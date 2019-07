Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,27% à 9953,07 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,86% à 9980,22 points - SLI (vendredi): -0,93% à 1531,85 points - SPI (vendredi): -0,90% à 12'069,25 points - CAC 40 (vendredi): -0,48% à 5593,72 points - Dax (vendredi): -0,49% à 12'568,53 points - FTSE-100 (vendredi): -0,66% à 7553,14 points - Dow Jones (vendredi): -0,16% à 26'922,12 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,10% à 8161,79 points - S&P 500 (vendredi): -0,18% à 2889,41 points - Nikkei (lundi): -0,98% à 21'534,35 points AMBIANCE - données américaines sur l'emploi à digérer NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: Philipp Rickenbacher désigné CEO dès septembre - Bâloise Gestion Immobilière augmente son capital de 200 millions SPI: - Orascom DH vend une petite participation en Egypte - Obseva a finalisé le recrutement pour une phase III sur le Linzagolix - WISekey avance le lancement de son programme de rachat d'actions - Hochdorf envisage cessions et cessations d'activités PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - Burckhardt Compression: tous les points à l'ordre du jour acceptés - Dottikon: Urs Brändli nommé directeur Processus et technologies dès 2020 tous les points à l'ordre du jour accepté par les actionnaires - Edisun acquiert un projet photovoltaïque de 23 MW au Portugal - Grand Casino Baden se lance dans les jeux d'argent en ligne - SIX: la pondération de Nestlé, Novartis, Roche et Zurich limitée à 9% au SLI - SIX: Bucher remplacera GAM au SMIM à partir de septembre - Skyguide: une douzaine de contrôleurs aériens malades après le jugement du TF - Nestlé: plan de réorganisation à Vittel et Contrexéville NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU WEEK-END - Swisscom président: on a au moins réussi à maintenir le chiffre d'affaires Finanz und Wirtschaft - L'initiative sur la justice a récolté assez de signatures SonntagsBlick - Une hausse des prix pourrait signifier la fin du WEF à Davos Südostschweiz - Le patron de Swatch relativise l'importance de l'accord-cadre Presse de CH-Media PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Canada: perte de 2200 emplois en juin, taux de chômage en hausse à 5,5% - USA: fort rebond des créations d'emploi, le taux de chômage monte à 3,7% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1117 - USD/CHF: 0,9904 - future Conf: - (vendredi: -42 pb à 163,84%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,602%) - OFS: nuitées en hausse de 0,6% entre janvier et fin mai, à 14,9 millions - Allemagne: la production industrielle se reprend légèrement en mai (+0,3%) - France: prévisions de croissance ramenée à 0,2% pour le 2e trimestre DIVERS vendredi: Suisse: - Vers un tour de vis sur le renouvellement tacite des contrats - Le projet de modernisation du droit d'auteur avance à grand pas - Fiscalité: feu vert à l'extension de l'échange automatique à 19 pays - Banques systémiques: pas besoin de relever les exigences en fonds propres - Les électriciens auront bientôt une nouvelle CCT international: - Le duo sino-américain tente de formaliser la reprise du dialogue - Trump veut décréter bientôt une baisse drastique des prix des médicaments - Accord entre le FMI et l'Argentine pour débloquer 5,4 milliards de dollars - La Banque centrale américaine "ne sait pas ce qu'elle fait" accuse Trump - L'ère des taux bas ou négatifs en Europe fait des heureux week-end: Suisse: - L'ambassadeur américain à Berne annonce sa démission pour fin 2020 - La justice ordonne au Nigeria de libérer un pétrolier battant pavillon suisse - Des chants et des fleurs devant un bureau de poste lausannois international: - Nucléaire: l'Iran commence à enrichir l'uranium à un niveau prohibé - Le sud de la Californie secoué par son plus fort séisme depuis 1999 aujourd'hui: Suisse: - L'initiative contre l'élevage intensif a récolté assez de paraphes international: - Nucléaire iranien: Washington menace Téhéran de nouvelles "sanctions" - Grèce: la droite de Mitsotakis triomphe et promet de rendre sa fierté au pays plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, split d'actions, etc.: Lalique: délai de souscription jusqu'au 9 juillet HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT vendredi: - Fitch confirme les notations de Pictet, Lombard Odier et EFG International aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Wisekey: Mark Angelo étend son exposition à 34,83% - Vifor: Remo et Manuela Stoffel détiennent 13,54%/1,96% - Evolva étend ses positions d'aliénation à 25,02% - Cembra Money Bank: Blackrock monte à 5,8%, Cembra baisse à 2,07% - Aluflexpack: Michael Tojner (Montana Tech) dispose de moins de 3%

