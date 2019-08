Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,08% à 9762,92 points (08h15) - SMI (mardi): -0,56% à 9770,39 points - SLI (mardi): -0,54% à 1479,43 points - SPI (mardi): -0,60% à 11'875,82 points - CAC 40 (mardi): -0,50% à 5344,64 points - Dax (mardi): -0,52% à 11'651,18 points - FTSE-100 (mardi): -0,90% à 7125,00 points - Dow Jones (mardi): -0,66% à 26'962,44 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,68% à 7948,56 points - S&P 500 (mardi): -0,79% à 2900,51 points - Nikkei (mercredi): -0,30% à 20'617,19 points AMBIANCE - peu de changement attendu - Alcon anticipé en repli après les chiffres trimestriels NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Jan Tangermann prend les commandes de Sandoz Suisse - Givaudan rachète Fragrance Oils contribution de Fragrance Oils aux recettes 50 mio GBP (pro forma) SPI: - Stadler Rail livre des trains à PKP Intercity en Pologne - SIX Group S1: produit d'exploitation -45% à 551,7 mio CHF bénéfice net -68% à 32,4 mio CHF - Zur Rose S1: chiffre d'affaires 771,8 (cons. AWP: 704) mio CHF Ebitda -2,5 (cons. AWP: -6,1) mio CHF résultat net -17,1(-17,6) mio CHF 2019: ventes attendues à 1,6 mrd CHF, Ebitda à l'équilibre Kudelski S1: chiffre d'affaires 400,6 mio USD (cons. AWP: 437,9 mio) perte nette -20,4 (cons. AWP: -13,2 ) mio USD Ebitda ajusté 29,2 mio USD (cons. AWP: 24,4 mio) 2019: Ebitda avant restructuration attendu à 85-95 mio USD CEO: retour dans les chiffres noirs (rés. net) prévu pour 2020 182 emplois supprimés (hors CH) au premier semestre obj. moyen terme parts égales des trois divisions au CA coûts opérationnels réduits de 30 mio au 1er semestre - Evolva S1: chiffre d'affaires 6,4 (3,8) mio CHF liquidités 45,3 mio CHF (fin 2018: 60,4 mio) flux de trésorerie disponible -9,3 (-14,8) mio CHF liquidités attendues à 30-35 mio CHF à la fin de l'année - Feintool S1: chiffre d'affaires 332 (cons. AWP: 345,3) mio CHF Ebit 10,5 mio CHF (cons. AWP: 21,7 mio) bénéfice net 4,7 mio CHF (cons. AWP: 14,2 mio) 2019: le marché reste difficile, pas de prévisions - Sensirion S1: chiffre d'affaires 83,9 (90,2) mio CHF Ebitda ajusté 8,4 (15,4) mio CHF résultat net -1,9 (-2,0) mio CHF - Siegfried S1: chiffre d'affaires 393,9 mio CHF (cons. AWP: 393,9 mio) Ebitda 65,2 mio CHF (cons. AWP: 67,2 mio) bénéfice net 31,0 mio CHF (cons. AWP: 32,2 mio) 2019: objectifs annuels confirmés - Warteck Invest S1: bénéfice net avec revalorisations 20,6 (8,4) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Raiffeisen S1: résultat d'exploitation 446 (517) mio CHF bénéfice net 355 (416) mio CHF avoirs clientèle sous gestion +3,9% à 203,7 mrd CHF prêts hypothécaires +1,5% à 182,2 mrd CHF 2019: la pression sur les marges d'intérêts se poursuit SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI: - Alcon T2: chiffre d'affaires 1,86 mrd USD (cons. AWP: 1,87 mrd) perte opérationnelle 53 mio USD (cons. AWP: -12 mio) bén. opérat. (core) 310 mio USD (cons. AWP: 315 mio) perte nette 390 (bénéfice 15) mio USD 2019: objectifs confirmés - Asmallworld S1: s'attend à un Ebitda et un bénéfice net positifs - Alpine Select a renoué avec les profits au premier semestre 2019 - Axpo vend quatre parcs éoliens en France à un fonds allemand - Allianz Suisse S1: le bénéfice augmente de 15% à 148,1 mio CHF - Cassiopea demande l'homologation pour la crème Clascoteron aux Etats-Unis - Admicasa achève le premier semestre 2019 dans le rouge - M3 Groupe se lance dans l'aide à l'installation à Genève - NZZ en perte de vitesse au premier semestre avec une rentabilité stabilisée - Stadler: Alstom saisit la justice dans le cadre du contrat à Berlin NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 Repower: CC résultats S1 11:30 Kudelski: CP S1, Lausanne 14:00 Alcon: CC résultats S1 18:00 Highlight Event: résultats S1 PRESSE MARDI - Le chinois Xiaomi va ouvrir une première boutique en Suisse 20 minutes.ch PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0865 - USD/CHF: 0,9792 - future Conf: - (mardi: +44 pb à 169,02%) - taux au comptant: - (mardi: -1,022%) - DIVERS mardi: Suisse: - Une commission veut un rapport sur les droits de timbre - L'entretien des routes nationales a coûté 347 millions en 2018 - Familles: les déductions fiscales pour frais de garde devraient augmenter - Une commission veut assouplir les règles en cas de chômage partiel - Les banquiers tessinois moins optimistes au 2e trimestre international: - La BM tire la sonnette d'alarme sur la pollution de l'eau, "une crise invisible" - USA: inquiet, Trump assure que l'économie est en pleine forme - G7: Trump se dit en faveur du retour au G8, avec la Russie - L'Italie sans gouvernement après le divorce entre Ligue et Cinq Etoiles - La France a emprunté au total 5,278 mds EUR à court terme, à des taux en baisse - Londres n'assistera plus à la plupart des réunions de l'UE dès le 1er septembre - Brexit: Boris Johnson ne convainc toujours pas les Européens - Le Premier ministre italien annonce sa démission après le débat parlementaire - Argentine: le nouveau ministre des Finances s'engage à stabiliser le peso - Une mission du FMI "bientôt" en Argentine pour évaluer la situation (officiel) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Trump assure que l'économie US est en pleine forme, malgré les inquiétudes - Brésil: le dauphin de Lula, condamné pour financement illégal de campagne - Brexit: Boris Johnson tente d'imposer sa vision à Berlin puis Paris - Italie: les consultations démarrent pour former une nouvelle coalition plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) le 27 août Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Banco Mercantil lève 160 millions de francs suisses à échéance 2023 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Castle Private Equity ramène sa participation propre à 5,819% - Cosmo: Credit Suisse annonce 8,83%/0,44% - Temenos: Wellington Management remonte à 3% - Landis+Gyr: Franklin Resources abaisse à 4,8358% - Helvetia: Blackrock rabote à 3,11% - Dufry: Norges Bank renforce ses positions à 3,11% - Burckhardt Compression: Credit Suisse Funds passe sous la barre des 3%

al/