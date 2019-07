Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,05% à 9768 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -1,18% à 9762,98 points - SLI (vendredi): -0,63% à 1506,69 points - SPI (vendredi): -0,97% à 11'838,27 points - CAC 40 (vendredi): +0,38% à 5572,86 points - Dax (vendredi): -0,07% à 12'323,32 points - FTSE-100 (vendredi): -0,05% à 7505,97 points - Dow Jones (vendredi): +0,90% à 27'332,03 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,59% à 8244,14 points - S&P 500 (vendredi): +0,46% à 3013,77 points - Nikkei (lundi): +0,20% à 21'686 points AMBIANCE - dans l'attente des résultats semestriels NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - LafargeHolcim reprend un producteur de béton roumain SPI: - MCH Group: Andreas Eggimann nommé à la tête du numérique et de l'innovation - VP Bank S1: bénéfice net en hausse de près de 20% l'évolution positive des afflux nets de capitaux s'est poursuivie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - BV Holding voit son bénéfice progresser au premier semestre - J. Safra Sarasin conclut la reprise d'activités de Lombard Odier à Gibraltar SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - Novartis vend les droits de médicaments contre la maladie de Cushing - Mowag: solution pour la livraison des véhicules Duro de l'armée - LLB S1: produit d'exploitation 224 millions de francs suisses bénéfice net 61 millions de francs suisses - Bellevue Group vend sa participation dans SIX, valorisation 53,4 mio CHF - Mobimo renforce sa direction générale - Bondpartners: retour aux chiffres noirs au 1er semestre - Pilatus: le MPC ouvre une enquête pénale contre inconnu - La holding genevoise DPF sort du capital du joaillier Mauboussin - Valotel veut investir 100 millions dans des hôtels en Suisse - Leihkasse Stammheim: stabilité du bénéfice semestriel NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE VENDREDI - Clariant serait sur le point de vendre ses emballages pharma Reuters - CS perd une dizaine de conseillers au Portugal au profit de Julius Bär Jornal Económico (en ligne) PRESSE DU WEEK-END - Also: le CEO veut maintenir le rythme des acquisitions Finanz und Wirtschaft - Sunrise: le patron réclame un engagement politique pour la 5G SonntagsZeitung - Vieux matériel des CFF en vente en ligne SonntagsBlick PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1100 - USD/CHF: 0,9846 - future Conf: - (vendredi: -27 pb à 162,20%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,438%) - OFS: PPI (total) juin -0,5% sur un mois, -1,4% sur un an - Chine: la croissance se grippe au deuxième trimestre (6,2%) DIVERS vendredi: Suisse: - LaMal: une partie des médecins et assureurs proposent de nouveaux tarifs international: - Brexit: Johnson et Hunt pensent conclure un accord sans le "filet de sécurité" - Nouveau départ dans l'équipe Trump: son ministre du travail jette l'éponge - France: hausse des défaillances d'entreprises à la fin avril (BdF) - Vente d'armes à Taïwan: la Chine va sanctionner les USA - Une délégation commerciale américaine se rendra en Chine très prochainement week-end: Suisse: - Week-end dense mais sans accroc à Genève-Aéroport - Action de militants pour le climat à l'aéroport de Zurich - PET: jusqu'à 4000 nouveaux points de collecte prévus en Suisse international: - Argentine: le directoire du FMI approuve le déblocage d'une nouvelle tranche aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Les argentiers du G7 se retrouvent sur fond de tensions sur la taxe GAFA - Automobile: le salon de Francfort déserté par les constructeurs - L'Inde annule au dernier moment le lancement d'une sonde sur la Lune - USA: la tempête Barry traverse la Louisiane, La Nouvelle-Orléans respire plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) plus tard 06.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Meyer Burger: Norges Bank repasse sous la barre des 3% - Galenica: Norges Bank monte à 3,1% - New Venturetec: le groupe Erni dissous, la participation passe sous les 3%

ck/al