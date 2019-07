Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,10% à 9970,77 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,33% à 9961,34 points - SLI (mardi): -0,62% à 1521,63 points - SPI (mardi): -0,38% à 12'043,18 points - CAC 40 (mardi): -0,31% à 5572,10 points - Dax (mardi): -0,85% à 12'436,55 points - FTSE-100 (mardi): -0,17% à 7536,47 points - Dow Jones (mardi): -0,08% à 26'783,49 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,54% à 8141,73 points - S&P 500 (mardi): +0,12% à 2979,63 points - Nikkei (mercredi): -0,15% à 21'533,48 points AMBIANCE - données mitigées d'outre-Atlantique, dans l'attente de Powell NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - DKSH étend son partenariat avec Bayer Consumer Health au Cambodge - GAM S1: perte IFRS attendue à environ 14 mio CHF masse sous gestion 136 mrd CHF (132,2 mrd à fin 2018) - Baloise S1: bénéfice net attendu nettement au-dessus de 300 mio CHF effet exceptionnel de la dissolution de provisions fiscales - CPH a remboursé 120 millions de francs suisses d'obligations à nouveau environ 60% de fonds propres après remboursement d'emprunt - Alpiq: le prix proposé par CSF est "juste et approprié" selon PwC CSF propose l'élection de quatre nouveaux administrateurs - Interroll S1: ventes nettes +8,4% à 260,9 mio CHF amélioration de l'Ebit de 20-25% sur un an attendue S2: ralentissement des affaires attendu PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Edmond de Rothschild s'offre un tiers du capital du gestionnaire Eraam SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Zurich Insurance: Alison Martin nommée directrice EMEA et Bank Distribution - Burckhardt Compression augmente sa participation Arkos Field Services à 60% - Lonza a finalisé le développement de ses capacités en Floride - Debiopharm signe un accord de recherche avec le français Bioaster - GAM: le fonds Greensill a fortement reculé en quelques mois - Décision du Tribunal fédéral sur UBS probablement le 26 juillet - Zühlke étoffe son conseil d'administration - Avobis: Martin Signer nommé CEO, deux nouveaux administrateurs élus - Partners Group reprend le fabricant de figurines de jeu Schleich NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:30 Flughafen Zürich: statistiques juin 17:30 Hypo Lenzburg: résultats S1 09:00 New Venturetec: as. g. extra. (liquidation et dissolution), Zoug PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1127 - USD/CHF: 0,9929 - future Conf: - (mardi: -37 pb à 163,55%) - taux au comptant: - (mardi: -0,565%) - Chine: inflation stable en juin, prix à la production au plus bas DIVERS mardi: Suisse: - Décès du cofondateur d'Actelion Thomas Widmann international: - Bonds: la France a emprunté au total 5,319 milliards d'euros à court terme l'Italie place un emprunt de 3 milliards d'euros sur 50 ans - Commerce: reprise des entretiens entre Washington et Pékin - Le piratage informatique mondial a coûté 45 milliards de dollars en 2018 - La tension monte entre Washington et l'Inde sur le commerce - USA: le mandat de Powell (Fed) n'est pas menacé (conseiller Maison Blanche) les tests de résistance bancaires doivent évoluer chaque année aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Royaume-Uni: débat tendu sur le Brexit entre Johnson et Hunt - Mexique: démission du ministre des Finances, en désaccord avec le président plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 06.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Geberit: Blackrock dispose aux dernières nouvelles de 5,09% - Siegfried: Norges Bank module sa participation autour de 3%

buc