Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,34% à 9783,02 points (à 08h15) - SMI (vendredi): -0,02% à 9679,92 points - SLI (vendredi): -0,21% à 1481,83 points - SPI (vendredi): -0,02% à 11'869,44 points - CAC 40 (vendredi): -1,11% à 5327,92 points - Dax (vendredi): -1,28% à 11'693,80 points - FTSE-100 (vendredi): -0,44% à 7253,85 points - Dow Jones (vendredi): -0,34% à 26'287,44 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,00% à 7959,14 points - S&P 500 (vendredi): -0,66% à 2918,65 points - Nikkei (lundi): fermé pour cause de jour férié AMBIANCE - Indications préalables encourageantes, ABB et AMS sur le devant de la scène NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: le Suédois Björn Rosengren, patron de Sandvik, nommé CEO SPI: - Relief Therapeutics SA vendu à l'américain Sonnet BioTherapeutics - GLKB S1: produit d'exploitation 41,3 (36,7) mio CHF résultat d'exploitation 16,5 (13,0) mio CHF bénéfice net 14,0 (11,0) mio CHF - Elma S1: chiffre d'affaires 73,3 (72,5) mio CHF bénéfice net 1,7 (2,4) mio CHF 2019: table sur hausse des ventes nettes et du bénéfice le CEO Fred Ruegg partira en 2020 en retraite PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Groupe Clientis S1: bénéfice net +6,8% à 35,8 mio CHF SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - AMS relance sa proposition de rachat de l'allemand Osram Licht - Ems-Chemie: les actionnaires ont approuvé tous les points à l'ordre du jour - Novartis: Sandoz va recourir contre un jugement US sur Erelzi - Révision annuelle du bloc 2 de la centrale de Beznau - Zero Motorcycles croit au potentiel de la moto électrique en Suisse NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU WEEK-END - SIX CEO: la perte de l'équivalence boursière avec l'UE reste insatisfaisante NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Fitch relève la note de la Russie d'un cran à BBB - Italie: l'excédent commercial en hausse en juin sur un an - Canada: perte de 25.000 emplois en juillet, chômage en hausse à 5,7% - Hausse des défaillances d'entreprises à fin mai sur un an (BdF) aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0896 - USD/CHF: 0,9723 - future Conf: - (vendredi: +47 pb à 168,08%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,908%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - Genève a une fiscalité lourde mais conserve ses gros contribuables - En plein boom de l'e-mobilité, les motos peinent à convaincre international: - Une escalade des tarifs douaniers entamerait fortement la croissance chinoise - La dirigeante de Hong Kong exclut toute concession - Les Etats-Unis ne sont "pas prêts" à signer un accord commercial avec la Chine Trump affirme qu'il ne dévaluera pas le dollar week-end: Suisse: - La réinsertion professionnelle profite à l'AI international: - Déforestation au Brésil: Berlin enclenche de premières sanctions aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 13.08: - Ems-Chemie (19,75 francs suisses) 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Alcon: Blackrock annonce une participation de 5,01% - Ascom: Loys Investment et Luxunion passent tous les deux sous 3% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds détient une part de 3,001% - New Venturetec: Alpine Select monte à 4,12% - Sulzer: Credit Suisse Funds descend à 2,95%

al/jh