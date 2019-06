Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,26% à 9873,51 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,00% à 9898,90 points - SLI (mardi): -0,12% à 1511,19 points - SPI (mardi): +0,01% à 11'956,70 points - CAC 40 (mardi): -0,13% à 5514,57 points - Dax (mardi): -0,38% à 12'228,44 points - FTSE-100 (mardi): +0,08% à 7422,43 points - Dow Jones (mardi): -0,67% à 26'548,22 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,51% à 7884,72 points - S&P 500 (mardi): -0,95% à 2917,38 points - Nikkei (mercredi): -0,51% à 21'086,59 points AMBIANCE - Dans l'attente du G20, prises de bénéfices en vue NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis revendique une efficacité du Cosentyx contre l'interleukine 23 - Nestlé va adopter le Nutri-Score au niveau européen SPI: - Nouvel incident chez Bell à Bâle, quatre blessés - Panalpina: DSV prolonge le délai de son offre d'échange - La BKB consolide les fondements de Banque Cler après finalisation du rachat 150 collaborateurs touchés, jusqu'à 40 postes supprimés veut augmenter substantiellement le capital-actions de Bank Cler - Valora vise une croissance de 7% du bénéfice net à partir de 2022 croissance annuelle des recettes externes de 2-3% visée jusqu'en 2025 Ebit attendu à 89 mio CHF en 2019, "même ordre de grandeur" en 2020 - Valartis boucle son programme de rachat d'action, 432'966 titres servis - HBM Healthcare débutera vendredi un nouveau programme de rachat d'actions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Nouveau président du conseil d'administration pour PwC Suisse - Lidl Suisse se lance dans la téléphonie mobile avec Salt - Incendie dans une entreprise d'Aluflexpack en France - Helsinn: Giorgio Calderari intègre le conseil d'administrions - Novavest envisage une migration sur SIX - Une scierie détruite par le feu à Vendlincourt SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Logitech: Dimitri Panayotopoulos se retire du conseil d'administration - Swisscom: Fastweb et Wind Tre coopèrent pour la 5G en Italie - UBS CEO: plus de garantie implicite de l'Etat pour les grandes banques - CKW: départ du CFO Daniel Wahler fin janvier 2020 - Lalique: le groupe indien DS Group veut prendre une part de 11 à 18% prévoit une augmentation de capital de 240'000 francs suisses - Galenica veut poursuivre sa croissance ciblée - Landis+Gyr: tous les points à l'ordre du jour acceptés par les actionnaires - Swissgas abandonne son coeur de métier dans l'approvisionnement NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 SGKB: CP sur les taux 2019, Zurich 10:00 Indice CS-CFA juin 2019 - Ypsomed: Assemblée générale PRESSE MARDI - Temenos: le nouveau directeur financier confirme les prévisions Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - Suisse-UE: il est urgent de conclure l'accord-cadre (Wattewille) Tribune de Genève et 24 Heures DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis près de 2 ans les ventes de maisons neuves baissent en mai pour le 2e mois d'affilée - La Fed "réfléchit" à une éventuelle baisse des taux (Powell) est "à l'abri des pressions politiques", affirme Jerome Powell aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1090 - USD/CHF: 0,9760 - future Conf: - (mardi: +30 pb à 162,62%) - taux au comptant: - (mardi: -0,487%) - Allemagne: le moral des consommateurs en berne à cause de l'emploi DIVERS mardi: Suisse: - Fédérales 2019: Economiesuisse, déçue de la législature, prépare la suivante - Le Tessin veut favoriser la mobilité électrique international: - Nucléaire: l'Iran renoncera "résolument" à deux autres engagements en juillet - Un Brexit dur coûterait 70 millions de livres par jour à l'industrie automobile - Commerce: l'accord UE-Vietnam signé le 30 juin à Hanoï aujourd'hui: Suisse: - ras inetrnational: - Brésil: la Cour suprême refuse de libérer Lula - La Chine demande au Canada de suspendre ses exportations de viande plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Edmond Rothschild: la famille B. Rothschild offre 17'945 francs suisses par action (délai supplémentaire jusqu'au 27 juin) Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 26 juin) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines cotations sur SIX: Aluflexpack (le 28 juin) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Aevis (0,76 franc) plus tard: 27.06: - Landis+Gyr (3,15 francs suisses) 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT mardi: - Schmolz+Bickenbach: Moody's baisse la perspective à "négative" maintient "B2" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - LumX: Retraites Populaires détient 4,25% - Nestlé réduit sa participation propre sous le seuil 3% - Komax: Blackrock détient 3,79% - Peach Property: Nicole Kunz élague ses parts à moins de 3% - Inficon: Blackrock franchit la barre des 3% - Temenos: Blackrock passe sous le seuil des 5% - Givaudan: Blackrock passe sous le seuil des 5% - Geberit: Blackrock ramène son engagement à 5,07% - Basilea: Credit Suiss voit sa participation grimper à 7,92% - AMS détient 5,08%/8,28% de ses propres parts - Adecco: Blackrock détient plus de 5% - Mobilezone: Blackrock passe sous la barre des 3%

jh/