Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,35% à 9700,54 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,76% à 9666,89 points - SLI (vendredi): +0,45% à 1482,89 points - SPI (vendredi): +0,68% à 11'685,87 points - CAC 40 (vendredi): +0,67% à 5316,51 points - Dax (vendredi): +0,49% à 12'011,04 points - FTSE-100 (vendredi): +0,65% à 7277,73 points - Dow Jones (vendredi): +0,37% à 25'585,69 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,11% à 7637,01 points - S&P 500 (vendredi): +0,14% à 2859,53 points - Nikkei (lundi): +0,31% à 21'182,58 points AMBIANCE - démarrage calme en début de semaine NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Life améliore le résultat dans la prévoyance professionnelle SPI: - Stadler Rail décroche un contrat d'entretien pour 100 trains en Norvège - Aevis: 61% du capital-actions de la filiale Infracore placé bénéfice consolidé après la vente au T1 2019 de plus de 210 mio CHF après la vente, l'endettement net baisse de 700 mio CHF à 360 mio - Hiag complète le site Porte Sud à Genève, acquisition de Jaeger et Bosshard - Santhera soumet une demande d'homologation dans l'UE pour Puldysa (Idebenon) - Medartis nomme Christoph Brönnimann nouveau directeur général - DKSH nomme Laurent Sigismondi membre de la direction acquiert le distributeur dans la chimie Dols International au Bénélux Dols réalise un chiffre d'affaires de 10 mio CHF - La BC de Saint-Gall clôt sa hausse de capital avec un revenu brut 176,5 mio fixe le prix d'émission à 420 CHF par action PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Le vice-président du TCS se retire en 2020 - Bayer va fermer prochainement le site de Monsanto à Morges - Le retrait des licenciements au Corriere del Ticino exigé - Clientis Zürcher Regionalbank sort de Clientis et s'appellera "Avera" - Novartis: la thérapie génique Zolgensma obtient l'aval de la FDA fixe le prix de la thérapie Zolgensma à 2,125 millions de dollars la FDA homologue Piqray pour traiter un cancer du sein spécifique - BKW fait valider ses propositions en assemblée générale - Lalique: les actionnaires valident toutes les propositions du conseil - AZ Medien: Anna Wanner élue au conseil d'administration - Medidata a augmenté son chiffre d'affaires en 2018 - Deux femmes élues administratrices de La Mobilière NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: prévisions tourisme 09:00 Swiss Life: CP compte d'exploitation 2019, Zurich 11:00 EEII: as. g., Zoug 15:00 Aevis: as. g., Interlaken PRESSE VENDREDI - Tim Rainsford préssenti pour le poste de directeur général de GAM Reuters - Decathlon dévoile sa stratégie de développement en Suisse Aspects Magazine PRESSE DU WEEK-END - UPC vise le turnaround après la perte de clients SonntagsBlick - Zurich en passe d'atteindre ses objectifs, affirme son patron NZZ am Sonntag - Nestlé veut suivre les tendances, affirme son patron SonntagsZeitung - Berne refuse d'exporter des matériaux sensibles vers les Etats-Unis NZZ am Sonntag - Plus de 40% des Suisses veulent que Berne renégocie avec l'UE Tamedia/SonntagsBlick - Les CFF louent des trains à la Südostbahn presse Tamedia PRESSE DU JOUR - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - Russie: la consommation des ménages ralentit en avril - USA: baisse plus forte que prévu des commandes de biens durables en avril aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1242 - USD/CHF: 1,0035 - future Conf: - (vendredi: -1 pb à 158,98%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,390%) - OFS baromètre de l'emploi T1: actifs occupés +1,3% à 5,071 mio - OFS baromètre de l'emploi T1: indicateur perspectives 1,04 pt (-0,1%) DIVERS vendredi: Suisse: - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo en visite en Suisse - L'USS prône une Suisse sociale dans une Europe sociale - SEF 2019: Swisscom ne va pas arrêter la vente de portables Huawei Stadler président: une commande du métro berlinois serait idéale pour l'occupation international: - ras week-end: Suisse: international: - Succession de Theresa May: des prétendants déjà dans les starting blocks - Trump demande au Japon un commerce "plus juste" au début d'une visite d'Etat aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Européennes: progression contenue des eurosceptiques, poussée écologiste - Trump dit son "respect" pour la Corée du Nord, adoucit le ton sur l'Iran - Européennes: la victoire du Parti du Brexit renforce l'hypothèse d'un no deal plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Adval Tech (4,20 francs suisses) - Poenina (1,70 franc) - Financière Tradition (5,0 francs suisses) - Swatch porteur (8,0 francs suisses) - Swatch nominative (1,60 franc) plus tard: 28.05: - BKW (1,80 franc) - Lalique (0,50 franc) 29.05: - Aevis Victoria (1,10 franc) 31.05: - Romande Energie (36,0 francs suisses) 03.06: - Spice Private Equity (0,95 dollar) 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi: - Kazakhstan Temir Zholy relève l'emprunt 3,25%/2023 à 250 millions aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Alpine Select: Trinsic relève sa participation à 11,41% - Barry Callebaut: Jacobs Holding détient une participation de 50,12% - Bâloise: Credit Suisse Funds relève sa participation à 3,11% - Poenina: Pictet Asset Management Fund détient une part de 3% - Swiss Re: BlackRock relève sa participation à 5% - Addex: changements de participations suite à une augmentation de capital - Meyer Burger: Norges Bank relève sa participation à 3,18%

