Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,07% à 9547 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,47% à 9553,88 points - SLI (mardi): -0,45% à 1456,15 points - SPI (mardi): -0,39% à 11'642,45 points - CAC 40 (mardi): -0,13% à 5234,65 points - Dax (mardi): -0,78% à 11'567,96 points - FTSE-100 (mardi): -0,72% à 7171,69 points - Dow Jones (mardi): +1,21% à 26'029,52 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,39% à 7833,27 points - S&P 500 (mardi): +1,30% à 2881,77 points - Nikkei (mercredi): -0,22% à 20'540 points AMBIANCE - Novartis pèse sur le SMI NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le fisc italien veut obtenir des données de clients d'UBS - Novartis accusé aux USA d'avoir sciemment utilisé des données manipulées - Clariant ouvre un nouveau bureau en Arabie Saoudite SPI: - Valartis anticipe un gain semestriel de 2,5 à 3,5 mio (S1 2018 perte 0,4 mio) - Obseva T2: perte nette 34,6 (-18,2) mio USD promesse de financement pour 75 mio USD par Oxford Finance liquidités 98,5 mio USD (T1 117,3 mio, T4 2018 138,6 mio) - Schmolz+Bickenbach T2: Ebitda ajusté 40,5 (84,9) mio EUR chiffre d'affaires à 807,6 mio EUR (908,3 mio) Ebit 2,3 mio EUR (55,5 mio) perte nette 13,6 mio EUR (bénéfice net +37,1 mio) - Ascom: Veraison, Luxempart et Loys forment un groupe d'actionnaires avec 15,9% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Glencore S1: bénéfice net 226 mio (2,78 mrd) USD Ebitda ajusté à 5,6 mrd USD (8,27 mrd) confiants que les matières premières vont évoluer favorablement SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - La FDA parle de manipulations des données sur Zolgensma de Novartis - ADC Therapeutics et Sophia Genetics collaborent - UBS alourdit les frais imposés aux clients fortunés - David Truttmann rédacteur en chef de l'agence romanche FMR - Molecular Partners: l'EMA entre en matière sur l'abicipar NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Schmolz+Bickenbach: CC résultats S1 09:00 BNS: réserves de devises à fin juillet 10:00 KOF: sondage conjoncturel juillet (avec CP) 14:00 Obseva: CC résultats S1 PRESSE MARDI - Glencore va cesser la production à la mine Mutanda à fin 2019 Financial Times PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Russie: le marché automobile poursuit sa baisse en juillet l'inflation continue de ralentir en juillet aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,10942 - USD/CHF: 0,9768 - future Conf: - (mardi: +33 pb à 167,03%) - taux au comptant: - (mardi: -0,822%) - Allemagne: la production industrielle se tasse d'1,5% en juin - Chine: le taux pivot du yuan à nouveau en baisse - La Nouvelle-Zélande baisse son taux à 1%, un plus bas historique DIVERS mardi: Suisse: - Stagnation du marché automobile en juillet international: - Brexit: Londres veut renforcer les liens économiques avec le Canada - Bonds: la France a emprunté au total 5,857 milliards d'euros à court terme - Italie: Matteo Salvini plaide pour un déficit public au-dessus de 2% du PIB - Brexit: l'UE ne veut pas rentrer dans le jeu de Boris Johnson - Guerre commerciale: l'économie mondiale en état d'alerte - USA: la Fed ne peut "pas répondre du tac au tac à une guerre commerciale" Trump salue les taux plus élevés qui attirent les capitaux aux Etats-Unis Trump veut toujours un accord avec la Chine mais "un bon accord" La Fed doit encore significativement baisser les taux (conseiller de Trump) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Varia US (0,50 franc) plus tard 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Alpine Select relève sa part à 5,02% - Ascom: Pictet Asset Management grimpe à 5,67% - Burckhardt Compression: CS Funds relève sa part à 3,01% - DKSH: George Loening descend en dessous de 3% - Geberit: BlackRock relève sa participation à 5,04% - Meyer Burger: le groupe Sentis/Teutonia passe à 11,125% - Valiant: Norges Bank augmente sa participation à 3,01%

al/ck