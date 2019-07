Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,37% à 10'047,27 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,69% à 10'010,15 points - SLI (jeudi): +0,11% à 1532,43 points - SPI (jeudi): +0,53% à 12'094,50 points - CAC 40 (jeudi): -0,38% à 5550,55 points - Dax (jeudi): -0,92% à 12'227,85 points - FTSE-100 (jeudi): -0,56% à 7493,09 points - Dow Jones (jeudi): +0,01% à 27'222,97 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,27% à 8207,24 points - S&P 500 (jeudi): +0,36% à 2995,11 points - Nikkei (vendredi): +2,00% à 21'466,99 points AMBIANCE - vent d'optimisme persistant NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: feu vert chinois au Gilenya contre la sclérose en plaques SPI: - BB Biotech T2: perte de 336 (-98) mio CHF - Valora S1: chiffre d'affaires 1005 mio CHF (cons. AWP: 1029 mio) Ebit 42,8 mio CHF (cons. AWP: 39,2 mio) bénéfice net 27,4 mio CHF (cons. AWP: 27,5 mio) 2019: table sur Ebit d'environ 90 mio CHF - CPH S1: chiffre d'affaires 267,5 mio CHF (cons. AWP: 271,5 mio) Ebit 32,0 mio CHF (cons. AWP: 27,8 mio) bénéfice net 27,2 mio CHF (cons. AWP: 23,3 mio) 2019: recettes et rentabilité stables sur un an - SFS S1: chiffre d'affaires 868,4 mio CHF (cons. AWP: 879 mio) Ebit 105,5 mio CHF (cons. AWP: 111 mio) bénéfice net 88,6 mio CHF (cons. AWP: 91 mio) 2019: croissance visée de 3 à 6%, acquisitions comprises normalisation de la marge Ebit autour de 13% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Realstone a acquis deux immeubles à Bâle - Alpine Select a achevé son programme de rachat d'actions, 4,56% servis - Vaudoise Assurances acquiert le fribourgeois Pittet Holding - Nestlé cède deux usines en Ouzbékistan à Lactalis - Endress+Hauser s'étend à Lyon NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Energiedienst: résultats S1 PRESSE JEUDI - Karl Vögele a bouclé une trentaine de magasins depuis son rachat Handelszeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - L'Afrique du Sud baisse ses taux d'intérêt pour soutenir l'économie - USA: fort rebond de l'activité dans la région de Philadelphie en juillet aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1073 - USD/CHF: 0,9831 - future Conf: - (jeudi: +25 pb à 163,49%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,540%) - Japon: l'inflation au plus bas depuis 2 ans en juin (+0,6%) DIVERS jeudi: Suisse: - Suisse-Etats-Unis: le fisc US ne devrait pas lancer de pêche aux informations - Exportation d'armes: le peuple se prononcera sur l'initiative correctrice international: - Le Chili abaisse ses prévisions de cours du cuivre, ralentissement chinois - Les Etats-Unis ont abattu un drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz - Brexit sans accord: les députés britanniques votent pour avoir leur mot à dire - L'Iran dit détenir un "tanker étranger" accusé de "contrebande" aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 02.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Relief Therapeutics: le groupe Petrone disparaît de l'actionnariat - Swiss Re dispose en propre de 11,34%/4,3% - Meyer Burger: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,65% - Interroll: Kempen Oranje élague son engagement à 2,97% - Geberit: Blackrock module sa participation à 5,11% - Valiant: Norges Bank ramène son engagement à 2,98% - Varia: Credit Suisse Funds franchit le seuil d'annonce, à 3,03%

al/jh