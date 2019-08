Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,14% à 9806,16 (à 08h20) - SMI (mercredi): +0,29% à 9919,27 points - SLI (mercredi): +0,21% à 1520,66 points - SPI (mercredi): +0,31% à 12'064,45 points - CAC 40 (jeudi): +0,70% à 5557,41 points - Dax (jeudi): +0,53% à 12'253,15 points - FTSE-100 (jeudi): -1,91% à 7584,87 points - Dow Jones (jeudi): -1,05% à 26'583,42 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,79% à 8111,13 points - S&P 500 (jeudi): -0,90% à 2953,56 points - Nikkei (vendredi): -2,11% à 21'211,06 points AMBIANCE - La guerre commerciale prend une nouvelle ampleur NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Mobimo S1: bénéfice net 43,5 (37,9) mio CHF revenus locatifs 60,9 (54,7) mio CHF produit des revalorisations 18,8 (17,7) mio CHF rentabilité minée par transformation modèle de licences - Crealogix 2018/19: chiffre d'affaires +17% à 101,9 mio CHF Ebitda en baisse de près de 2 mio CHF à 7,0 mio perte sèche 6,3 (+0,9) mio CHF - Santhera finalise la cession de droits sur le Raxone à Chiesi PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Mettler-Toledo a augmenté son bénéfice au 2e trimestre - AC Immune entame une étude de phase 1b/2a avec ACI-35.030 (AntiPTau) - Axa Suisse, qui s'est réorienté, a vu son bénéfice semestriel bondir - The Native signe une option pour la vente de sa participation Nexway SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI: - Vitol s'empare de 50% de Grupo Dislub Equador - Pargesa augmente son bénéfice au 1er semestre - U-blox achète les activités Bluetooth de Rigado - Stadler décroche une commande de 22 locomotives en Espagne - Banque Profil de Gestion S1: perte nette 0,61 (+0,33) mio CHF - Lindt&Sprüngli finalise rachat de titres, avec 536 nominatives et 64'771 BP - Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19.08 - UBS va introduire des taux négatifs à partir de 2 mio CHF - Novartis confirme l'efficacité du Kisqali contre le cancer du sein - Le Corriere del Ticino acquiert les droits éditoriaux d'Illustrazione Ticinese - La centrale nucléaire de Gösgen débranchée durant plusieurs jours - Lonza coopère avec Omeros pour la commercialisation du Narsoplimab - L'équipementier moto Louis renforce sa présence en Suisse - Helsinn: accord avec Endo pour la distribution au Canada - Le Groupe JPF rachète deux entreprises du groupe Surchat - iQ International: première commande de la part d'Ecovolt Power NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: inflation juillet 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat juillet 10:00 Mobimo: CC résultats S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - La Fed baisse les taux d'intérêt d'un quart de point pour la 1ère fois en 11 ans - La Fed arrête deux mois plus tôt que prévu la réduction de son bilan - Le Comité monétaire de la Fed divisé: deux participants votent contre la baisse des taux - Les incertitudes de l'économie mondiale et de l'inflation justifient la baisse des taux (Fed) - Le patron de la Fed écarte l'idée d'un "long cycle" de baisse des taux - La Fed ne prend "jamais en compte la politique", assure Powell - Le patron de la Fed affirme qu'il n'y aura pas "une seule" baisse des taux - USA: net rebond des créations d'emplois dans le secteur privé en juillet forte chute des stocks de pétrole de 8,5 millions de barils au 26/7 (EIA) l'activité manufacturière de la région de Chicago recule en juillet - La Banque centrale du Brésil réduit son taux directeur à 6%, nouveau plancher historique (officiel) - Brésil: nouveau recul du chômage, à 12%, au deuxième trimestre jeudi: - USA: la croissance du secteur manufacturier marque encore le pas (ISM) - La Banque d'Angleterre maintient à l'unanimité son taux directeur à 0,75% abaisse sa prévision de croissance à 1,3% pour 2019 et 2020 s'attend à un recul de la livre et une croissance ralentie en cas de Brexit sans accord - Autriche: le chômage stable à 6,5% en juillet (norme nationale) - France: contraction de l'activité du secteur manufacturier en juillet (Markit) - Citroën brille sur un marché automobile français faible en juillet - Japon: rebond des ventes de véhicules neufs en juillet, Nissan n'en profite pas - Chine: recul de l'activité manufacturière en juillet (indice indépendant) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9883 - future Conf: - (mercredi: +64 pb à 165,67%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,654%) - OFS: IPC juillet -0,5% à 102,1 points - renchérissement annuel +0,3% DIVERS mercredi: Suisse: - Europe, monde et démocratie au coeur des allocutions fédérales du 1er août international: - Amérique latine: faible croissance de 0,5% en 2019 (Cepalc) - Commerce: Pékin s'est "engagé" à acheter plus de produits agricoles américains - Brexit: Boris Johnson envoie un conseiller porter son message à Bruxelles jeudi: Suisse: - Fédérales 2019: le PLR tessinois accepte l'apparentement avec le PDC et le PVL - Fête nationale: Alain Berset encense le compromis et insiste sur la solidarité Ueli Maurer appelle à un engagement en faveur de l'indépendance des avions de chasse pour la population (Viola Amherd) international: - Trump attise le conflit commercial avec la Chine - bientôt toutes les importations chinoises seront taxées par Washington - Le Sénat américain adopte un accord budgétaire, fruit d'un compromis - La Fed livre la baisse des taux voulue par Trump: un coup à sa crédibilité ? - Sanctions américaines contre Zarif: colère de l'Iran, regrets de l'UE - Brexit: Londres et l'UE campent sur leurs positions (Commission) la Banque d'Angleterre alerte sur les conséquences d'un "no deal" Boris Johnson doit "écouter l'économie" avertit le patron de BMW - Bonds: la France a levé 5,997 milliards d'euros à moyen-long terme - Commerce Chine-USA: quid des prochaines étapes? - La Chine a commencé à importer davantage de produits agricoles des USA - USA: Pompeo en Asie du Sud-Est pour tenter de contrer l'influence chinoise - La demande d'or au premier semestre au plus haut depuis 2016 - Les Etats-Unis sortent du traité de désarmement INF aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Le Japon raye la Corée du Sud de sa liste de partenaires de confiance plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) plus tard 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: jeudi: - Leclanché détient en propre 10,56% en positions de vente - New Venturetec: K-S-Anlage annonce une participation de 3,24% - Logitech: Norges Bank augmente sa participation à 3,07% - Geberit: BlackRock annonce une participation de 5,06% - Galenica: Norges Bank réduit sa participation à 2,98% - Evolva: Cologny Advisors annonce une participation de 5% aujourd'hui: - ras

