Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,25% à 9707 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,25% à 9682,29 points - SLI (jeudi): -0,05% à 1479,28 points - SPI (jeudi): +0,14% à 11'701,65 points - CAC 40 (jeudi): -0,26% à 5278,43 points - Dax (jeudi): -0,23% à 11'953,14 points - FTSE-100 (jeudi): +0,55% à 7259,85 points - Dow Jones (jeudi): +0,71% à 25'720,66 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,53% à 7615,55 points - S&P 500 (jeudi): +0,61% à 2843,49 points - Nikkei (vendredi): +0,58% à 20'893 points AMBIANCE - ouverture attendue en hausse avant l'emploi américain NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS détaille les contours de son partenariat avec Sumitomo SPI: - Nouvelles données sur l'efficacité de l'antibiotique murepavadin de Polyphor - Mobilezone: feu vert des autorités allemande pour le rachat de SH Telekom - Aevis Victoria procède au split d'actions - Edmond de Rothschild Holding détient 98,82% d'Edmond de Rothschild (Suisse) - New Value 2018/19: perte nette de 2,0 (-2,06) mio CHF - Metall Zug S1: table sur Ebit à 0 (36,4) mio CHF 2019: charges exceptionnelles de 14 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES jeudi: - Kudelski: Nancy Goldberg directrice marketing et vice-présidente exécutive - Airesis: les actionnaires ont accepté tous les points à l'ordre du jour - La société hydroélectrique valaisanne FMV garde le cap - Beqom nomme Brad Perry à la tête de ses finances - Le centre thermal d'Yverdon et le Grand Hôtel se refont une santé NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE JEUDI - Huawei Suisse réplique aux accusations de Mike Pompeo Le Temps (en ligne) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Le Canada réduit son déficit commercial en avril à 966 millions - Russie: l'inflation a ralenti en mai le marché automobile confirme sa baisse en mai - Le FMI révise à la hausse les prévisions de croissance 2019 et 2020 des Etats-Unis - USA: le déficit commercial diminue en avril mais pas avec la Chine la productivité au 1er trimestre révisée en baisse à +3,4% demandes hebdomadaires d'allocations chômage inchangées - Zone euro: la BCE relève sa prévision de croissance pour 2019, l'abaisse pour 2020 et 2021 (Draghi) relève sa prévision d'inflation pour 2019, l'abaisse pour 2020 (Draghi) - La BCE maintient ses taux directeurs au plus bas ne relèvera pas ses taux avant la fin "du premier semestre 2020" - Allemagne: les commandes industrielles progressent de 0,3% en avril aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1175 - USD/CHF: 0,9920 - future Conf: - (jeudi: +18 pb à 159,90%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,459%) - Seco: taux de chômage à 2,3% en mai (2,4% en avril), 2,4% CVS - Allemagne: la production industrielle recule de 1,9% en avril (CVS) l'excédent commercial baisse à 17,0 mrd EUR en avril - Japon: consommation des ménages en hausse de 1,3% en avril DIVERS jeudi: Suisse: - Fédérales 2019: l'envolée des écologistes se confirme (baromètre SSR) international: - Un accord de libre-échange UE-Mercosur est imminent, selon Bolsonaro et Macri - Les Mexicains "n'en font pas assez", on s'achemine vers des taxes - Tarifs douaniers Chine: Trump prendra sa décision "après le G20" - Commerce: la Chine publiera "bientôt" sa liste noire face aux USA aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Theresa May s'efface et passe le Brexit à son successeur - Migrants: Mexico tente d'amadouer Trump en déployant 6000 hommes plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond de Rothschild: famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses/action (délai du 9 mai au 6 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par actio (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (prévue le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après rachat par DSV) Ceva Logisitics (après rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Warteck: augmentation de capital avec droits préférentiels (3 au 12 juin) Aevis: split des actions dans un rapport de 1:5 (prévu le 7 juin) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 12.06: - Groupe Minoteries (7,0 francs suisses) 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT jeudi: - UBS: Fitch confirme "A+", perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS aujourd'hui: ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - ABB détient en propre 1,6603% et 4,2974% - Temenos: Blackrock détient 5% et 0,04% - Adecco: Blackrock abaisse sa participation à 5,04%

fr/al