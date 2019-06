Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,28% à 9875 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,14% à 9847,61 points - SLI (vendredi): -0,41% à 1502,54 points - SPI (vendredi): -0,19% à 11'891,10 points - CAC 40 (vendredi): -0,15% à 5367,62 points - Dax (vendredi): -0,60% à 12'096,40 points - FTSE-100 (vendredi): -0,31% à 7345,78 points - Dow Jones (vendredi): -0,07% à 26'089,61 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,52% à 7796,66 points - S&P 500 (vendredi): -0,16% à 2886,98 points - Nikkei (lundi): +0,03% auf 21'124 points AMBIANCE - en attendant la Fed NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis présente de nouvelles données positives pour le Cosentyx SPI: - SHL: le tribunal administratif fédéral rejette plainte investisseurs chinois - Aluflexpack: prix d'émission des nouvelles actions 20 à 26 CHF 1er jour de cotation de 28 juin volume d'émission 160,6-185,0 mio CHF avec option surallocation - Oerlikon: partenariat avec MT Aerospace dans l'impression 3D - New Venturetec: le CA refuse la demande de dissolution du groupe PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI SOIR ET WEEK-END: - Raiffeisen: rémunérations limitées à 1 million - Hiag et SIX mettent un terme aux discussions sur Secure Swiss Cloud Service avertissement sur bénéfice au S1, prévisions 2019 réduites - Patrimonium Swiss Real Estate: hausse de la VNI en 2918/19 - Relief Therapeutics: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Also va finaliser le rachat du polonais ABC Data - Lindt&Sprüngli a inauguré l'extension de son site d'Olten - Année difficile pour Keystone-ATS, qui affiche un optimisme prudent - Richemont: un membre du top-management continue d'acheter des actions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2018 PRESSE DU WEEK-END - Viola Amherd veut une armée plus respectueuse de l'environnement NZZ am Sonntag - Swisscom a déjà installé plus de 100 antennes 5G NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end:: - Fitch maintient la note "AA" et la perspective stable de la France - USA: les ventes au détail en hausse de 0,5% en mai hausse de la production industrielle (+0,4%) en mai la confiance des consommateurs s'érode début juin aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1206 - USD/CHF: 0,9994 - future Conf: - (vendredi: +36 pb à 161,86%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,443%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - Redevances aéroportuaires: pas de rentabilité minimale du capital - Matériel de guerre: l'initiative du GSsA serait dangereuse pour l'économie - RFFA: les ministres des finances de l'UE satisfaits du "oui" suisse - Une plate-forme numérique gérera les données aéronautiques - Révision de la loi sur la garantie des dépôts en bonne voie - Hypothèques: caisses de pensions et assurances en alternatives moins onéreuses - La paGE finance: les banques genevoises cherchent encore la femme - Les caisses de pension enregistrent des rendements négatifs en mai international: - Brexit: Johnson refuse d'agiter le "drapeau blanc" et exclut un nouveau report week-end: Suisse: - ras international: - G20: accord sur la pollution plastique des milieux marins - La Fed devrait, encore une fois, ignorer les pressions pour baisser les taux - Attaques "suspectes" en mer d'Oman: Téhéran pointe vers Washington - L'Inde va augmenter les taxes douanières sur des produits américains - Ryad et Abou Dhabi appellent à sécuriser les approvisionnements en énergie - Attaques de pétroliers: appels au calme après les accusations US contre l'Iran aujourd'hui: Suisse: - Ouverture du 53e salon du Bourget, sous le signe de l'urgence climatique international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond Rothschild: la famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses par action (délai supplémentaire jusqu'au 27 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (prévue le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Sonova (2,90 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) plus tard: 25.06: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses ou dividende en actions) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Rapid Nutrition détient 5,89% en positions de vente - Lonza: TIAA-CREF abaisse sa part à 3% - Geberit: Blackrock monte à 5% de participation - Temenos: Blackrock détient 5,03% et 0,05%

