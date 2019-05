Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,19% à 9612,86 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,53% à 9594,31 points - SLI (jeudi): -1,06% à 1476,18 points - SPI (jeudi): -0,59% à 11'607,16 points - CAC 40 (jeudi): -1,81% à 5281,37 points - Dax (jeudi): -1,78% à 11'952,41 points - FTSE-100 (jeudi): -1,41% à 7231,04 points - Dow Jones (jeudi): -1,11% à 25'490,47 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,58% à 7628,28 points - S&P 500 (jeudi): -1,19% à 2822,24 points - Nikkei (vendredi): -0,16% à 21'117 points AMBIANCE - vers une tentative de rebond NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär 4 mois: avoirs sous gestion 427 mrd CHF (cons. AWP: 410 mrd) afflux d'argent nouveau annualisé 3% (cons. AWP: 5%) marge brute 82 pb (cons. AWP: 86 pb) ratio coûts/revenus "sous 73%" (cons. AWP: 69%) taux de fonds propres durs 13,1% (fin 2018: 12,8%) réductions des coûts en bonne voie SPI: - Adval Tech: les actionnaires approuvent toutes les propositions - Phoenix Mecano change d'IFRS à Swiss GAAP FER - Airopack: le CEO Jean-Baptiste Lucas démissionne avec effet immédiat veut se faire décoter de la Bourse suisse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Collective de prévoyance 2018: performance en repli en 2018 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Compagnie Financière Tradition: l'assemblée générale a tout accepté - Zur Rose: tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale acceptés - SGKB: 49% des droits préférentiels pour les nouvelles actions exercés - AP Alternative Portfolio versera un dividende supplémentaire pour 2018 - U-Blox nomme Markus Schaefer directeur vente et marketing - Sika a finalisé la reprise de Parex - Lugano Airport: la participation du canton va augmenter - Roche: la FDA étend l'homologation des systèmes Cobas - En proie aux difficultés, le Corriere va supprimer une dizaine de postes - Les actionnaires de Swatch ont validé toutes les propositions - Novartis CEO: Sandoz fait partie intégrante du groupe - Novartis confirme ses objectifs de marge dans l'activité pharma - La Poste a rempli son mandat de service public en 2018 - STI a transporté plus de passagers et étoffé ses gains en 2018 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 16:00 Lalique: as. g., Zurich 16:00 Perfect Holding: as. g., Lausanne - BKW: as. g., Berne - SEF Swiss Economic Forum 2019 (2e jour) PRESSE DU JOUR - Huawei planifie d'investir dans la recherche en Suisse SRF DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: baisse surprise des demandes hebdomadaires d'allocation chômage les ventes de maisons neuves baissent en avril après un pic en mars aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1233 - USD/CHF: 1,0031 - future Conf: - (jeudi: +44 pb à 158,96%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,356%) - Japon: l'inflation accélère légèrement en avril à +0,9% DIVERS jeudi: Suisse: - Médicaments: la Suisse ciblée à l'OMS par MSF et 45 organisations - Le Conseil fédéral se veut rassurant sur les risques liés à la 5G - SEF 2019: l'accord avec l'UE ne permet pas de rallier une majorité - LaMal: Mauro Poggia déplore la non-transparence de l'activité médicale - Le Conseil fédéral ne veut pas d'un étiquetage CO2 des aliments - Nouveau président de l'association Aide et soins à domicile Suisse - Le Conseil fédéral refuse un congé paternité de deux semaines - L'hôtellerie tessinoise regarde l'avenir avec optimisme - BNS: pas de consensus autour de l'exclusion du CO2 (Maechler) - La publicité a continué à déserter les médias l'an dernier - Suisse-UE: le Conseil fédéral temporise sur les négociations complémentaires international: - Aux Etats-Unis, les marchés financiers bousculés par la guerre commerciale - OCDE: une déclaration sans mention du protectionnisme ni du climat - Russie: embarrassante révision des chiffres de la production - Le rebond économique mondial compromis par la guerre commerciale (FMI) - Le Canada appelle à réformer "d'urgence" l'OMC face au risque de paralysie aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Warteck (70,0 francs suisses) plus tard: 27.05: - Adval Tech (4,20 francs suisses) - Poenina (1,70 franc) - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) 28.05: - BKW (1,80 franc) - Lalique (0,50 franc) 29.05: - Aevis Victoria (1,10 franc) 31.05: - Romande Energie (36,0 francs suisses) 03.06: - Spice Private Equity (0,95 dollar) 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 27.6: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.7: - Lem (42,0 francs suisses) 18.9: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Bank of America lève 375 millions de francs suisses à 0,2525%, échéance 2026 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Leclanché: positions de vente en propre à 5,18% - Relief Therapeutics: le groupe Petrone abaisse sa part à 9,54% - Idorsia: le groupe Corely Belgium détient 3,63% - GAM: SFM UK détient une part de 3% - EFG: Capital Group réduit sa participation à 2,876% - Addex détient des parts de 19,84% et 35,93% - Siegfried: Norges Bank monte à 3,03% - VAT Group: UBS Fund Management relève sa participation à 3,004%

