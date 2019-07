Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,26% à 9943 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,92% à 9968,08 points - SLI (vendredi): +0,53% à 1528,40 points - SPI (vendredi): +0,91% à 12'094,91 points - CAC 40 (vendredi): +0,57% à 5610,05 points - Dax (vendredi): +0,47% à 12'419,90 points - FTSE-100 (vendredi): +0,80% à 7549,06 points - Dow Jones (vendredi): +0,19% à 27'192,45 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,11% à 8330,21 points - S&P 500 (vendredi): +0,74% à 3025,85 points - Nikkei (lundi): -0,19% à 21'617 points AMBIANCE - Ouverture attendue en repli, peu d'impulsions sur le marché NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: échec en phase III sur le sacubitril/valsartan pour le coeur SPI: - DKSH: contrat de distribution pour Philipp Kirsch à Taïwan - Baumgartner: BBC veut s'emparer de l'ensemble des actions, décotation prévue - Airesis: Le Cop Sportif repasse dans le vert au premier semestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - La Fed prolonge le délai pour les plans d'urgences des banques dont CS et UBS - Alpine Select S1: attend un bénéfice de 8,5 millions de francs suisses - Meier Tobler partiellement paralysé par une cyberattaque - Novartis: recommandation du CHMP pour le Lucentis en indication pédiatrique - Roche: nouvelle recommandation du CHMP pour une combinaison de Tecentriq - Bénéfice net semestriel en hausse pour la Banque cantonale de Fribourg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU WEEK-END - Viola Amherd veut faire la lumière sur les pratiques de parrainage SonntagsBlick PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - USA: croissance à 2,1% au T2, plus forte que prévu (1ere estimation) la croissance américaine a ralenti fin 2018 quand la Fed a relevé les taux week-end: - La Fed va baisser ses taux pour la première fois en onze ans aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1051 - USD/CHF: 0,9932 - future Conf: - (vendredi: +11 pb à 164,56%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,625%) - Commerce mondial: la "pression" américaine sur l'OMC vouée à l'échec DIVERS vendredi: Suisse: - BNS: l'accord sur l'or entre banques centrales ne sera pas reconduit international: - "Le dollar est très fort" ce qui rend la concurrence plus difficile (Trump) - Taxe Gafa: Trump dénonce la "stupidité" de Macron, menace le vin français - Les Etats-Unis excluent "toute intervention" pour faire baisser le dollar - Brexit: Boris Johnson mis en garde par Paris et Dublin - Espagne: gouvernement ou pas, l'économie prospère week-end: Suisse: - Le bras de fer entre Uber et Mauro Poggia continue à Genève international: - L'Irlande multiplie les mises en garde dans la perspective d'un "no deal" - Pétrole: l'Iran met en garde les Européens avant une réunion sur le nucléaire - Commerce Chine-USA: optimisme prudent avant la reprise des pourparlers - Croissance poussive en perspective pour la France au deuxième trimestre - Taxation du numérique: la France veut un accord avec les USA d'ici au G7 - GB: le Brexit constitue une "énorme opportunité économique" (Boris Johnson) - Trump menace le vin français en rétorsion à la taxe Gafa aujourd'hui: Suisse: - La Suisse reste le pays de l'iPhone, le monde préfère Samsung international: - Etats-Unis: le chef des renseignements américains va quitter ses fonctions plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 02.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Alpine Select: Raymond Bär passe à 10,14%, part propre à 4,97% - Aluflexpack: FIL Limited monte à 5,52% - UBS: Norges Bank monte à 3,01% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds détient une part de 3,06% - Temenos: T. Rowe Price relève sa participation à 5,17%

