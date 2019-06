Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,04% à 9855 points (à 08h20) - SMI (mercredi): +0,24% à 9859,73 points - SLI (mercredi): -0,03% à 1509,23 points - SPI (mercredi): +0,22% à 11'909,10 points - CAC 40 (mercredi): -0,62% à 5374,92 points - Dax (mercredi): -0,33% à 12'115,68 points - FTSE-100 (mercredi): -0,42% à 7367,62 points - Dow Jones (mercredi): -0,17% à 26'004,83 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,38% à 7792,72 points - S&P 500 (mercredi): -0,20% à 2879,84 points - Nikkei (jeudi): -0,46% à 21'032,00 points AMBIANCE - reprise de souffle après de nouveaux records NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche revendique une supériorité du rituximab contre le pemphigus vulgaire SPI: - DKSH projette d'établir un centre de distribution dans la santé à Taiwan - Stadler remporte une commande pour 16 rames Flirt pour 100 mio EUR - Asmallworld: SIX ouvre une enquête sur les transactions de la direction - Edmond de Rothschild Holding confirme le succès de son OPA sur la banque PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Novimmune vend son médicament phare au suédois Sobi - La Comco approuve le projet Gateway Basel Nord des CFF, Hupac et Rethmann SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI: - Fréquentation en chute libre pour l'aéroport de Berne - ENR Russia: toutes les propositions acceptées par l'assemblée générale - Castle Private Equity: fin d'un programme de rachat d'actions, nouveau lancé - Orascom: la filiale égyptienne rééchelonne 228 millions de francs suisses de dette - Bellevue reprend la société de private equity adbodmner - Also: feu vert de l'UE pour le rachat d'ABC Data - LafargeHolcim: Lafarge rachète un emprunt de 600 mio USD/2036 - Les éditeurs de ROC se tournent vers impactmedias - Siemens Suisse: érosion des recettes au premier semestre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: prix production-importation PPI mai 09:00 KOF: prévisions conjoncturelles d'été 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) 13:00 Swiss: statistiques mai 17:30 Flughafen Zürich: statistiques mai 15:00 Sonova: as. g., Zurich 17:30 BC de Thurgovie: as. g., Kreuzlingen - Swissmem: journée de l'industrie 2019, Lucerne PRESSE DU JOUR - Ascom: le patron maintient les objectifs 2019 The Market NZZ DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: hausse des stocks de pétrole brut de 2,2 millions de barils à 485,5 Mb au 7/06 (EIA) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - (mercredi: -22 pb à 161,53%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,437%) - BNS: solide croissance des hypothèques pour les banques domestiques solidité suffisante pour la plupart des banques domestiques les grandes banques ont quasiment atteint exigences TBTF2 la solidité des grandes banques plus ou moins inchangée résultats des tests de résistance positifs pour la plupart des banques les grandes banques doivent revoir leurs plans d'urgence d'ici fin 2019 évaluation continue du volant anticyclique les risques ont augmenté dans l'immobilier de rendement des mesures ciblées pour l'immobilier de rendement sont nécessaires accueil favorable pour les mesures d'autorégulation dans les hypothèques - Seco: le PIB attendu à 1,2% (1,1%) en 2019, maintenu à 1,7% en 2020 - Allemagne: l'inflation confirmée à 1,4% en mai DIVERS mercredi: Suisse: - La Suisse a bien été une perdante de la politique fiscale de Trump - Marchés publics: les Chambres pas encore d'accord sur la protection des PME - Place financière: la réforme s'appliquera aussi aux porteur déjà émises international: - Cacao: Ghana et Côte d'Ivoire suspendent leurs ventes, exigent un prix minimum - Bonds: la France a emprunté 5,355 milliards d'euros à court terme - La Norvège verdit son énorme fonds souverain aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond Rothschild: la famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses par action (délai supplémentaire du 14 au 27 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai du 28 mai au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (prévue le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 17.06: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 25.06: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses ou dividende en actions) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sika: Norges Bank étoffe son exposition à 3,02%

buc/jh