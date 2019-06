Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,44% à 9482,17 points (à 08h30) - SMI (vendredi): -0,19% à 9523,87 points - SLI (vendredi): -0,22% à 1458,37 points - SPI (vendredi): -0,05% à 11'544,54 points - CAC 40 (vendredi): -0,79% à 5207,63 points - Dax (vendredi): -1,47% à 11'726,84 points - FTSE-100 (vendredi): -0,78% à 7161,74 points - Dow Jones (vendredi): -1,41% à 25'815,04 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,51% à 7453,15 points - S&P 500 (vendredi): -1,32% à 2752,06 points - Nikkei (lundi): -0,92% à 20'411 points AMBIANCE - les différends commerciaux continuent de peser NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: nouvelles données positives pour une combinaison du Tecentriq - Novartis: le Xolair serait efficace contre la rhinosinusite - Lafargeholcim: environ 73% du dividende sera payé en actions - Lonza: Lonza Specialty Ingredients (LSI) en partie externalisé environ 130 postes seront examinés pour cause de redondance - Zurich finalise l'acquisition de ANZ en Australie SPI: - Stadler remporte un contrat pour huit rames FLIRT au Texas - Belimo lance un incubateur pour jeunes pousses - Basilea: résultats positifs pour un traitement contre des tumeurs cérébrales - Asmallworld: actions négociables dès aujourd'hui sur XETRA à Francfort - Sunrise: la Comco lance un examen approfondi du rachat d'UPC Suisse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Montana Tech: va faire entrer Aluflexpack à la Bourse suisse Aluflexpack entrerait sur SIX au second semestre le produit de l'émission servira à l'extension des capacités veut rester l'actionnaire majoritaire de Aluflexpack espère lever pour Aluflexpack environ 140 millions d'euros SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - LumX confirme une perte de 8,7 millions de dollars - Roche: combinaison avec Tecentriq efficace contre le cancer du poumon - Panique à Venise devant un bateau de croisière de MSC hors de contrôle - Novartis: net avantage pour la survie avec Kisqali (cancer du sein) - EPH: légère hausse des revenus locatifs au 1er trimestre - The Native: chiffre d'affaires de 102,6 millions, perte de 8,4 millions en 2018 - Tecan finalise l'acquisition d'un fournisseur de pièces NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 08:30 OFS: indice des prix à la consommation mai 2019 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat mai 2019 Congrès ASCO (jusqu'au 4 juin) PRESSE DU WEEK-END - CS: la banque est trop faiblement valorisée, selon son patron SonntagsBlick PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Portugal: la croissance s'accélère grâce à l'investissement - Recul du chômage au Brésil à 12,5% entre février et avril - USA: l'inflation annuelle en hausse de 0,1 point de pourcentage à 1,5% en avril la confiance des consommateurs érodée par les taxes fin mai (Uni Michigan) - Canada: hausse du PIB de 0,4% au 1er trimestre 2019 (officiel) - Inde: la croissance ralentit fortement sur janvier-mars, à 5,8% sur un an le taux de chômage à 6,1% en 2017-2018, plus haut depuis 45 ans - Allemagne: l'inflation retombe à 1,4% sur un an en mai (provisoire) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1156 - USD/CHF: 0,9988 - future Conf: - (vendredi: -7 pb à 159,65%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,445%) - OFS: CPI mai +0,3% à 102,7 points, inflation sur un an +0,6% - OFL: taux hypothécaire de référence inchangé à 1,5% DIVERS vendredi: Suisse: - ras international: - Le Canada prêt à ratifier le nouvel Aléna malgré les taxes US sur le Mexique - Taxation du numérique: l'OCDE franchit une étape cruciale week-end: Suisse: - La Suisse saisit la justice pour obliger le Nigéria à libérer un pétrolier - La journée tessinoise de Mike Pompeo - Fin de la discrète réunion Bilderberg de Montreux - L'abandon de la TNT par la SSR touche directement la France voisine - Mike Pompeo à la très discrète réunion Bilderberg en Suisse international: - Trump "on ne peut plus sérieux" sur les droits de douane contre le Mexique - Pour Trump, le Royaume-Uni doit sortir de l'UE sans accord et sans payer - Les Etats-Unis prêts à parler à l'Iran "sans conditions préalables" - Guerre commerciale: Pékin passe à la contre-offensive - Guerres commerciales et fioul: le transport aérien va souffrir en 2019 - Légère hausse du marché automobile français en mai (constructeurs) - Budget: Salvini promet d'être "le plus têtu" face à Bruxelles - Dette: l'Italie promet de mieux faire mais ne dit pas comment - Washington met fin aux avantages commerciaux de l'Inde aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Japon: les ventes de véhicules neufs (hors mini) augmentent encore en mai - Le spectre d'une récession américaine rôde pour 2020, selon des économistes - Chine: l'activité manufacturière stable en mai (indice indépendant) - Malgré les appels au dialogue, Trump persiste et signe sur le Mexique plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par actio (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Spice Private Equity (0,95 dollar) plus tard: 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: aujourd'hui: - Alpine Select: Christophe et Patrick Hornbacher passent sous les 3% - Forbo: Blackrock abaisse sa participation à 2,98% - GAM: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 5,26% - Julius Bär: BlackRock abaisse sa participation à 4,93% - Partners Group: Morgan Stanley abaisse sa participation à 16,02% - Dufry:Holzer/Diaz/Torres/Cohen/Koutsolioutsos annoncent une part 15,45/4,34%

