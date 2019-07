Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,04% à 10'070,46 points (à 08h18) - SMI (jeudi): -0,00% à 10'066,48 points - SLI (jeudi): +0,06% à 1546,28 points - SPI (jeudi): +0,03% à 12'179,17 points - CAC 40 (jeudi): +0,03% à 5620,73 points - Dax (jeudi): +0,11% à 12'629,90 points - FTSE-100 (jeudi): -0,08% à 7603,58 points - Dow Jones (jeudi): fermé (fête nationale) - Nasdaq Comp (jeudi): fermé - S&P 500 (jeudi): fermé - Nikkei (vendredi): +0,20% à 21'746 points AMBIANCE - dans l'attente de l'emploi américain NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé transfère ses activités de glaces en Israël à Froneri SPI: - Zug Estates: le CEO Tobias Achermann démissionnera en 2020 - Carlo Gavazzi propose la réélection de la présidente PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Aventron assure le financement d'une centrale solaire en Espagne - Pilatus porte la décision de DFAE devant le tribunal administratif fédéral SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES jeudi: - Blackstone Resources monte une équipe de recherche en Allemagne - Jean Claude Gandur gagne au civil face au journal Le Courrier - La Région sans rédactrice en chef et en froid avec la Municipalité - Le TF confirme la condamnation d'un contrôleur de Skyguide - L'EuroAirport en plein essor, 70 ans après l'accord binational - F. Hunziker nomme une ancienne de la Migros à sa tête NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - L'Inde table sur 7% de croissance pour la période 2019-2020 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1111 - USD/CHF: 0,9854 - future Conf: - (jeudi: +6 pb à 164,25%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,585%) - Allemagne: net recul (-2,2%) des commandes industrielles en mai - Japon: la consommation des ménages bondit de 4% en mai DIVERS jeudi: Suisse: - La commission des finances du National pour deux semaines de congé paternité - Affaire Bastos: le MPC abandonne toutes les enquêtes - Berne autorise la réexportation de pièces vers l'Arabie Saoudite - Hausse significative des volumes de négoce sur SIX international: - Le G7 veut améliorer l'efficacité des aides au développement - Russie: vers une baisse des ventes de voiture en 2019 aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Lalique: délai de souscription jusqu'au 9 juillet HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Temenos: Blackrock monte à 5,18% - Meyer Burger: Norges Bank recule à 2,88% - Inficon: Blackrock augmente sa participation à 3,05% - Adecco: Blackrock passe à 5,08% - Galenica: Norges Bank augmente sa part à 3,16% - Aluflexpack: Credit Suisse Fund détient 4,35%, JPMorgan 4,686%

ck/al