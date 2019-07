Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,11% à 9839,81 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,43% à 9850,52 points - SLI (mardi): +0,57% à 1520,88 points - SPI (mardi): +0,25% à 11'924,37 points - CAC 40 (mardi): +0,65% à 5614,38 points - Dax (mardi): +0,35% à 12'387,34 points - FTSE-100 (mardi): +0,60% à 7577,20 points - Dow Jones (mardi): -0,09% à 27'335,63 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,43% à 8222,80 points - S&P 500 (mardi): -0,34% à 3004,04 points - Nikkei (mercredi): -0,31% à 21'469,18 points AMBIANCE - Consolidation attendue, macro US et résultats d'entreprises dans le viseur NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swatch S1: chiffre d'affaires 4,078 mrd CHF (cons. AWP: 4,16 mrd) excédent d'exploitation 547 mio CHF (cons. AWP: 529 mio) bénéfice net 415 mio CHF (cons. AWP: 405 mio) S2: robuste croissance attendue 2019: croissance attendue nouveaux membres à la direction générale SPI: - Liechtensteinische Landesbank se réorganise à Dubaï - Bucher: la Comco impose une sanction de 150'000 francs suisses à Landtechnik - Polyphor abandonne ses phases III sur le murepavadin - VAT: le COO Jürgen Krebs quitte l'entreprise - Leonteq: Raiffeisen veut conserver sa participation de 29% Dominik Schärer candidat de Raiffeisen pour le conseil - Baloise finalise l'acquisition de Fidea PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Landis+Gyr décroche une commande de Colorado Springs Utilities - APG SGA reconduit son partenariat avec l'Euroairport - Genentech, filiale de Roche, entame un partenariat oncologique avec Skyhawk - La nourriture individualisée pour chiens, nouvelle niche de Nestlé NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Temenos, résultats T2 (conference call à 18:30) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La Fed prête à agir sur les taux vu la faible inflation (Powell) - USA: les ventes au détail augmentent plus que prévu (+0,4%) en juin la production industrielle stagne en juin légère hausse des stocks des entreprises en mai aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1074 - USD/CHF: 0,9878 - future Conf: - (mardi: +6 pb à 16,64%) - taux au comptant: - (mardi: -0,481%) - UE: le marché automobile baisse de 7,8% en juin, effet calendaire DIVERS mardi: Suisse: - La Suisse et l'Italie unies pour valoriser les fromages d'alpage - Plainte contre une limitation du travail temporaire au Tessin - Viticulture: qualité et quantité au rendez-vous pour les vendanges 2018 - Energie: la part du solaire suisse augmente à un faible niveau - La Suisse a exporté davantage de matériel de guerre au 1er semestre international: - Bonds: la Grèce lève 2,5 milliards d'euros à un taux historiquement bas - Libra: les sénateurs américains ont des doutes pour le projet de Facebook - L'Allemande von der Leyen à la tête de la Commission européenne - Taxation du numérique: Le Maire appelle le G7 à un accord international - L'OMC donne raison à Pékin dans un vieux contentieux avec les Etats-Unis - Bonds: la France a emprunté au total 5,260 milliards d'euros à court terme - FMI: la démission de Christine Lagarde effective le 12 septembre - La direction du FMI invite à un changement de cap - L'OMC traverse une "crise profonde" (Malmström) - Pékin rabroue Trump sur le ralentissement économique chinois aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Japon: Fitch confirme la note A et maintient la perspective stable - Cacao: Ghana et Côte d'Ivoire lèvent la suspension de leurs ventes - Tensions dans le Golfe: l'Iran dit avoir assisté à un "pétrolier étranger" plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 02.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Meyer Burger: Norges Bank repasse un seuil, à 3,01% - Lalique: Silvio Denz relâche un peu son emprise, conserve 58,26% - Implenia: Credit Suisse Funds rabote sa participation à 4,97% - Inficon: Blackrock passe sous un seuil, à 2,96% - Galenica: Norges Bank réduit son engagement à 2,85% - Cosmo: Credit Suisse module ses positions

