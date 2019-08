Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,19% à 9733,20 points (à 08h15) - SMI (jeudi): +2,28% à 9751,55 points - SLI (jeudi): +2,04% à 1485,01 points - SPI (jeudi): +2,05% à 11'871,42 points - CAC 40 (jeudi): +2,31% à 5387,96 points - Dax (jeudi): +1,68% à 11'845,41 points - FTSE-100 (jeudi): +1,21% à 7285,90 points - Dow Jones (jeudi): +1,43% à 26'378,19 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,24% à 8039,16 points - S&P 500 (jeudi): +1,88% à 2938,09 points - Nikkei (vendredi): +0,44% à 20'684,82 points AMBIANCE - tendance aux prises de bénéfice au lendemain d'une séance faste NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Santhera Pharmaceuticals: le CFO Christoph Rentsch se retirera fin 2019 processus de recrutement ouvert - Orell Füssli S1: chiffre d'affaires 115,2 (127,5) mio CHF 2019: table sur un repli des ventes - Conzzeta S1: chiffre d'affaires 770,1 (853,3) mio CHF Ebit 90,5 (66,3) mio CHF bénéfice net 78,2 (51,1) mio CHF 2019: ventes nettes attendues en légère baisse légère hausse de la marge Ebit attendue produit des désinvestissements 30,6 mio CHF dividende additionnel 30 francs suisses par titre A, 6 francs suisses par titre B - BCBE S1: produit d'exploitation 221,7 (210,5) mio CHF résultat d'exploitation 79,7 (65,5) mio CHF bénéfice net 59,1 (58,0) mio CHF 2019: performance au moins équivalente à 2018 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Swiss: des vols d'Edelweiss Air annulés après un accident à Vancouver SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES jeudi: - Bergbahnen Wildhaus a encore progressé en 2018 - Aluflexpack: la production reprend chez Eliopack après l'incendie - Investis vend Régie du Rhône et achète des immeubles à Genève - Plus d'exposants gagnés que perdus pour Baselworld 2020 selon MCH NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Conzetta: CC résultats S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 08h15) - EUR/CHF: 1,1090 - USD/CHF: 0,9737 - future Conf: - (jeudi: -31 pb à 167,61%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,888%) - Seco: taux de chômage stable à 2,1% en juillet, 2,3% CVS - Chine: prix à la production en baisse en juillet, 1ère fois depuis 3 ans - La croissance du Japon dopée par la consommation au 2e trimestre DIVERS jeudi: Suisse: - ras international: - Italie: Salvini fait tomber le gouvernement populiste, après 14 mois - Sanctions contre Huawei: la Chine accuse les Etats-Unis d'"abus de pouvoir" - Donald Trump n'est pas "emballé" par un dollar fort (tweet) - Italie: 14 mds d'euros de dégâts agricoles liés au changement climatique aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: -

al/