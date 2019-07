Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,39% à 9899 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,73% à 9937,03 points - SLI (vendredi): -0,45% à 1525,56 points - SPI (vendredi): -0,54% à 12'028,67 points - CAC 40 (vendredi): +0,03% à 5552,34 points - Dax (vendredi): +0,26% à 12'260,07 points - FTSE-100 (vendredi): +0,21% à 7508,70 points - Dow Jones (vendredi): -0,25% à 27'154,20 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,74% à 8146,49 points - S&P 500 (vendredi): -0,62% à 2976,61 points - Nikkei (lundi): -0,23% à 21'417 points AMBIANCE - en vaisse en raison des interrogations sur la Fed et tensions dans le Golfe persique NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: un biosimilaire de Sandoz contre l'ostéoporose en phase clinique - SGS rachète le britannique DMW, recettes de 8,1 mio CHF - Julius Bär S1: avoirs sous gestion 412 mrd CHF (fin avril: 427 mrd) produit d'exploitation 1699 (1789) mio CHF bénéfice net ajusté 391 (480) mio CHF bénéfice net IFRS 343 (444) mio CHF afflux net d'argent nouveau 6,2 (9,9) mrd CHF marge brute 83,2 (91,5) pb ratio dépenses-revenus ajusté 71,0% (VJ 67,3%) programme de réduction des coûts en cours confirme objectif ratio coûts-revenues sous 68% d'ici 2020 CEO: aucune décision n'a encore été prise sur le futur de Kairos les reflux de Kairos devraient cesser au 2e semestre reflux en lien avec le projet Atlas entre 1-4 mrd CHF - Roche élargit l'accès au programme mondial au delà du VIH - Clariant: accord pour vente emballages pour 308 mio CHF opération finalisée au T4 - Novartis: un biosimilaire de Sandoz contre l'ostéoporose en phase clinique - Credit Suisse ne fera pas recours contre la justice britannique SPI: - Bossard finalise le rachat des activités distribution de Sacs Boysen - HBM T1: bénéfice net 75 mio CHF 2019/20: table sur de nouvelles IPO - Meyer Burger S1: résultat net 0 (8,3) mio CHF chiffre d'affaires net 122 mio CHF évalue toutes les options pour la suite obtient une commande pour 100 mio CHF - Perrot Duval: la vente d'Infranor prévue début septembre - Wisekey: partenariat avec le chinois New Mingwah Blockchain Tech PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - Un créancier de Baoshida Swissmetal dépose plainte - La Banque Bonhôte se voit infliger une nouvelle amende par le DoJ - Edmond de Rothschild (Suisse) a finalisé sa réduction de capital - Bellevue finalise la reprise d'adbodmer, Kollros à la direction de groupe - Energiedienst S1: produit d'exploitation 483 (469) millions d'euros bénéfice net stable à 13 millions d'euros 2019: confirme attendre un Ebit entre 35 et 45 millions d'euros - Novartis signe un accord à 291 millions de dollards avec Gilead NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Julius Bär: CP S1, Zurich PRESSE VENDREDI - Plainte de CS pour trop-perçu d'impôts rejetée en Grande-Bretagne Finews PRESSE DU WEEK-END - Les limitations de prix de médicaments aux USA toucheraient Roche NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - USA: la confiance des consommateurs s'améliore en juillet (Uni Michigan) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1030 - USD/CHF: 0,9835 - future Conf: - (vendredi: +16 pb à 163,65%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,558%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - ras international: - Pétrolier "confisqué": Washington dénonce la "surenchère de la violence" - Trump s'en prend encore à la Fed et exige des taux plus bas - La France a emprunté au total 10,621 milliards d'euros à moyen et long terme - Chine: explosion dans une usine de gazéification, au moins deux morts week-end: Suisse: - ras international: - Chine: demande d'annulation des droits de douane sur des produits US - GB: Hammond démissionnera si Boris Johnson devient Premier ministre - La mission de la Banque mondiale toujours "très pertinente", selon son président - L'Afrique, un défi de taille pour la Banque mondiale et le FMI - Les Européens exhortent l'Iran à libérer le tanker saisi dans le détroit d'Ormuz - Londres conseille aux navires britanniques d'éviter le détroit d'Ormuz aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 24.07: - Nebag (0,50 franc, réduction de capital) 02.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi: - la BC de Bâle-Campagne lève 50 millions à 1,75%, échéance 2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Swiss Re détient 11,37% et 4,3% en parts propres - Swiss Life annonce 2,73% en participation propre - Julius Bär: Wellington recule à 2,96% - Geberit: Blackrock monte à 5,08% - GAM: Blackrock augmente sa part à 3,05% - Castle Alternative passe à 25,022% - BFW Liegenschaften: BFW Holding détient 68,22%

