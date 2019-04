Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,13% à 9558,61 points (à 08h45) - SMI (jeudi): -0,26% à 9571,22 points - SLI (jeudi): +0,03% à 1507,23 points - SPI (jeudi): -0,14% à 11'479,28 points - CAC 40 (jeudi): +0,31% à 5580,38 points - Dax (jeudi): +0,57% à 12'222,39 points - FTSE-100 (jeudi): -0,15% à 7459,88 points - Dow Jones (lundi): -0,18% à 26'511,05 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,22% à 8015,27 points - S&P 500 (lundi): +0,10% à 2907,97 points - Nikkei (mardi): +0,19% à 22'259,74 points AMBIANCE - peu de changements attendus, nombreux titres négociés hors-dividende NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche débute un test diagnostique pour le cancer du sein et de l'estomac - SGS crée une coenteprise avec le taïwanais Allion Labs SPI: - Edmond de Rothschild (Suisse): l'exécution de l'OPA prévue le 11 juillet - Valartis proposera un nouveau programme de rachat d'actions à ses actionnaires - Stadler décroche sa première commande pour des rames au Canada - Aevis T1: chiffre d'affaires +11,2% à 177,3 mio CHF, croissance org. 6,5% voulons rembourser emprunt de 145 mio CHF arrivant à échéance en juin - SIX et Shanghai Stock Exchange signent un protocole d'accord actualisé - Bachem: prix du placement pour la hausse de capital fixée à 120 CHF/action PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES: - Christian Lazar devient directeur financier d'Aduno SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Axpo veut racheter le français Urbasolar - Les producteurs de lait soutiennent Hochdorf - La compagnie suisse Germania Flug contrainte de réduire la voilure - Lonza: les actionnaires ont accepté toutes les propositions SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI: - Affaire Novartis: levée de l'immunité parlementaire d'un député grec SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES WEEKEND: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI: - Novartis participe à une ronde de financement de Poseida pour 75 mio USD NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU WEEKEND - Ethos président: les rémunérations variables sont trop élevées Schweiz am Wochenende - La Suisse au sommet en matière de renvois de demandeurs d'asile SonntagsBlick - Genève Aéroport cauchemarde à l'idée d'être exclu de Schengen Matin Dimanche PRESSE DU JOUR - Landolt & Cie nomme Mourtaza Asad-Syed directeur de l'investissement L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: les ventes au détail rebondissent fortement en mars demandes hebdo d'allocations chômage au plus bas depuis presque 50 ans l'activité manufacturière ralentit dans la région de Philadelphie (avril) vendredi et week-end: - USA: les mises en chantier de logements se replient encore en mars - Italie: baisse de la confiance des consommateurs et entreprises en avril lundi: - USA: baisse des reventes de logements en mars après un bond en février aujourd'hui: (à 08h45) - EUR/CHF: 1,1428 - USD/CHF: 1,0159 - future Conf: - (jeudi: +77 pb à 156,80%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,226%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - Le Conseil fédéral temporise sur la flexibilité du temps de travail - Nagra: nouvelle autorisation de forage pour des recherches international: - Chili: bonnes perspectives pour le cuivre, tiré par la demande chinoise - Céréales: l'OMC donne raison aux USA contre la Chine vendredi: Suisse: - La production d'oeufs suisses avoisine le milliard International: - La Chine, reine de l'auto électrique, donne le ton au marché mondial weekend: Suisse: - Viola Amherd veut un troisième rapport sur les avions de combat International: - ras lundi: Suisse: - ras International: - Un candidat controversé de Trump à la Fed se retire de la course - Automobile: la Chine met le cap sur l'hydrogène aujourd'hui: Suisse: - Environnement: le plastique à usage unique banni de Genève dès 2020 International: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 mai - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (finalisation au T4) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Adecco (2,50 francs suisses) - Bucher (8,0 francs suisses) - BVZ Holding (14,0 francs suisses) - Cembra Money Bank (3,75 francs suisses) - Georg Fischer (25,0 francs suisses) - Plazza (25,0 francs suisses) - Siegfried (2,60 francs suisses) - SIG Combibloc (0,35 franc) - Swiss Re (5,60 francs suisses) - BC du Valais (3,35 francs suisses) plus tard: 24.04: - Fundamenta Real Estate (0,50 franc) - Lonza (2,75 francs suisses) 26.04: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - BC de Saint-Gall (16,0 francs suisses) - Vetropack (50,0 francs suisses) 29.04: - Comet (1,20 franc) - Flughafen Zürich (6,90 francs suisses) - Mikron (0,20 franc) 30.04: - Edmond de Rothschild (Suisse) (2445 francs suisses) - EFG International (0,30 franc) - BC de Glaris (1,0 franc) - BNS (15,0 francs suisses) - Starrag (1,00 franc) - U-blox (1,60 franc) - VP Bank (5,50 francs suisses) 02.05: - Bâloise (6,0 francs suisses) - Investis (2,35 francs suisses) - KTM (0,30 euro) 03.05: - Cham Group (6,0 francs suisses) - Coltene (3,0 francs suisses) - Credit Suisse (0,2625 franc) - Feintool (2,0 francs suisses) - BC de Genève (3,40 francs suisses) - BC du Jura (1,85 franc) - SFS (2,0 francs suisses) - Swiss Life (16,50 francs suisses) - Varia US (2,50 francs suisses) 06.05: - ABB (0,80 franc) - BC Vaudoise (35,0 francs suisses) - Galenica (1,70 franc) - UBS (0,70 franc) 07.05: - Helvetia (24,0 francs suisses) - Interroll (22,0 francs suisses) - Lindt&Sprüngli (N 1000 francs suisses, BP 100 francs suisses) - LLB (2,10 francs suisses) - Metall Zug (7,0 francs suisses) - BC de Zoug (220 francs suisses) 09.05: - Kühne+Nagel (6,00 francs suisses) 10.05: - Vifor (2,0 francs suisses) 14.05: - Dufry (4,0 francs suisses) - Swissquote (1,0 franc) 15.05: - Jungfraubahn (2,80 francs suisses) - Pargesa (2,56 francs suisses) - Vaudoise (13,0 francs suisses) 16.05: - BC bernoise (8,0 francs suisses) - Valartis (0,10 franc) 17.05: - Partners Group (22,0 francs suisses) - Temenos (0,75 franc) 20.05: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses) - Valiant (4,40 francs suisses) - VAT (4,0 francs suisses) 21.05: - Alpine Select (0,30 franc) - Edisun (1,0 franc) 22.05: - APG SGA (10,0 francs suisses) - Villars (8,0 francs suisses) 24.05 - Warteck (70,0 francs suisses) 27.05: - Poenina (1,70 franc) - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) 31.05: - Romande Energie (36,0 francs suisses) 17.06: - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Hochdorf: le groupe Weiss/Maurer annonce une participation de 11,08% - Julius Bär: UBS Fund Management annonce une participation de 3,07% - Landis+Gyr: Norges Bank abaisse sa participation à 2,81% - New Venturetec: le groupe Siegrist/Mari/Biner/Erni recule à 17,74% - Partners Group: Morgan Stanley descend à 15,36% - Stadler Rail: Spuhler/PCS/RAG abaisse sa participation à 56,6%

