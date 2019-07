Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,72% à 9996 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,39% à 9898,24 points - SLI (vendredi): +0,64% à 1521,20 points - SPI (vendredi): +0,53% à 11'977,38 points - CAC 40 (vendredi): +0,83% à 5538,97 points - Dax (vendredi): +1,04% à 12'398,80 points - FTSE-100 (vendredi): +0,31% à 7425,63 points - Dow Jones (vendredi): +0,28% à 26'599,96 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,48% à 8006,24 points - S&P 500 (vendredi): +0,58% à 2941,76 points - Nikkei (lundi): +2,24% à 21'752 points AMBIANCE - vent d'optimisme dans le sillage de la décision de Donald Trump d'autoriser davantage de ventes de composants technologiques américains à l'équipementier chinois Huawei. NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS s'empare de la majorité de l'américain Maine Pointe - Lonza acquiert des installations de production de Novartis - Novartis: efficacité à long terme du traitement contre la migraine Aimovig SPI: - Aduno cède Cashgate ä Cembra Money Bank prix de vente de Cashgate à Cembra 277 mio CHF synergies avec le rachat de Cashgate entre 25 et 30 mio CHF Cembra S1: bénéfice net attendu entre 77 et 79 mio CHF - VP Bank achève son programme de rachat d'actions - part propre de 9,58% - Nebag: valeur nette d'inventaire à 10,45 francs suisses à fin juin - Cosmo: feu vert pour l'Eleview au Canada - LM Group rachète deux jeunes pousses - Komax: Jürgen Hohnhaus succède à Günther Silberbauer - Dufry signe un contrat de 7 ans à l'aéroport d'Helsinki - Obseva nomme Elizabeth Garner responsable médicale - Aevis: Medical Properties Trust prend une participation de 4,9% - Basilea élargit son étude de phase II du Derazantinib PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - La BRI et la BNS créent un hub d'innovation - RDC: 43 morts dans l'effondrement de la mine artisanale sur un site Glencore - Migros Suisse orientale vend se centres de fitness et ses restaurants Chickeria - Pfizer obtient l'homologation d'un biosimilaire d'Avastin de Roche - Zurich rembourse intégralement un emprunt de 425 millions d'euros - Les CFF ont modernisé leur centre d'entretien de Brigue - Les actionnaires d'AC Immune élisent un nouveau président - Le directeur des BVB démissionne après un rapport critique - Ruag a demandé trop d'argent à l'armée - Bosch Suisse a généré 710 millions de chiffre d'affaires en 2018 - Baumgartner: tous les points à l'ordre du jour acceptés par les actionnaires - Contrat à 390 millions de francs suisses pour Implenia en Norvège NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat juin PRESSE DU WEEK-END - Aluflexpack CEO: poursuite d'une croissance à deux chiffres visée Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - Lafargeholcim intéressé par des activités de BASF (Bloomberg) - Stadler Rail CEO: pas de pression court-termiste depuis l'entrée en Bourse L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Chine: l'activité manufacturière se contracte en juin (indice officiel) - Recul du chômage au Brésil à 12,3% (trimestre mars-mai) - USA: les revenus des ménages augmentent plus vite que les dépenses en mai l'inflation sur un an à 1,5% en mai contre 1,6% en avril (indice PCE) l'activité manufacturière cale en juin dans la région de Chicago (49,7) léger repli de la confiance des consommateurs en juin (Uni Michigan) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1144 - USD/CHF: 0,9837 - future Conf: - (vendredi: +23 pb à 162,56%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,482%) - OFS: recettes du commerce de détail mai -1,6% nominal, -1,5% CVS - Chine: recul de l'activité manufacturière en juin - Japon: la confiance des grandes entreprises chute de 5 points, à +7 - Commerce: Tokyo entrave l'exportation de matériaux pour smartphones en Corée DIVERS vendredi: Suisse: - Une commission veut plus soutenir le tourisme et les exportations international: - Accord entre l'UE et le Mercosur sur un traité commercial - Nucléaire iranien: réunion de crise à Vienne, Trump joue l'apaisement week-end: Suisse: - Les Fribourgeois disent oui à la réforme fiscale des entreprises - Les rentes à vie des ex-conseillers d'Etat n'ont plus la cote - Oui au nouveau campus de l'Université de St-Gall - Dernière édition pour deux journaux dominicaux alémaniques - Nouveau président de la Croix-Rouge suisse - Le PDC lance sa campagne pour les élections fédérales à Fribourg - Les fronts se sont durcis entre l'UE et la Suisse - Assemblée des délégués de l'UDC: la gauche stigmatisée international: - Climat: Guterres appelle à une action urgente pour éviter une "catastrophe" - L'UE et le Vietnam signent un accord commercial - La BRI appelle de nouveau à alléger la pression sur les Banques centrales - Trump entre en Corée du Nord pour une rencontre historique avec Kim - Pékin ouvre davantage de secteurs aux investissements étrangers - USA et Russie "entament les consultations" sur une prolongation du traité START - Accord UE-Mercosur: "jour funeste" pour les agriculteurs et les écologistes - G20: un accord sur le climat conclu à 19, sans les Etats-Unis - Au G20, Trump et Xi déclarent une trêve dans l'escalade commerciale - Russes et Saoudiens vont prolonger l'accord sur une baisse de production aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Hong Kong: heurts avant une nouvelle manifestation monstre plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Lalique: délai de souscription du 3 au 9 juillet HORS DIVIDENDE plus tard 02.07: - Lem (42,0 francs suisses) 03.07: - Ypsomed (0,55 franc) 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Temenos: BlackRock augente légèrement sa participation à 5,02% - Meyer Burger: Norges Bank réduit sa participation à 3,02% - Julius Bär: UBS Fund Management détient 3,003% - Helvetia: Blackrock réduit sa participation à 2,99% - Givaudan: BlackRock augmente légèrement sa participation à 5,07% - Geberit: BlackRock augmente légèrement sa participation à 5,11%

