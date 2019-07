Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,22% à 9901,33 points (à 08h24) - SMI (jeudi): -0,58% à 9879,53 points - SLI (jeudi): -0,26% à 1516,24 points - SPI (jeudi): -0,53% à 11'953,83 points - CAC 40 (jeudi): -0,28% à 5551,95 points - Dax (jeudi): -0,33% à 12'332,12 points - FTSE-100 (jeudi): -0,28% à 7509,82 points - Dow Jones (jeudi): +0,85% à 27'088,08 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,08% à 8196,04 points - S&P 500 (jeudi): +0,23% à 2999,91 points - Nikkei (vendredi): +0,20% à 21'685,90 points NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Les dirigeants de Logitech ont vu leur rémunération augmenter en 2018/19 SPI: - Ems-Chemie S1: revenus 1,157 mrd CHF (consensus AWP: 1,183 mrd) Ebit 316 mio CHF (consnesus AWP: 311 mio) 2019: Ebit au minimum équivalent à celui de 2018 - Stadler Rail remporte un appel d'offres pour 80 tramways à Milan - COPA: Reverse Triangular Merger de SHL analogue à une offre de reprise - Realstone décroche un permis de construire pour 211 appartements à Horgen PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Novartis met un terme aux recherches avec CNP250 (Alzheimer) - Le groupe Sihl veut fermer une usine à Berne - 65 postes menacés - Private Equity Holding: tous les points à l'ordre du jour acceptés - SHL Telemedicine: les actionnaires ont accepté tous les points à l'ordre du jour - Berninvest projette de coter son fonds "Good Buildings SREF" en août - Tamedia étudie la vente d'Annabelle, trop dépendant de la pub - TF: victoire partielle pour le discounter Otto's face à l'allemand Otto Group - AC Immune livre un point de situation sur son vaccin anti-abeta - Les hôtels citizenM posent leurs valises en Suisse - Nouvelle hausse du nombre de passagers pour Swiss en début d'année NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 Ems-Chemie: CP S1, Domat-Ems PRESSE - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: le déficit se réduit en juin mais continue de gonfler pour l'exercice 2019 l'inflation mensuelle progresse de 0,1% en juin (CPI), plus que prévu aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1145 - USD/CHF: 0,9890 - future Conf: - (jeudi: -33 pb à 162,47%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,488%) - Japon: la production industrielle de mai augmente moins qu'annoncé - USA: l'inflation mensuelle progresse de 0,1% en juin (CPI), plus que prévu DIVERS jeudi: Suisse: - Le retrait de la Suisse de la liste grise de l'UE peut-être retardé - L'ASB en faveur de l'autorégulation pour les objets résidentiels de rendement international: - Powell, le patron de la Fed, croit "au changement climatique" - Plus d'un an avant que la monnaie Libra de Facebook ne voie le jour (Powell) - Les incertitudes commerciales ont créé "un choc de confiance" (Powell) - Les régulateurs de plus en plus inquiets face au projet Libra de Facebook - Trump accuse la Chine de ne pas acheter de produits agricoles comme promis - Gafa: Londres publie à son tour un projet de loi de taxe sur le numérique - La BCE réfléchit à des mesures de soutien pour la zone euro (minutes) - Géants du numérique: la taxe "à la française" définitivement adoptée - Commerce Chine-USA: une solution "certainement" possible (Pékin) - Le système financier britannique "prêt" à un Brexit sans accord (Carney) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Sanctions américaines: Cuba prévoit une baisse de 15% du nombre de touristes - Brésil: Bolsonaro songe à nommer un de ses fils ambassadeur aux Etats-Unis plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 06.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Geberit: Blackrock annonce une participation 5,12% - Julius Bär: UBS Fund Management passe sous la barre des 3% - New Venturetec: Guido Erni annnonce une participation de 4,2%

ck/vj