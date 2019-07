Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,41% à 9931,60 (à 08h20) - SMI (mardi): -0,80% à 9890,90 points - SLI (mardi): -0,88% à 1517,46 points - SPI (mardi): -0,68% à 12'027,05 points - CAC 40 (mardi): -1,61% à 5511,07 points - Dax (mardi): -2,18% à 12'147,24 points - FTSE-100 (mardi): -0,52% à 7646,77 points - Dow Jones (mardi): -0,09% à 27'198,02 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,24% à 8273,61 points - S&P 500 (mardi): 0,26% à 3013,18 points - Nikkei (mercredi): -0,86% à 21'5214,53 points AMBIANCE - Optimisme insoupçonné après des résultats d'entreprise NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS T2: produit d'exploitation 5581 mio CHF (cons. AWP: 5286 mio) charges d'exploitation 4254 (4470) mio CHF bénéfice avant impôts groupe 1,3 mrd CHF (cons. AWP: 1134 mio) bénéfice net 937 mio CHF (cons. AWP: 740 mio) afflux d'argent gestion fortune 9,5 mrd CHF (T1: +9,6 mrd) masse sous gestion à fin juin 1459,9 mrd CHF (fin mars: 1431,3 mrd) ratio fonds propres durs (CET1, Bâle III) 12,5% (T1: 12,6%) ratio de levier (CET1, Bâle III) 4,1% (T1: 4,1%) bénéfice avant impôts APAC 237 mio CHF (cons. AWP: 209 mio) bénéfice avant impôts IWM 444 mio CHF (cons. AWP: 431 mio) bénéfice avant impôts GM 357 mio CHF (cons. AWP: 250 mio) résultat avant impôts ICBM +6 mio CHF (cons. AWP: 0) bénéfice avant impôts Swiss UB 654 mio CHF (cons. AWP: 552 mio) objectifs 2019 et à moyen terme confirmés 570 mio CHF investis dans les rachats d'action depuis janvier recul saisonnier des recettes attendu au T3 - Roche étend le délai de son offre de rachat sur Spark Therapeutics 25,2% des actions Spark ont été servies - Swiss Re S1: primes nettes encaissées +7,9% à 18,2 mrd USD ratio combiné P&C 100,5% (cons. AWP: 106,2%) ratio combiné Corporate Solutions 132,8% (cons. AWP: 123,5%) bénéfice net 953 mio USD (cons. AWP: 594 mio) fonds propres 30,1 mrd USD (cons. AWP: 29,3 mrd) T2: provisions pour risques CorSo +328 mio USD CFO: pertes de 130 mio USD suite au grounding des Boeing-737 veut poursuivre la diminution de sa participation dans ReAssure volume de primes en hausse de 17% pour ronde renouvellement juillet inflation de 2% en juillet sur les primes renouvellées dotation de Corso en capital étoffée de 600 mio USD Urs Baertschi nommé CEO Reinsurance EMEA et au comité directeur - LafargeHolcim T2: chiffre d'affaires 7,10 mrd CHF (cons. AWP: 7,31 mrd) Ebitda récurrent 1,85 mrd CHF (cons. AWP: 1,83 mrd) croissance like to like +1,2% (cons. AWP: +4,0%) S1: bénéfice net 1128 (394) mio CHF endettement net réduit de 30% programme d'économies sur coûts de distribution finalisé 2019: objectifs confirmés CEO: stratégie 2022 mise en oeuvre rapidement demande robuste attendue au 2e semestre SPI: - Ceva S1: Ebitda ajusté (pré-IFRS 16) 104 (143) mio USD objectif de chiffre d'affaires à 9 mrd USD d'ici 2021 confirmé - BNS S1: bénéfice 38,5 mrd CHF (+5,1 mrd) bénéfice positions en devises 33,8 mrd CHF bénéfice positions sur or 3,8 mrd CHF bénéfice positions en francs suisses 1,1 mrd CHF T2: bénéfice 7,8 mrd CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Glencore S1: extraction cuprifère -5% à 663'000 tonnes extraction charbon +10% à 68,2 mio de tonnes SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Medacta vise le marché de la médecine sportive aux USA et en Australie - Les actionnaires de Carlo Gavazzi valident toutes les propositions - Genève: retard dans l'ouverture du nouveau dépôt des TPG NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 LafargeHolcim: CC résultats S1 10:15 Credit Suisse: CP S1, Zurich 17:45 Banque Profil de Gestion: résultats S1 18:00 Pargesa: résultats S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Espagne: le déficit public grimpe de 27% sur un an à fin juin (ministère) - USA: l'inflation annuelle stagne à 1,4% en juin (Indice PCE) les revenus des ménages augmentent plus que leurs dépenses en juin les promesses de ventes de logements augmentent plus que prévu en juin - Allemagne: l'inflation remonte légèrement en juillet - Afrique du Sud: chômage à 29% au 2e trimestre, au plus haut depuis 2008 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1053 - USD/CHF: 0,9905 - future Conf: - (mardi: +8 pb à 165,03%) - taux au comptant: - (mardi: -0,651%) - Chine: l'activité manufacturière se contracte de nouveau en juillet DIVERS mardi: Suisse: - Les loyers des bureaux ont augmenté au 2e trimestre, selon Fahrländer - Le DFAE renonce au partenariat avec Philipp Morris pour l'Expo 2020 - Les sociétés de la blockchain en Suisse se remplument international: - Bonds: la France a emprunté 5,374 milliards d'euros à court terme - Brésil: vers une première réduction du taux directeur en plus d'un an - Allemagne: le juge suprême reste sceptique face aux rachats de dette de la BCE - USA: "j'aimerais voir une forte baisse" des taux par la Fed (Trump) - Brexit: Londres ne rétablira "jamais" de contrôles physiques en Irlande - Les catastrophes naturelles ont fait plus de dégâts au premier semestre - Commerce: Trump s'en prend à la Chine à la reprise des négociations aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Commerce: les pourparlers Chine-USA reprennent après la sortie de Trump plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 02.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Credit Suisse dispose en propre de 3,1%/4,85% - Helvetia: Blackrock dispose de 3,16% - Hochdorf: Stichting General Holdings étend son engagement à 5,803% - Landis+Gyr: JPMorgan franchit un seuil, à 3,32% - Swissquote: la Banque cantonale de Bâle-Campagne sabre son engagement à 2,988% - Temenos: Artisan Partners passe sous un seuil d'annonce, à 2,83%

