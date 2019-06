Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,05% à 9918 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,52% à 9926,30 points - SLI (vendredi): -0,51% à 1516,25 points - SPI (vendredi): -0,59% à 11'983,34 points - CAC 40 (vendredi): -0,13% à 5528,33 points - Dax (vendredi): -0,13% à 12'339,92 points - FTSE-100 (vendredi): -0,23% à 7407,50 points - Dow Jones (vendredi): -0,13% à 26'719,13 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,24% à 8031,71 points - S&P 500 (vendredi): -0,13% à 2950,46 points - Nikkei (lundi): +0,13% à 21'286 points AMBIANCE - sur la retenue avec les tensions internationales NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Silvia Schweickart nommée à la tête de Novartis Pharma Suisse - SGS vend Petroleum Services Corporation pour 335 mio USD SPI: - Bossard rachète les activités distribution de SACS Boysen - Bell vend ses activités charcuterie en Allemagne charges exceptionnelles de 35 mio CHF, 85 mio de recettes en moins effet positif sur l'Ebit de 10 mio CHF à partir de 2020 - Santhera: prolongation de l'accès facilité au Raxone en Grande-Bretagne PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Nouvel administrateur pour Bühler SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND: - Les actionnaires de Highlight Event and Entertainment acceptent tout - Fin des travaux de révision de la centrale nucléaire de Gösgen - HBM Healthcare achève son programme de rachat d'actions de 2016 - La Banque cantonale de Thurgovie veut redevenir actionnaire de la BNS NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 14:00 HBM: as. g., Zoug - The Native: as. g., Bâle PRESSE VENDREDI - L'Union européenne ne souhaite pas prolonger l'équivalence boursière Reuters PRESSE DU WEEKEND - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - USA: les grandes banques "solidement" capitalisées pour résister à une récession (Fed) fort rebond des reventes de logements en mai aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1126 - USD/CHF: 0,9772 - future Conf: - (vendredi: -36 pb à 161,93%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,461%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - Le Tribunal fédéral se penchera à nouveau sur le barrage du Grimsel - Numérique: métiers administratifs et commerciaux les plus menacés - Fiscalité: la pénalisation fiscale des couples repasse aux mains des Chambres international: - Accord mondial à l'OIT à Genève contre le harcèlement au travail - Bonds: la France a emprunté un total de 10,87 milliards d'euros - Trump dit avoir annulé des frappes contre l'Iran à la dernière minute - Fed/vote de dissension: "s'assurer contre le ralentissement" (Bullard) - Brexit: l'accord n'est pas renégociable, rappelle l'UE au futur PM britannique week-end: Suisse: - Les Jeunes PLR veulent une retraite à 66 ans pour tous - Libre circulation: Unia dénonce l'initiative de résiliation de l'UDC - A Zurich, le PLR scelle sa nouvelle politique environnementale - L'ATE veut passer à une mobilité sans énergie fossile international: - BRI: risques et opportunités des Big Tech dans les services financiers - Un Chinois élu pour la première fois à la tête de la FAO - Asean: progrès vers un accord de libre-échange avec Pékin avant fin 2019 - Trump promet de nouvelles sanctions "majeures" contre l'Iran - Tensions dans le Golfe: entretiens à Téhéran d'un ministre britannique - Politique monétaire: Trump ouvre un nouveau front sur les taux de changes - L'Iran menace d'un embrasement régional en cas d'attaque américaine aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 juillet - offres de rachat: Edmond Rothschild: la famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses par action (délai supplémentaire jusqu'au 27 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 25.06: - LafargeHolcim (2,0 francs suisses ou dividende en actions) 26.06: - Aevis (0,76 franc) 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,97% - Alcon: BlackRock augmente sa participation à 5% - UBS détient en propre 5,75%/4,83% - Meyer Burger détient en propre 0,03%/5,04% - Peach Property: Gerd Schepers porte sa participation à 12,11% - VAT Group: UBS Fund Management passe sous 3%

