Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,19% à 9960 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,17% à 9978,52 points - SLI (jeudi): -0,01% à 1524,07 points - SPI (jeudi): +0,25% à 12'054,39 points - CAC 40 (jeudi): +0,31% à 5535,57 points - Dax (jeudi): +0,38% à 12'355,39 points - FTSE-100 (jeudi): +0,28% à 7424,44 points - Dow Jones (jeudi): +0,94% à 26'753,17 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,80% à 8051,34 points - S&P 500 (jeudi): +0,95% à 2954,18 points - Nikkei (vendredi): -0,95% à 21'259 points AMBIANCE - prudence avec les tensions dans le Golfe NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS entame un partenariat avec le marocain TDM Aerospace SPI: - Cosmo revendique un potentiel avantage de son Aemcolo contre la tourista - Helvetia Assurances rachète Helvetic Warranty - Orior S1: table sur légère amélioration marge brute et Ebitda - Comet: le CEO démissionne, le président prend l'intérim - Panalpina: nominations de DSV au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Edisun Power boucle son augmentation de capital avec succès - Lonza publie ses chiffres clés 2018 révisés - La renaissance du Journal suisse d'horlogerie - Goldman Sachs réactive son bureau de Genève, après trois ans de somnolence - Ports rhénans suisses: Florian Röthlingshöfer rejoint la direction - Lafarge en Syrie: décision cruciale le 24 octobre sur les mises en examen - Genève Aéroport: l'adjoint du chef de la sûreté entendu comme prévenu - AC Immune: nouveau volet dans une phase II contre la maladie d'Alzheimer NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: balance des paiements T1 13:30 Commerce Suisse: journée du commerce (dès...), Berne PRESSE JEUDI - Livre d'ordres pour l'IPO d'Aluflexpack entièrement couvert Reuters PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - France: la croissance devrait ralentir à 1,3% en 2019 (Insee) l'Insee prévoit un taux de chômage de 8,3% fin 2019 - USA: quasi-stagnation de l'activité de la région de Philadelphie en juin le déficit des comptes courants en repli au 1er trimestre - La Banque d'Angleterre maintient à l'unanimité son taux d'intérêt à 0,75% souligne des craintes accrues d'un Brexit sans accord aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1089 - USD/CHF: 0,9825 - future Conf: - (jeudi: +41 pb à 162,35%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,481%) - Japon: l'inflation décélère en mai à +0,8% et s'éloigne de l'objectif visé DIVERS jeudi: Suisse: - Suisse-UE: le Parlement exige des améliorations sur l'accord-cadre avec l'UE - Le National refuse une révision globale de la fixation des loyers - La Suisse et l'UE ont discuté de l'accord de libre circulation - Les sous-traitants horlogers misent sur la diversification (salon EPHJ) - Climat: les Suisses ont compensé plus d'un million de tonnes de CO2 - Numérisation: le National veut un élan plus marqué dans la formation - National: pas de contre-projet aux initiatives populaires sur les pesticides - Âge de la retraite: le Conseil des Etats en faveur du travail après 65 ans - La consommation d'énergie en Suisse a baissé de 2,2% en 2018 international: - La BoE va soumettre les banques à un test de résistance climatique - Le chef de l'OMC pessimiste sur l'avenir de l'organe de règlement des différends - Bonds: la France a emprunté 10,06 milliards d'euros à moyen et long termes aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex international: - Washington interdit les vols américains dans la zone où a été abattu son drone - Succession de Juncker: échec des négociations, sommet de crise le 30 juin plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 juillet - offres de rachat: Edmond Rothschild: la famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses par action (délai supplémentaire jusqu'au 27 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (prévue le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 25.06: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses ou dividende en actions) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Korea Hydro & Nuclear Power lève 300 millions en deux tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - New Venturetec: Peter Friedli monte à 27,18% - Dufry: Norges Bank abaisse sa part à 2,93% - PSP: Wellington Management détient une participation de 3,13%

buc/al