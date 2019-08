Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,13% à 9799,09 points (à 08h25) - SMI (mardi): +0,27% à 9786,24 points - SLI (mardi): +0,33% à 1485,03 points - SPI (mardi): +0,18% à 11'894,59 points - CAC 40 (mardi): +0,99% à 5363,07 points - Dax (mardi): +0,60% à 11'750,13 points - FTSE-100 (mardi): +0,33% à 7250,90 points - Dow Jones (mardi): +1,48% à 26'279,91 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,95% à 8016,36 points - S&P 500 (mardi): +1,50% à 2926,32 points - Nikkei (mercredi): +0,98% à 20'655,13 points AMBIANCE - mitigée, entre détente commerciale et inquiétudes conjoncturelles NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler S1: entrées de commandes 6090 mio CHF (cons. AWP: 6107 mio) chiffre d'affaires 5431 mio CHF (cons. AWP: 5456 mio) Ebit 596 mio CHF (cons. AWP: 598 mio) bénéfice net 436 mio CHF (cons. AWP: 444 mio) 2019: bénéfice entre 900 et 940 mio CHF SPI: - Cham Group S1: revenus locatifs 1,4 (1,0) mio CHF bénéfice net 9,9 (83,6) mio CHF prévoit une décotation transfert sur le négoce hors-Bourse agendé au 19 décembre 2019 programme de rachat d'actions prévu prix du rachat fixé à 440 CHF par action - VZ Holding S1: produit d'exploitation 148,8 mio CHF (cons. AWP: 148,4 mio) AuM 25,6 mrd CHF (cons. AWP: 25,5 mrd) bénéfice net 48,7 mio CHF (cons. AWP: 50,3 mio) 2019: légère hausse du bénéfice net attendue - Ascom s'attend à ne pas atteindre les objectifs annuels ramène son objectif de chiffre d'affaires 2019 à 300 mio CHF - Straumann S1: chiffre d'affaires 780,0 mio CHF (cons. AWP: 779,0 mio) bénéfice brut 595,1 mio CHF (cons. AWP: 591,3 mio) Ebit 179,3 mio CHF (cons. AWP: 175,8 mio) bénéfice brut 595,1 mio CHF (cons. AWP: 591,3 mio) 2019: objectif de croissance organique relevé à 13-16% - Bell S1: résultat net -9,6 (+1,7) mio CHF Ebitda 116,9 mio CHF (cons. AWP: 127,3 mio) chiffre d'affaires 1,99 mrd CHF (cons. AWP: 2,03 mrd) S2: hausse de prix prévue en raison du prix des matières premières PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - HIAG arrête le développement de sa propre plateforme multicloud - Nouveau changement à la direction de Orell Füssli - Osram et AMS négocient un accord cadre - Roche: le Canada homologue une combinaison de Tecentriq (cancer du poumon) - Ikea élargit ses services pour continuer à attirer - Swiss a transporté davantage de passagers en juillet NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Cham Group: CC résultats S1 09:30 VZ Holding: CC résultats S1 10:00 Ascom: CP S1, Zurich 10:00 Schindler: CC résultats S1 10:30 Straumann: CP S1, Bâle 17:30 Flughafen Zurich: statistiques juillet PRESSE DU JOUR - Après Genève, la chaîne de fast food Five Guys vise Lausanne et Zurich L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La France a emprunté 5,392 mrd EUR à court terme, à des taux en baisse - USA: le volume des prêts immobiliers a dépassé le pic de 2008 (Fed) l'inflation mensuelle s'accélère comme prévu à +0,3% en juillet (CPI) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0904 - USD/CHF: 0,9761 - future Conf: - (mardi: +14 pb à 168,35%) - taux au comptant: - (mardi: -0,932%) - Allemagne: le PIB se contracte de 0,1% au T2, conformément aux attentes - France: le taux de chômage au 2ème trimestre en recul de 0,2 point à 8,5% - Chine: la croissance de la production industrielle au plus bas depuis 17 ans DIVERS mardi: Suisse: - Nouveau temps mort sur le dossier du milliard de cohésion - Redevance radio-TV: mesures requises contre la double imposition des entreprises - Marché laitier: un nouveau standard pour un lait durable à partir de septembre international: - Argentine: les marchés nerveux face au spectre du défaut de paiement - Italie: le Sénat repousse au 20 août toute solution à la crise politique - Trump menace de quitter l'Organisation mondiale du commerce "s'il le faut" - Commerce: l'entretien téléphonique avec la Chine a été "très productif" (Trump) - Guerre commerciale: négociateurs chinois et américains se sont parlé (Pékin) - Les tarifs douaniers US de 10% sur des produits électroniques chinois retardés - La France a emprunté 5,392 mds EUR à court terme, à des taux en baisse aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Hong Kong: accalmie à l'aéroport, la ville plongée dans la tourmente - Le Japon se prépare au passage du cyclone tropical Krosa plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 août - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) Cham Group (19 décembre 2019) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitgech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Clariant: Citadel étoffe sa participation à 3,151% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds ramène son engagement sous la barre des 3% - Galenica: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,97% - Burckhardt Compression: J O Hambro ramène sa participation à 4,95% - OC Oerlikon: Blackrock passe sous le seuil de 3% - Sunrise: Blackrock voit son engagement relevé à 5,2% - Varia: Credit Suisse Funds relève sa participation à 3,00%

