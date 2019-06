Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,05% à 9864,21 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,22% à 9859,76 points - SLI (jeudi): +0,32% à 1511,57 points - SPI (jeudi): +0,28% à 11'914,67 points - CAC 40 (jeudi): -0,13% à 5493,61 points - Dax (jeudi): +0,21% à 12'271,03 points - FTSE-100 (jeudi): -0,19% à 7402,33 points - Dow Jones (jeudi): -0,04% à 26'526,58 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,73% à 7967,76 points - S&P 500 (jeudi): +0,38% à 2924,92 points - Nikkei (vendredi): -0,29% à 21'275,922 points AMBIANCE - le G20 occupe le devant de la scène NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - VAT met fin au chômage partiel sur son site de Haag - Newron réceptionne une première tranche de prêt européen - Edmond de Rothschild: résultat final de l'OPA sur la banque PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Clear Channel prolonge son contrat avec Euroairport SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Tests de résistance: feu vert conditionnel pour Crédit Suisse USA (Fed) - Perrot Duval convoque une assemblée extraordinaire pour la vente d'Infranor - Aluflexpack IPO: prix d'émission fixé à 21 francs suisses par action capitalisation de marché environ 363,3 millions de francs suisses - Ex-employée d'UBS et sa complice condamnées à 3 ans de prison au Royaume-Uni - Banque Profil de Gestion reporte la publication des chiffres semestriels - Lem: les actionnaires valident toutes les propositions - Glencore prend une participation dans l'américaine PolyMet au moins 19 morts dans des effondrements dans une mine au Congo - Profidata compte désormais Covenant Capital au nombre de ses clients - Genève Aéroport: deux prévenus dans l'affaire de corruption ont été libérés - Clinerion accède au réservoir de patients d'un réseau de cliniques géorien - AMS conclut un partenariat avec le chinois MEGVII - Tamedia: nouvelle mobilisation des ex-employés du Matin pour le plan social - Bergos Berenberg fonde une coentreprise de multi-family office - En difficulté, les centres commerciaux tel Balexert doivent réagir NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Baromètre conjoncturel KOF 09:00 Aluflexpack: première journée de cotaion - Baumgartner: Assemblée générale PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Brésil: la Banque centrale abaisse à 0,8% sa prévision de croissance pour 2019 - USA: la croissance du PIB confirmée à 3,1% au 1er trimestre rebond des promesses de ventes de logements en mai - Allemagne: l'inflation remonte à 1,6% sur un an en juin (provisoire) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1084 - USD/CHF: 0,9750 - future Conf: - (jeudi: +10 pb à 162,38%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,462%) - Japon: le taux de chômage reste stable à 2,4% en mai la production industrielle augmente de 2,3% en mai sur un mois DIVERS jeudi: Suisse: - Le DFF active la mesure pour protéger la Bourse suisse - Les horlogers suisses confiants pour le reste de 2019 - L'OFAG veut plus de transparence sur l'homologation des pesticides international: - Un G20 potentiellement explosif s'ouvre à Osaka, suspendu au duel sino-américain - Pékin ne pose pas de précondition à la reprise des négociations commerciales - Le marché automobile européen déçoit et devrait reculer en 2019 aujourd'hui: Suisse: - Première journée de cotation d'Aluflexpack sur SIX Swiss Exchange international: - Le G20 s'ouvre sur une note presque harmonieuse, mais sur fond de divergences plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - prochaines décotations sur SIX: Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Lalique: délai de souscription du 3 au 9 juillet HORS DIVIDENDE plus tard 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Nationwide Building Society lève 500 millions en 3 tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Belimo: Capital Group Companies franchit un seuil, à 5,2088% - Coltene: Arno Holding dispose de 18,1% - Forbo détient en propre 2,85% - Intershop réduit son engagement propre à 1,05% - Sensirion: le groupe 7-Industries/EGS dispose de 33,31%/1,83% - Valiant: Norges Bank réduit son exposition à 2,95%

ck/jh