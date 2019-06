Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,11% à 9978 points (à 08h20) - SMI (mardi): +1,39% à 9988,55 points - SLI (mardi): +1,46% à 1524,96 points - SPI (mardi): +1,31% à 12'055,62 points - CAC 40 (mardi): +2,20% à 5509,73 points - Dax (mardi): +2,03% à 12'331,75 points - FTSE-100 (mardi): +1,17% à 7443,04 points - Dow Jones (mardi): +1,35% à 26'465,54 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,39% à 7953,88 points - S&P 500 (mardi): +0,97% à 2917,75 points - Nikkei (mercredi): +1,70% à 21'333,87 points AMBIANCE - Le SMI reprend son souffle après avoir franchi les 10'000 points NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB étend sa collaboration avec Hewlett Packard dans la connectivité - Clariant s'associe à Elevance dans les composants naturels - Lonza conclut un accord de production avec Gamida Cell pour l'Omidubicel SPI: - Mobilezone a finalisé la reprise de SH Telekommunikation Deutschland - DKSH étend son partenariat avec Tate & Lyle au Vietnam - Polyphor lance une phase III sur son balixafortide contre le cancer du sein - Bâloise envisage le rachat d'immeubles pour près de 200 millions de francs suisses - Les actionnaires de Züblin approuvent l'ensemble des points à l'ordre du jour - Obseva prévoit une phase III sur le Nolasiban après rencontre avec la FDA - Bell: avertissement sur résultats en raison des prix du porc Ebit S1 sous les 50 millions de francs suisses (S1 2018: 55,2 millions) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Metaco, AlgoTrader et Cysec vont collaborer dans le domaine des crypto-actifs - Axpo: le CEO Andrew Walo s'en va, procédure de recrutement en cours SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Edisun Power: hausse de capital suite à un projet approuvé au Portugal - Clariant: Christian Kohlpaintner, membre de la direction, quitte l'entreprise - OC Oerlikon participe à un laboratoire pour les traitements de surface - Facebook/Libra à Genève: "une excellente nouvelle", réagit Pierre Maudet - Avaloq confirme son entrée en Bourse dans les "deux à quatre ans" - Decathlon envisage d'ouvrir de nouveaux points de vente au Tessin - Roche obtient une extension d'indication pour l'Hemlibra au Canada - Le zurichois Vontobel a pris racine dans le terroir vaudois - Boss Info reprend la majorité de Profinance NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 KOF: prévisions sur les dépenses de santé (avec CP) 11:00 Häägen-Dazs inaugure sa première boutique en Suisse, Genève 10:30 Addex: as. g., Genève PRESSE MARDI - Decathlon envisage d'ouvrir de nouveaux points de vente au Tessin tio.ch - Sicpa: contrat suspect de plusieurs milliards de dollars au Brésil Swissinfo (en portugais) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Brésil: la Banque centrale devrait maintenir son taux directeur à 6,5% - Russie: la production industrielle a ralenti en mai - USA: recul des mises en chantier de logements en mai, avril révisé en hausse - Dette: le taux d'emprunt français à dix ans passe en territoire négatif - BNS résultat CCCT: 3.8336 rendement annuel -0,798%, 408,95 millions attribués aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1197 - USD/CHF: 1,0003 - future Conf: - (mardi: +95 pb à 162,52%) - taux au comptant: - (mardi: -0,464%) - Le Japon accuse un déficit commercial en mai, nouveau repli des exportations DIVERS mardi: Suisse: - ras international: - L'accord de libre-échange nord-américain en bonne voie de ratification - Washington et Pékin renouent le dialogue pour arrêter leur guerre commerciale - Bonds: la France a emprunté au total 5,720 milliards d'euros à court terme - BCE: Draghi rejette les accusations de Trump de manipulation des taux de change - Golfe: Ryad appelle les puissances mondiales à sécuriser la navigation aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Trump lance sa campagne pour 2020 sur un air de 2016 - Pressée de toutes parts, la Fed n'est pas tout à fait prête à baisser les taux - Russie et Chine s'opposent à un arrêt des livraisons de pétrole à Pyongyang - Trudeau relance l'agrandissement d'un oléoduc controversé au Canada plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 21 juin - offres de rachat: Edmond Rothschild: la famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses par action (délai supplémentaire jusqu'au 27 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (prévue le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 25.06: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses ou dividende en actions) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Sonova: Gruppe Diethelm franchit un cap, à 10,17% - UBS dispose en propre de 5,62%/4,8% - Sika: Norges Bank franchit un seuil, à 3,08% - Logitech: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,82% - Helvetia: Blackrock passe sous un seuil, à 2,998% - Dufry: Norges Bank franchit un seuil, à 3,002% - Alcon: Blackrock rabote son engagement à 4,997%

buc/