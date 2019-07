Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,22% à 10'043,17 points (à 08h33) - SMI (mardi): +0,51% à 10'020,93 points - SLI (mardi): +0,32% à 1537,09 points - SPI (mardi): +0,50% à 12'118,36 points - CAC 40 (mardi): +0,16% à 5576,82 points - Dax (mardi): +0,04% à 12'526,72 points - FTSE-100 (mardi): +0,82% à 7559,19 points - Dow Jones (mardi): +0,26% à 26'786,68 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,22% à 8109,09 points - S&P 500 (mardi): +0,29% à 2973,01 points - Nikkei (mercredi): -0,53% à 21'638,16 points AMBIANCE - NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: succès d'étude de phase III avec Baloxavir - Logitech: De Luca quitte la présidence, Wendy Becker pour le remplacer+ SPI: - DKSH décroche un contrat auprès de Weylchem pour 19 marchés - Pionnière numérique, la BC de Glaris étoffe encore son offre - Ascom remporte un contrat dans une centrale en Allemagne pour un million - Edmond de Rothschild confirme la réussite de l'OPA sur sa banque privée - KTM S1: volumes vendus en hausse de 7%, 136'000 véhicules écoulés - Züblin nomme Roland Friederich à la succession de Bakaleynik comme CEO - Airopack prévoit une décotation de SIX au 31 octobre 2019 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Axpo: la centrale nucléaire de Leibstadt peut redémarrer à plein régime SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Gurit prolonge un contrat dans le secteur des éoliennes - Zurich Insurance: la directrice EMEA Blanc quitte le groupe - Tamedia veut reprendre à Radio 1 la chaîne Planet 105 - Grande distribution: Migros porte plainte pénale contre Damien Piller - Swiss Life achète la part de BASF dans le terrain Klybeck à Bâle - Début du déménagement de l'Hôpital Riviera-Chablais fin octobre - Le fondateur de Comparis quitte la présidence, nouveau directeur - La clinique privée schaffhousoise Belair pourrait passer chez Aevis NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - Valora résilie les contrats des franchisés des magasins Avec (presse) 20 Minutes DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La BNS va poursuivre sa politique monétaire (Zurbrügg) - La deuxième branche de l'industrie allemande abaisse ses prévisions aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1116 - USD/CHF: 0,9848 - future Conf: - (mardi: +27 pb à 163,58%) - taux au comptant: - (mardi: -0,488%) - DIVERS mardi: Suisse: - La crise des cautionnements de la flotte marchande a coûté 204 millions - Redevance radio-TV: une commission veut faire un geste envers les entreprises - Médias: une commission veut renforcer l'aide à la presse - Retraites: l'USAM lance sa propre réforme, soutenue par l'UDC - Climat: le PS présente son "plan Marshall" pour la transition énergétique international: - UE: la nouvelle équipe ne bougera pas sur le Brexit, assure Tusk - L'UE enfin d'accord sur son état-major, deux femmes aux postes clés - Cacao: Ghana et Côte d'Ivoire vont fixer le mécanisme d'un prix minimum - D'autres accords en vue pour le Mercosur en 2019, assure le Brésil - Juin 2019 a été le mois de juin le plus chaud dans le monde - Les négociations commerciales avec la Chine "de nouveau sur les rails" - GB: Carney s'inquiète de tensions commerciales "dommageables" - UE-Mercosur: Paris "pour l'instant pas prêt à ratifier" l'accord - Pétrole: l'Opep et la Russie scellent leurs fiançailles aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Trump tente de nouveau de placer des alliés au sein de la Banque centrale plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Lalique: délai de souscription du 3 au 9 juillet HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Ypsomed (0,55 franc) plus tard 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Valiant: Highclere International repasse sous la barre des 3% - Valartis: MCG/Valartis relèvent leur participation à 65,32% - Lalique: Dharampal Satyapal annonce 19,66%, Silvio Denz 66,71% - Geberit: Blackrock annonce une participation de 5,03% - GAM: Norges Bank franchit le seuil des 3% - Forbo: Blackrock relève ses parts à 3,25% - Aluflexpack annonce différentes participations après son entrée en Bourse - Aevis ramène sa participation propre sous la barre des 3%

