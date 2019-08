Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,33% à 9760,85 points (08h25) - SMI (vendredi): +1,27% à 9728,39 points - SLI (vendredi): +1,25% à 1469,95 points - SPI (vendredi): +1,24% à 11'826,61 points - CAC 40 (vendredi): +1,22% à 5300,79 points - Dax (vendredi): +1,31% à 11'562,74 points - FTSE-100 (vendredi): +0,71% à 7117,15 points - Dow Jones (vendredi): +1,20% à 25'886,01 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,67% à 7895,99 points - S&P 500 (vendredi): +1,44% à 2888,68 points - Nikkei (lundi): +0,71% à 20'563 points AMBIANCE - le rebond de vendredi devrait durer NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - DKSH étend ses activités dans la désinfection hospitalière en Thaïlande - Metall Zug S1: chiffre d'affaires 576,5 mio CHF (cons. AWP: 561,3 mio) Ebit -1,6 mio CHF (cons. AWP: +0,7 mio) bénéfice net -5,9 mio CHF (cons. AWP: 0,4 mio) CEO de V-Zug change pour Metall Zug second semestre plus en mesure de compenser le manque à gagner - Orior S1: chiffre d'affaires 279,6 mio CHF (cons. AWP: 274,6 mio) Ebitda 28,4 mio CHF (cons. AWP: 27,9 mio) bénéfice net 14,0 mio CHF (cons. AWP: 12,9 mio) S2: croissance organique négative de 1-2% achat d'une part supplémentaire de 35% de Casualfood - Edmond de Rothschild (Suisse) décoté de la Bourse suisse le 27 août PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - CFF: 20 portes défectueuses, la moitié des wagons vérifiés - L'ex-président de Sulzer Pierre Borgeaud s'est éteint à 85 ans - The Native améliore les conditions de vente de la participation dans Nexway - SIX: le responsable de la Bourse en cryptoactifs se retire - Le centre thermal de Val-d'Illiez (VS) aux enchères en octobre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 09:30 IFZ/AMP: CP étude Asset Management 2019, Zurich - 11:30 Panalpina: CP sur le rachat par DSV, Bâle PRESSE WEEK-END - Meyer Burger: le président du conseil d'administration soutient la direction Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - S&P abaisse la note de l'Argentine à B- contre B auparavant - Fitch abaisse la note de l'Argentine à CCC contre B auparavant - USA: les mises en chantier de logements déçoivent en juillet chute de la confiance des consommateurs en août à 92,1 points (Uni Michigan) week-end: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0863 - USD/CHF: 0,9794 - future Conf: - (vendredi: -16 pb à 169,22%) - taux au comptant: - (vendredi: -1,072%) - Le Japon inscrit un déficit commercial en juillet - Nouveau record des dividendes mondiaux au 2e trimestre DIVERS vendredi: Suisse: - La future loi sur le CO2 risque de renchérir l'avion et l'essence international: - Les négociations avec la Chine avancent mais la Fed doit baisser les taux - Norvège: la production de pétrole rebondit en juillet par rapport à juin week-end: Suisse: - Ignazio Cassis tourne son regard vers l'avenir avec la 5e Suisse international: - A Hong Kong, une foule pacifique manifeste dans les rues - Washington et Pékin tentent de relancer les négociations commerciales - Boris Johnson se prépare à défendre sa vision du Brexit en Europe - Gibraltar refuse de saisir un pétrolier iranien à la demande de Washington - GB: plus de 100 députés veulent que Johnson rappelle le Parlement - Climat: les forêts tropicales, un "poumon" qui s'essouffle - Le départ du pétrolier iranien relâché par Gibraltar remis en cause - Manifestations rivales à Hong Kong, où les divisions se creusent - Repenser les règles du commerce pour contrer une extinction "sans précédent" - Libre-échange: aide du Canada à ses producteurs laitiers aujourd'hui: Suisse: - Les Suisses satisfaits de leur travail (étude EY) international: - Les économistes prédisent une récession aux USA en 2020 ou 2021 - Macron reçoit Poutine avant le sommet du G7 - Trump à Pékin: un "Tiananmen" à Hong Kong nuirait à un accord commercial plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) Panalpina: DSV prévoit de finaliser le rachat le ou autour du 19 août - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-bourse) Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Credit Suisse annonce une part en propre de 2,97%/4,63% - Cosmo annonce une participation de 3,005% - Sunrise: BlackRock passe à 5,25% - Logitech: Norges Bank abaisse sa participation à 2,87% - Helvetia: Blackrock relève sa part à 3,21% - Georg Fischer: Norges Bank abaisse sa part à 2,78% - Julius Bär: UBS Fund descend en dessous de 3% - AMS: Norges Bank augmente sa participation à 3,16%

al/fr