INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,46% à 9650 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,23% à 9606,26 points - SLI (jeudi): -0,23% à 1451,84 points - SPI (jeudi): -0,27% à 11'682,31 points - CAC 40 (jeudi): -0,27% à 5236,93 points - Dax (jeudi): -0,70% à 11'412,67 points - FTSE-100 (jeudi): -1,13% à 7067,01 points - Dow Jones (jeudi): +0,39% à 25'579,39 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,09% à 7766,62 points - S&P 500 (jeudi): +0,25% à 2847,60 points - Nikkei (vendredi): +0,06% à 20'418,81 points AMBIANCE - rebond attendu après la clôture négative NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Sunrise: Freenet votera contre l'augmentation de capital pour le rachat d'UPC Freenet estime que le prix est trop élevé pour UPC PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Softbank investit plus de 100 millions dans une startup tessinoise SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - Roche: la FDA homologue Rozlitrek pour traiter le cancer du poumon - Gurit S1: chiffre d'affaires 284,7 mio CHF (cons. AWP: 281,4 mio) EBIT 27,5 mio CHF (cons. AWP: 26,1 mio) bénéfice net 18,2 mio CHF (cons. AWP: 17,7 mio) 2019: attend un chiffre d'affaires de plus de 525 mio CHF marge Ebit dans le haut de la fourchette visée de 8-10% - Airopack: décharge refusée pour quatre administrateurs - Kasko2go entame un partenariat avec l'ukrainien Okko - Cross Equity cède Swiss Tools à Schaublin - Gallus Ferd. Rüesch réduit la voilure NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Gurit: CP S1, Zurich PRESSE JEUDI - SIX envisage d'acheter une Bourse européenne Bloomberg - Chemchina envisage le retour de Syngenta en Bourse Bloomberg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Russie: la production industrielle augmente de 2,8% en juillet - USA: les ventes au détail grimpent de 0,7% en juillet, dépassant les attentes la productivité progresse à un rythme plus fort que prévu au T2 (2,3%) indices Empire State et Philly quasi stables en août stabilité des stocks des entreprises pour juin aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0868 - USD/CHF: 0,9788 - future Conf: - (jeudi: +35 pb à 169,41%) - taux au comptant: - (jeudi: -1,006%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - Les prix de l'immobilier ont continué de progresser (Raiffeisen) international: - Trump: négociations commerciales avec la Chine en septembre "toujours prévue" - USA: la Chine passe au 2e rang des détenteurs de bons du Trésor en juin - Argentine: le peso freine sa chute et se reprend à la clôture, gagnant 4,12% - Mexique: la Banque centrale réduit son taux directeur à 8% - La BCE victime d'un piratage informatique sur un site d'information bancaire - Droits de douane américains sur le solaire chinois: l'OMC va trancher aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex - Seul un administrateur sur quatre optimiste face à la conjoncture international: - Perspective d'un accord "fantastique" avec Londres après le Brexit (Trump) - Hong Kong "ne sera pas une répétition" de Tiananmen, selon un journal chinois plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) Cham Group (19 décembre 2019) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitgech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - New Venturetec: Alpine Select détient 5,15% - Logitech: Norges Bank augmente sa part à 3,01% - Sunrise: Blackrock recule à 4,99% - Georg Fischer: Norges Bank monte à 3,02% - Alcon: Blackrock détient une participation de 5,03%

