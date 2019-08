Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,77% à 9728,30 (à 08h30) - SMI (vendredi): -1,17% à 9803,69 points - SLI (vendredi): -1,54% à 1497,23 points - SPI (vendredi): -1,06% à 11'937,15 points - CAC 40 (vendredi): -3,57% à 5359,00 points - Dax (vendredi): -3,11% à 11'872,44 points - FTSE-100 (vendredi): -2,34% à 7407,06 points - Dow Jones (vendredi): -0,37% à 26'485,01 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,32% à 8004,07 points - S&P 500 (vendredi): -0,73% à 2932,05 points - Nikkei (lundi): -1,74% à 20'720,29 points AMBIANCE - Course aux abris face à l'escalade des tensions commerciales et géopolitiques tous azimuts NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Re: ReAssure rachète Quilter pour 425 millions de livres - Roche: résultats probants pour Tecentriq en combinaison contre cancer vessie SPI: - Wisekey prévoit d'entrer au Nasdaq en décembre - Ascom: S1: chiffre d'affaires 137 (146,9) mio CHF bénéfice net 6,5 (5,4) mio CHF le directeur général Holger Cordes quitte l'entreprise la présidente Jeannine Pilloud reprend la direction exécutive - Interroll S1: chiffre d'affaires 260,8 (240,7) mio CHF Ebit 31,2 (25,3) mio CHF bénéfice net 23,1 (18,6) mio CHF entrées de commandes 299,0 (324,6) mio CHF S2: affaiblissement de la dynamique en vue PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI: - Belimo S1: chiffre d'affaires 355,2 (325,1) millions de francs suisses EBIT 67,1 (59,5) millions de francs suisses bénéfice net 53,4 (47,6) millions de francs suisses 2019: confiant pour la suite de l'exercice - Swiss opérera des vols directs de Zurich à Osaka et Washington dès 2020 - Pargesa: GBL rachète Webhelp, investissement de 800 mio EUR - Relief Therapeutics met un terme à la collaboration avec Genclis et H&H Group - Crealogix victime d'une cyberattaque - La vente de Globus s'annonce délicate NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juin 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juin et S1 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 18:00 BC du Jura: résultats S1 Note: Obseva publiera ses résultats semestriels le 7 août PRESSE DU WEEK-END - Hôpitaux pour enfants: un déficit de 60 millions de francs suisses SonntagsBlick - Swiss CEO: la liaison Zurich-Lugano à l'examen SonntagsZeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Le Canada enregistre son deuxième excédent commercial en deux mois - USA: net recul des créations d'emplois en juillet, taux de chômage stable à 3,7% le déficit commercial se réduit en juin mais net recul des exportations les commandes industrielles repartent à la hausse en juin la confiance des consommateurs en léger progrès en juillet (Uni Michigan) - Allemagne: le marché automobile rebondit en juillet aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0889 - USD/CHF: 0,9783 - future Conf: - (vendredi: +94 pb à 166,6%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,772%) - Seco: indice climat de consommation juillet -8,0 points (avril-9,3 points) - OFS: recettes du commerce de détail juin +0,7% nominal, +1,4% CVS nuitées au S1 +1,5% à 18,7 mio nuitées juin sur un an +5,1% à 3,8 mio - Chine: la croissance des services au plus bas depuis 5 mois (indice Caixin) DIVERS vendredi: Suisse: - Les volumes négociés à Bourse suisse bondissent en juillet - La Suisse veut renforcer sa collaboration avec l'Asean International: - La guerre commerciale risque d'essouffler plus vite l'économie américaine - USA: Rosengren explique son refus d'une baisse des taux de la Fed - Commerce: l'escalade entre Washington et Pékin fait trembler les marchés week-end: Suisse: - Des Suisses de l'étranger peu nombreux mais toujours courtisés International: - L'Iran a saisi un navire "étranger", le troisième en moins d'un mois - Nouvelles sanctions financières américaines contre la Russie - Guerre commerciale: Trump défend sa stratégie avec la Chine aujourd'hui: Suisse: - Le franc continue de se raffermir et passe sous 1,09 EUR/CHF international: - La monnaie chinoise au plus bas depuis 2010, à plus de 7 yuans pour un dollar plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 07.08: - Varia US (0,50 franc) 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - ras

jh/