au S1 2018 Zur Rose T1: chiffre d'affaires 381,1 (297,6) mio CHF bénéfice brut 358,1 mio CHF (370,7 mio) 2019: chiffre d'affaires visé toujours à 1,6 mrd CHF Lalique 2018: chiffre d'affaires 136,4 (128,8) mio EUR bénéfice net 5,2 (6,9) mio EUR dividende stable de 0,50 CHF par action 2019: croissance en dessous de 5% légère amélioration de la marge Ebit (4,5% en 2018) moyen terme: croissance autour de 5% moyen terme: marge Ebit progressivement étendue entre 9%-11% Sulzer T1: entrées de commandes 984,1 mio CHF (cons. AWP: 936,7 mio) 2019: objectifs confirmés - Cicor: les actionnaires accordent leur blanc-seing - Conzzeta: les actionnaires valident les propositions du conseil PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES: - SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Komax: toutes les propositions du conseil d'administration ont été acceptées - BC du Valais: le conseil d'administration veut refuser la décharge à l'ex-CEO - CI Com: perte 2018 plus élevée que celle de 2017 - Entrée en Bourse de Stadler Rail: option de surallocation entièrement exercée - Banque Profil de Gestion: toutes les propositions acceptées en assemblée - Tecan: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Adecco: les actionnaires ont approuvé toutes les propositions - Villars 2018: chiffre d'affaires consolidé de 95,5 (93,2) mio CHF 2019: stabilité du chiffre d'affaires attendue - Temenos T1: chiffre d'affaires 203,8 mio USD (cons. AWP: 202,4 mio) recettes des licences 75,1 mio USD (cons. AWP: 75,7 mio) EPS non-IFRS 0,52 USD (cons. AWP: 0,45 USD) 2019: confirme attendre une hausse de 16-19% du CA non-IFRS Ebit non-IFRS toujours prévu de 310 à 315 mio USD - Bénéfice en hausse pour les banques cantonales en 2018 - Auto AG Holding 2018: chiffre d'affaires record, bénéfice en recul - Swissgrid: nouvelle ligne à très haute tension entre Chippis et Mörel (VS) - Revenus en hausse en 2018 pour Brugg Group - Retour sur terre en 2018 pour PKRück après une année record - Un dragon de plastique devant Nestlé à Vevey NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 Lalique: CPB 2018, Zurich 10:30 Villars: CPB 2018, Givisiez 10:00 Plazza: as. g., Zurich 10:00 Siegfried: as. g. 14:00 Cembra: as. g., Zurich 14:00 Swiss Re: as. g., Zurich 15:30 Bucher: as. g., Regensdorf 15:30 Georg Fischer: as. g., Schaffhouse 18:00 BC du Valais: as. g., Conthey - Bank Linth: as. g. - BVZ: as. g. PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - France: la croissance devrait atteindre 1,5% en 2019 (OFCE) - USA: nouvelle faible performance de la production industrielle en mars (-0,1%) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1392 - USD/CHF: 1,0072 - future Conf: - (mardi: -5 pb à 156,20%) - taux au comptant: - (mardi: -0,220%) - Chine: la croissance résiste à 6,4% au 1er trimestre ventes de détail et production industrielle en hausse au 1er trimestre - Japon: repli de l'excédent commercial en mars, exportations moroses DIVERS mardi: Suisse: - La notion d'abus dans les assurances devra être précisée - Santé: les partenaires tarifaires devraient aussi négocier les volumes - Fédérales 2019: Blocher pas inquiet pour l'UDC face à "la mode" du climat - Soins: prise en charge du matériel utilisé dans les EMS - L'aménagement du réseau ferroviaire avance bien, selon Berne International: - Les lanceurs d'alerte vont être protégés dans l'UE aujourd'hui: Suisse: - ras International: - Zone euro: nouveau recul du marché automobile en mars - Venezuela: Maduro réclame plus de 1,7 milliard de dollars au Portugal - L'Argentine gèle le taux de change du peso pour stopper l'inflation plus tard: - prochaine échéance Eurex: 18 avril - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (finalisation au T4) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Calida (0,80 franc) - BC de Lucerne (12,05 francs suisses) plus tard: 18.04: - Conzzeta (18,0 francs suisses) - IVF Hartmann (2,50 francs suisses) - Komax (7,0 francs suisses) - Tecan (2,10 francs suisses) 23.04: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Comet (1,20 franc) - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) - Mikron (0,20 franc) 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - EFG International (0,30 franc) - BC de Glaris (1,0 franc) - BNS (15,0 francs suisses) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - Investis (2,35 francs suisses) - KTM (0,30 euro) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Coltene (3,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - BC de Genève (3,40 francs suisses) - BC du Jura (1,85 franc) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) - Varia US (2,50 francs suisses) 06.05: - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Interroll (22,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 14.05: - Swissquote (1,0 franc) 15.05: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 21.05: - Edisun (1,0 franc) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Poenina (1,70 franc) - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 31.05: - Romande Energie (36,0 francs suisses) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT mardi: - S&P relève la note de crédit de Swiss Life à "A+", perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Mobilezone: Blackrock passe à 3% tout juste - Siegfried: Norges Bank franchit un seuil, à 3,27% - Dufry: le groupe Holzer/Diaz/Torres/Cohen/... possède 16,03% - Cosmo: Kenneth C. Griffin franchit un seuil, à 3,05% - Arbonia: Leo Looser dispose de 3,03%

al/fr