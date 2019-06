Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,29% à 9625,20 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,05% à 9597,71 points - SLI (mardi): +0,28% à 1468,98 points - SPI (mardi): -0,27% à 11'601,42 points - CAC 40 (mardi): +0,51% à 5268,26 points - Dax (mardi): +1,51% à 11'971,17 points - FTSE-100 (mardi): +0,41% à 7214,29 points - Dow Jones (mardi): +2,06% à 25'332,18 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,65% à 7527,12 points - S&P 500 (mardi): +2,14% à 2803,27 points - Nikkei (mercredi): +1,80% à 20'776,10 points AMBIANCE - données positives des Etats-Unis, espoir au niveau des taux NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Dufry rachète RegStaer Vnukovo chiffre d'affaires 2018 RegStaer Vnukovo 58,8 mio EUR SPI: - Implenia désigne Anita Eckardt à la tête de sa division Spécialités - Zur Rose et Migros renforcent leur collaboration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Novartis: nouvelles données positives de la combinaison Tafinlar/Mekinist - Ceva nomme Aymeric Chandavoine COO Freight Management - Remontées mécaniques: nouvelle structure de direction au sein de CMA SA - Burkhalter achète une entreprise d'électrotechnique, ventes 3 millions/an - Aevis Victoria rembourse un emprunt de 145 millions émis en 2014 - Roche dévoile de nouvelles données sur l'anticancéreux Venclexta - SoftwareOne reprend le colombien InterGrupo - UBS aux portes du top dix des banques européennes (étude Zeb) - Les CFF désignent l'ex-CEO de Romande Energie à la vice-présidence - La Société suisse des explosifs croît et sort de sa réserve - Frédérique Constant inaugure mercredi l'extension de sa manufacture NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: statistiques d'hébergement avril et saison hivernale 10:00 DER Touristik Suisse: CP annuelle, Zurich 10:00 AMS: as. g., Premstätten/A 10:00 Blackstone Res.: as. g., Zoug - FuW: forum Blockchain 2019, Rüschlikon PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: baisse des commandes industrielles en avril - Afrique du sud: contraction de l'économie de 3,2% au 1er trimestre aujourd'hui: (à 08h25) - EUR/CHF: 1,1163 - USD/CHF: 0,9904 - future Conf: - (mardi: -7 pb à 159,48%) - taux au comptant: - (mardi: -0,459%) - Chine: la croissance des services s'effrite en mai (PMI Caixin) DIVERS mardi: Suisse: - Suisa redistribue 132,2 millions de francs suisses de droits d'auteur - Libéralisation du rail: le Parlement devra être consulté international: - USA: plan pour garantir l'approvisionnement en minéraux stratégiques - La Banque mondiale abaisse nettement ses prévisions de croissance pour 2019 - Fermetures de magasins, faillites: la distribution américaine tousse à nouveau - La France a emprunté au total 4,995 milliards d'euros à court terme - Taxes douanières: Mexico voit 80% de chances d'un accord avec Washington - La Fed examine de près les effets de l'intensification de la guerre commerciale - Plastiques: la production mondiale en hausse en 2018 tirée par l'Asie et les USA - Brexit: Trump fait miroiter à Londres un substantiel accord commercial - Conflit commercial: Pékin agite l'arme du tourisme chinois face à Trump - GB: émoi dans la City après la débâcle d'un investisseur vedette aujourd'hui: Suisse: - ras international: - L'égalité hommes-femmes n'existe dans aucun pays (étude) - Washington veut garantir l'approvisionnement en minéraux stratégiques - Xi Jinping en Russie pour ouvrir une "nouvelle ère" d'amitié Pékin-Moscou plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par actio (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (prévue le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Warteck: augmentation de capital avec droits préférentiels (3 au 12 juin) Aevis: split des actions dans un rapport de 1:5 (prévu le 7 juin) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Grand City Properties lève 130 millions à 0,57%, échéance 2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Zur Rose: le groupe de blocage CA/direction passe sous le seuil de 3% - Vifor: BNP Paribas détient 6,84% du capital-actions

al/fr