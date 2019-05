Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,63% à 9619,49 points (à 08h05) - SMI (mardi): -0,33% à 9680,87 points - SLI (mardi): -0,13% à 1485,35 points - SPI (mardi): -0,30% à 11'710,90 points - CAC 40 (mardi): -0,44% à 5312,69 points - Dax (mardi): -0,37% à 12'027,05 points - FTSE-100 (mardi): -0,12% à 7268,95 points - Dow Jones (mardi): -0,93% à 25'347,77 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,39% à 7607,35 points - S&P 500 (mardi): -0,84% à 2802,39 points - Nikkei (mercredi): -1,21% à 21'003,37 points AMBIANCE - nouvelles craintes de récession NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär nomme Luigi Vignola à la tête de l'unité marchés SPI: - L'ex-consortium SKB veut s'emparer du restant des actions Alpiq - Panalpina: la Copa accorde des dérogations avant la reprise par DSV - Polyphor: Innosuisse finance un projet en collaboration avec l'Uni de Zurich - MCH cède sa participation dans Art Düsseldorf - Romande Energie: Nicolas Conne reprend provisoirement la direction financière - Warteck table sur 76 millions de francs suisses pour son augmentation de capital - MCH Group vend sa participation dans art.fair International - Oerlikon a investi 55 millions de dollars dans une usine aux USA - Polyphor: Innosuisse finance un projet en collaboration avec l'Uni de Zurich PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Uber assure gratuitement ses chauffeurs et coursiers en Suisse SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Romande Energie: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Cosmo: tous les points à l'ordre du jour acceptés par les actionnaires - Descente de police sur un chantier des TPG - Highlight Communications: chiffre d'affaires au T1 +36,5% à 116,7 mio CHF perte 4,5 (perte 0,3) millions de francs suisses - Alpiq: EDF a finalisé la vente de sa participation de 25% - Roche: 1er test de diagnostic in vitro pour la protéine ROS1 - Egon Zehnder prend une participation minoritaire dans Sinequanon (SQN) - Lurag a augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice en 2018 - Hotelplan rachète un spécialiste britannique du sport d'hiver - Les PME dans l'industrie prudemment optimistes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 10:00 Indice CS-CFA mai 15:00 Spice Private: as. g., Zoug PRESSE MARDI - Ruag voudrait vendre une usine allemande d'assemblage d'avions Handelszeitung - L'entrée en Bourse de Stadler profite aussi aux 8500 employés Handelszeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: la confiance des consommateurs s'améliore encore en mai (Conference Board) - UBS relève sa prévision pour le PIB à 1,3% de 0,9% pour 2019, +1,6% pour 2020 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1231 - USD/CHF: 1,0061 - future Conf: - (mardi: +7 pb à 159,36%) - taux au comptant: - (mardi: -0,407%) - DIVERS mardi: Suisse: - Christophe Darbellay porte plainte contre la Weltwoche - Médicaments: la Suisse réussit à atténuer une résolution à l'OMS - Fédérales 2019: Christoph Mörgeli désigné candidat au Conseil national - Fédérales 2019: l'écologie progresse, auprès des électeurs UDC aussi - Affaire Maudet: récusation des procureurs: pas de recours de Maudet international: - ras aujourd'hui: Suisse: - La Suisse est à la traîne pour l'énergie solaire et éolienne international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Aevis Victoria (1,10 franc) plus tard: 31.05: - Romande Energie (36,0 francs suisses) 03.06: - Spice Private Equity (0,95 dollar) 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Rabobank lève 185 millions à 0,25%, échéance 2027 - Kühne+Nagel émet deux emprunts pour 400 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Gurit: Alantra EQMC Asset Management réduit sa participation à 4,91% - Partners Group: Morgan Stanley augmente sa participation à 18,45% - Siegfried: Norges Bank réduit sa participation à 2,92% - Tecan: Massachusetts Mutual réduit sa part à moins de 3% - VAT Group: Massachusetts Mutual réduit à <3%, Invesco monte à 8,32%

al/