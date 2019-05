Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,18% à 9525 points (à 08h05) - SMI (mercredi): -1,43% à 9541,97 points - SLI (mercredi): -1,60% à 1461,52 points - SPI (mercredi): -1,37% à 11'550,06 points - CAC 40 (jeudi): +0,51% à 5248,91 points - Dax (jeudi): +0,54% à 11'902,08 points - FTSE-100 (jeudi): +0,46% à 7218,16 points - Dow Jones (jeudi): +0,17% à 25'169,88 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,27% à 7567,72 points - S&P 500 (jeudi): +0,21% à 2788,86 points - Nikkei (vendredi): -1,63% à 21'601,19 points AMBIANCE - calme après le congé de l'Ascension, escalade dans les litiges commerciaux NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche lance NAVIFY Tumor Board avec GE Healthcare SPI: - SHL Telemedicine: la COPA réduit le prix de l'offre de 1,00 à 7,70 CHF - EFG International lance son prog. de rachat d'actions de 53,1 mio CHF max. PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI - L'unité Fintech de Lumx a levé 7,5 millions de francs suisses - Aéroport de Genève: pas de changement de politique en matière de sous-traitance - Roche décroche un feu vert réglementaire au Canada pour le Tecentriq - Pro Juventute glisse dans les chiffres rouges en 2018 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Partners Group investit dans Confluent Health pour des clients - Temenos prolonge son contrat avec ARB Apex Bank - Novartis: résultats positifs de l'étude QUARTZ avec QMF149 - Spice Private Equity: les actionnaires ont accepté toutes les propositions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES Congrès ASCO (jusqu'au 4 juin) Formulafirst: Assemblée générale, Londres PRESSE MERCREDI ET JEUDI: - Le chef des CFF plaide pour desserrer le carcan de l'OFT NZZ - Aluflexpack pourrait se faire coter à la Bourse suisse Reuters PRESSE DU JOUR - Les risques liés aux Brexit sont limités pour Credit Suisse (Thiam) L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - Canada: la Banque centrale maintient son taux d'intérêt inchangé à 1,75% jeudi: - USA: la croissance du 1er trimestre révisée en très légère baisse (+3,1%) hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage baisse inattendue des promesses de ventes de logements en avril - Premier recul du PIB du Brésil depuis 2016: -0,2% au premier trimestre - Espagne: ralentissement de l'inflation en mai à 0,9% - GB: la production automobile divisée presque par deux en raison du Brexit aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1200 - USD/CHF: 1,0061 - future Conf: - (mercredi: +23 pb à 159,70%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,413%) - OFS: recettes du commerce de détail avril -0,1%/-0,7% (nom/réel), +0,4% CVS - Chine: l'activité manufacturière se contracte en mai (indice officiel) - Japon: le chômage recule de 0,1 point en avril à 2,4% rebond modeste de la production industrielle DIVERS mercredi: Suisse: - Budget culturel: 942,8 millions de francs suisses pour la culture en 2021-2024 - Le Parlement appelé à étendre l'échange automatique à 19 pays - Le canton de Nidwald baisse à son tour les impôts des entreprises - Lutte anti-bureaucratie: pas d'attaque à la hussarde contre les contrôles - Cinq pistes pour harmoniser l'imposition des gains immobiliers - La Confédération doit rester actionnaire majoritaire d'Identitas international: - Pressé d'agir sur le climat, Berlin promet des décisions en septembre - Les terres rares, arme redoutable aux mains de Pékin - Nouveau bras de fer en vue entre Rome et l'UE sur la dette italienne jeudi: Suisse: - Un des bateaux accidentés à Budapest naviguait sous pavillon suisse international: - Libre-échange: Washington espère faire ratifier le nouvel Aléna cet été (Pence) - Donald Trump croit toujours en un accord commercial avec la Chine - La Chine accuse les Etats-Unis de "terrorisme économique" - Taxation du numérique: les bases d'un accord au G20 (Nikkei) - Le nouvel accord nord-américain de libre-échange présenté au parlement canadien aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Le transport aérien freiné par la guerre commerciale - Trump lance la ratification de l'accord nord-américain puis sème la confusion - Face à l'afflux de clandestins, Trump emploie les grands moyens plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: 31.05: - Romande Energie (36,0 francs suisses) plus tard: 03.06: - Spice Private Equity (0,95 dollar) 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mercredi: - Metropolitan Life lève 225 millions à 0,15%, échéance 2027 aujourd'hui: - ras aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: jeudi: - Julius Bär: BlackRock augmente sa participation à 5,0% - New Venturetec: Richard Wetter annonce une participation de 4,02% - Temenos: Invesco annonce une participation de 3,62% - Tecan: Invesco annonce une participation de 6,08% - Interroll: Invesco augmente sa participation à 3,52% - Burckhardt Compression: Invesco augmente sa participation à 3,86% - Swiss Re: BlackRock augmente sa participation à 5,05% - Mobimo: BlackRock réduit sa participation à 4,95% aujourd'hui: -

al/fr